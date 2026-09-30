iPhone Duo và iPad Pro M5 2026 đã tái khẳng định sự thành công trong làng iFan

Apple trang bị cho tablet mới chip M5, màn hình Tandem OLED và mang tới mẫu iPhone gập đầu tiên với 2 màn hình. Hai thiết bị cùng hướng tới người cần màn hình lớn để làm việc, giải trí trong thân máy mỏng.

iPad Pro M5 và iPhone Duo tái khẳng định sức hút của Apple với iFan

iPad Pro chip M5 giữ vai trò máy tính bảng cao cấp của Apple nhờ chip mới, màn hình OLED hai lớp và thân máy mỏng. Bên cạnh đó, mẫu iPhone gập đầu tiên có màn hình lớn, hỗ trợ đa nhiệm và sắp dùng được bút cảm ứng.

iPad Pro M5 nâng cấp hiệu năng với chip M5 và Neural Accelerator

iPad Pro M5 dùng chip Apple M5 với GPU 10 nhân, mỗi nhân có thêm một Neural Accelerator để xử lý tác vụ AI ngay trên máy. Theo Apple, hiệu năng AI của iPad Pro chip M5 này cao gấp đến 3,5 lần iPad Pro M4, nhờ đó các ứng dụng chỉnh ảnh bằng AI trả kết quả nhanh hơn.

RAM 12GB giúp máy mở nhiều ứng dụng cùng lúc khi làm việc

Bản 256GB và 512GB của máy có bộ nhớ 12GB, nhiều hơn 50% so với đời trước, giúp bạn mở nhiều ứng dụng cùng lúc khi làm việc. Trong bài đo AnTuTu Benchmark 10 của Sforum, mẫu iPad Pro này đạt tổng điểm 3.155.649.

Cần lưu ý rằng iPad Pro chip M5 chỉ có CPU 10 nhân ở bản 1 TB và 2 TB, trong khi các bản dung lượng thấp hơn dùng CPU 9 nhân. Nếu thường dựng video dài, người dùng nên cân nhắc bản 1 TB để có thêm nhân CPU và bộ nhớ 16GB.

Thiết kế mỏng nhẹ và màn hình Tandem OLED trên iPad Pro M5

iPad Pro M5 dày 5,1 mm ở bản 13 inch và 5,3 mm ở bản 11 inch, nên máy gọn khi cho vào balo mang theo cả ngày. Màn hình Ultra Retina XDR của máy dùng tấm nền Tandem OLED hai lớp, cho độ sáng toàn màn hình 1.000 nit và độ sáng HDR tối đa 1.600 nit.

Nhờ tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, màn hình này hiển thị vùng tối sâu khi bạn xem phim HDR trong phòng thiếu sáng. Công nghệ ProMotion trên iPad Pro chip M5 có thể tự điều chỉnh linh hoạt tần số quét từ 10Hz đến 120Hz, giúp nét vẽ Apple Pencil và thao tác cuộn trang mượt hơn.

iPhone gập đầu tiên của Apple với hai màn hình 5,4 inch và 7,6 inch

Ngoài iPad Pro M5, Apple cũng thu hút người dùng khi cho ra mắt iPhone Duo với thiết kế gập như cuốn sách, gồm màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch. Màn hình trong của mẫu iPhone gập này lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max, nên bạn đọc tài liệu trên khung hình rộng mà không cần mang thêm máy tính bảng.

Màn hình trong 7,6 inch giúp đọc tài liệu trên khung hình rộng

Chip A20 Pro của máy có CPU 6 nhân nhanh hơn đến 20% so với A19 Pro theo công bố của Apple. Đây cũng là iPhone đầu tiên dùng hai viên pin, cho thời gian phát video tối đa 31 giờ trên màn hình trong theo công bố của hãng.

Thời lượng thực tế sẽ thay đổi tùy độ sáng, kết nối mạng và tần suất mở màn hình trong. Mẫu iPhone gập này chỉ hỗ trợ eSIM, nên người đang dùng SIM vật lý cần liên hệ nhà mạng chuyển sang eSIM trước khi đổi máy.

Đa nhiệm và Apple Pencil kết nối trải nghiệm giữa iPhone gập và iPad

Mẫu iPhone gập chạy iOS 27 với chế độ Split View, cho phép bạn mở hai ứng dụng song song tương tự cách iPad Pro M5 hỗ trợ đa nhiệm nhiều cửa sổ. Theo Apple, khả năng dùng Apple Pencil (USB-C) trên chiếc iPhone gập này sẽ ra mắt sau trong năm 2026.

iPad Pro chip M5 hỗ trợ Apple Pencil Pro với thao tác bóp và xoay thân bút, giúp bạn chuyển đổi công cụ vẽ và ghi chú nhanh chóng mà không cần chạm vào thanh menu. Nếu muốn dùng một cây bút cho cả hai thiết bị sau khi iPhone gập được cập nhật, người dùng nên chọn Apple Pencil (USB-C) vì iPad Pro chip M5 cũng tương thích.

Mua iPad Pro M5 và iPhone Duo chính hãng tại CellphoneS

iPad Pro M5 đang có giá từ 34.290.000 đồng tại CellphoneS cho bản 11 inch Wi-Fi 256GB. Ngoài ra, mẫu iPhone gập của Apple nhận đặt trước từ ngày 16/10/2026 với giá từ 64.990.000 đồng và đi kèm các ưu đãi sau:

- Thu cũ đổi mới: Mẫu iPhone gập được trợ giá đến 2 triệu đồng khi đổi máy cũ. iPad Pro chip M5 cũng áp dụng chương trình thu cũ lên đời tại CellphoneS.

- Trả góp 0%: Tại CellphoneS, iPad Pro chip M5 hỗ trợ trả góp 0% với kỳ hạn đến 12 tháng. Mẫu iPhone gập có kỳ hạn dài hơn, tối đa 18 tháng.

- Ưu đãi Smember: Tài khoản Smember được tích điểm và nhận ưu đãi thành viên khi mua hàng. Người mua nên đăng nhập trước khi đặt để ưu đãi áp đúng vào đơn.

- Giao hàng miễn phí: Đơn hàng từ 300.000 đồng được giao tận nơi miễn phí.

Trả góp 0% tối đa 18 tháng giúp chia nhỏ chi phí khi lên đời

Trên iPad Pro M5, Apple tập trung nâng cấp hiệu năng AI và chất lượng màn hình. Mẫu iPhone gập đầu tiên bổ sung lựa chọn màn hình lớn cho người dùng iPhone với khả năng chạy hai ứng dụng song song. Tùy nhu cầu, người dùng có thể chọn một trong hai hoặc kết hợp cả hai thiết bị trong cùng hệ sinh thái Apple.