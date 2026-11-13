iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 thua xa siêu phẩm này về nhiếp ảnh

Mẫu điện thoại màn hình gập tiếp theo của Huawei nhiều khả năng sẽ hỗ trợ một bộ phụ kiện camera rời với cảm biến 1 inch và dải tiêu cự 24-240mm. Kết cấu này khiến nhiều chuyên gia công nghệ kinh ngạc!

Ảnh minh họa.

Đối với một chiếc điện thoại màn hình gập, hệ thống camera hay hiệu suất chụp ảnh và quay phim không phải là những yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc. Thay vào đó, chúng ta thường quan tâm nhiều hơn đến các khía cạnh như:

- Độ bền

- Bản lề

- Màn hình trong

- PinHiệu năng

- Màn hình ngoài

Dẫu vậy, mọi chiếc điện thoại màn hình gập đều được trang bị camera. Trong khi Samsung và Apple khá "lười biếng" trong việc nâng cấp camera trên các mẫu iPhone Duo và Galaxy Z Fold8 thì các "đối thủ" như Honor, Oppo và Huawei đã tạo nên những kỳ tích nhiếp ảnh trên các dòng điện thoại màn hình gập của riêng mình.

Chẳng hạn, Oppo Find N6 sở hữu camera chính 200 MP, camera tele 50 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, thậm chí còn có thêm một cảm biến quang phổ (True Color) ở mặt lưng. Đó là chưa kể đến hai camera selfie 20 MP.

Trong khi đó, iPhone Duo chỉ dựa vào hai camera phía sau (camera chính và góc siêu rộng, đều 48 MP), Galaxy Z Fold8 cũng chỉ có hai cảm biến 50 MP (thiếu camera tele chuyên dụng). Về camera selfie, cả hai thiết bị này đều gây thất vọng với các cảm biến chỉ từ 10–12 MP.

Sự xuất hiện của Huawei Mate X8

Chúng ta sắp sửa chào đón Huawei Mate X8. Giờ đây, thách thức này còn lan sang cả Apple, khi "gã khổng lồ" có trụ sở tại Cupertino cuối cùng đã tung ra chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của mình.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold8.

Huawei Mate X8 dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 24/ 11. Theo các tin đồn hiện tại, thiết bị này sẽ mỏng hơn cả Mate X7 (chỉ dày 4,5 mm) và sẽ có ít nhất năm tùy chọn màu sắc.

Một "quái vật" về camera

Theo các nguồn tin, Huawei Mate X8 sẽ hỗ trợ camera Ruiying XMAGE Z10. Trước đó, ống kính Ruiying XMAGE Z10 cũng đã tương thích với chiếc Huawei Mate 90 Pro Max (thiết bị cũng hỗ trợ phụ kiện này).

Đáng chú ý, Ruiying XMAGE Z10 không phải là một ống kính rời gắn ngoài hay bộ chuyển đổi tiêu cự (teleconverter). Đây là một cụm camera độc lập hoàn chỉnh, có thể gắn vào điện thoại để mở ra một thế giới nhiếp ảnh di động đầy kỳ diệu.

Camera Ruiying XMAGE Z10 trên chiếc Huawei Mate 90 Pro Max.

Ruiying XMAGE Z10 ​​sẽ được hỗ trợ nguyên bản trên Huawei Mate X8 — sở hữu cảm biến RYYB 50 MP kích thước lớn 1 inch cùng khả năng zoom quang học liên tục 10x (tương đương tiêu cự 24mm đến 240mm trên chuẩn 35mm). Khẩu độ của ống kính này thay đổi từ f/2 (ở tiêu cự 24mm) đến f/4.5 (ở tiêu cự 240mm).

Khi được tích hợp, hệ thống camera này có thể mang lại khả năng chụp ảnh đáng kinh ngạc! Hệ thống này có tiềm năng vượt xa không chỉ các dòng máy như iPhone Duo hay Galaxy Z Fold 9 mà còn cả những "ông vua" nhiếp ảnh di động hiện nay như iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra.