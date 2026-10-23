iPhone Duo tạo bước ngoặt lớn khi các nhà phát triển tích cực tối ưu ứng dụng màn hình gập

Sự xuất hiện của iPhone Duo – mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên từ Apple – đang thúc đẩy một làn sóng tối ưu hóa phần mềm quy mô lớn từ các nhà phát triển ứng dụng độc lập trên toàn cầu. Mặc dù các đánh giá ban đầu ghi nhận tình trạng một số ứng dụng di động truyền thống chưa thể tận dụng hết tỷ lệ hiển thị mới, tình hình đang biến chuyển nhanh chóng khi hệ sinh thái phần mềm gấp rút thích ứng.

Chiến lược thích ứng của hệ sinh thái ứng dụng bên thứ ba

Trong giai đoạn đầu tiếp cận thiết bị mới, ứng dụng iPhone truyền thống thường gặp giới hạn hiển thị trong một khung hẹp khi chuyển sang màn hình lớn. Tuy nhiên, theo bà Susan Prescott, Phó chủ tịch Quan hệ Nhà phát triển Toàn cầu của Apple, cộng đồng lập trình viên đang phản hồi rất tích cực trước tiềm năng của kiểu dáng gập.

iPhone Duo đang nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ các nhà phát triển

Đại diện Apple nhấn mạnh rằng các nhà phát triển đang nhanh chóng khai thác các phương thức tương tác độc đáo trên thiết bị. Các cập nhật tập trung vào việc xử lý đa nhiệm giữa nhiều cửa sổ song song, nâng cấp luồng phát nội dung trực tuyến và mang lại trải nghiệm đồ họa chuyên sâu cho các tựa game hiện đại.

Bước chuyển mình từ giải trí đến các công cụ hiệu suất

Các nền tảng phát trực tuyến hàng đầu là những cái tên tiên phong thay đổi giao diện. Điển hình, Netflix hỗ trợ người dùng lướt nhanh các đoạn trích ở màn hình ngoài và chuyển đổi liền mạch sang màn hình gập bên trong phủ lớp Nano-texture. Trong khi đó, ứng dụng Prime Video ứng dụng cơ chế chia đôi khi gập một phần: nửa trên tiếp tục phát video, nửa dưới hiển thị dữ liệu chi tiết X-Ray.

iPhone Duo đã chính thức lên kệ tại CellphoneS

Ở mảng thể thao, các nền tảng như MLB và PGA Tour cho phép theo dõi trận đấu rảnh tay kết hợp bảng thống kê trực tiếp theo thời gian thực. Đối với khối văn phòng, Microsoft Word và Outlook sắp ra mắt giao diện tương tự máy tính để bàn. Những công cụ như Zoom, Slack và Salesforce cũng đang hoàn thiện bản cập nhật để biến màn hình trong thành trung tâm điều khiển hoặc không gian hội họp trực quan. Danh sách tối ưu còn ghi nhận các ứng dụng quen thuộc gồm Fantastical, Notewise, Things, Bear, Detail, Instagram, Edits, VLLO, cùng các tựa game Apple Arcade như Sneaky Sasquatch và Retrocade.

Thông số kỹ thuật phần cứng của iPhone Duo

Để hỗ trợ khả năng hiển thị linh hoạt cho các nhà phát triển, phần cứng của iPhone Duo được thiết kế với cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu xử lý đa tác vụ nặng:

Tại thị trường Việt Nam, iPhone Duo chính thức mở đặt trước từ ngày 16/10/2026 và mở bán vào ngày 23/10/2026 với mức giá khởi điểm 64.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB, mang đến hai tùy chọn màu sắc gồm Trắng Ánh Sao và Trời Đêm.