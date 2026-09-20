iPhone Duo ra mắt thiết kế gập, vì sao iPhone 18 series vẫn được quan tâm?

Lý do iPhone 18 series vẫn được quan tâm hơn iPhone Duo dù có thiết kế độc đáo

Thiết kế gập tạo nên một hướng trải nghiệm mới, song kiểu dáng truyền thống vẫn có những giá trị riêng trong phong cách sử dụng hằng ngày. Sự khác biệt này mở ra nhiều yếu tố đáng cân nhắc trước khi người dùng chọn thiết bị phù hợp.

Thiết kế nguyên khối quen thuộc nhưng đã được tinh chỉnh

iPhone 18 series tiếp tục kiểu dáng nguyên khối với khung nhôm, trong đó bản Pro Max mang đến bốn màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy đặc sắc. Các khu vực tiếp giáp được vát nhẹ giúp thân máy 249g của bản Pro Max tạo cảm giác cầm thoải mái hơn, dù trọng lượng đã tăng so với thế hệ trước.

Thiết kế quen thuộc nhưng đã được tinh chỉnh

Trải nghiệm nhìn trên Pro Max dựa vào màn hình 6,9 inch ProMotion 120Hz, trong khi Ceramic Shield 2 bảo vệ mặt trước và Ceramic Shield hiện diện ở mặt sau. Dynamic Island nhỏ hơn khoảng 25% cũng giải phóng thêm diện tích hiển thị, qua đó tạo cảm giác thoáng hơn khi bạn theo dõi nội dung hằng ngày.

Chip A20 Pro và hệ thống tản nhiệt nâng cao hiệu năng

iPhone 18 series dùng A20 Pro với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Neural Engine cải tiến, hướng đến AI, đồ họa cùng các tác vụ nặng. Khi thử nhanh phiên bản Pro Max bằng AnTuTu V11, máy vượt 3,5 triệu điểm tổng, cho thấy dư địa hiệu năng lớn cho người thường chơi game, xử lý công việc nặng.

Trải nghiệm hiệu năng của iPhone 18 Pro Max

Buồng hơi trên iPhone 18 Pro Max được mở rộng gấp ba lần và tích hợp vào khung máy, nhằm duy trì hiệu suất ổn định hơn khi chơi game hoặc quay video dài. Cách bố trí này phù hợp với người thường xử lý tác vụ nặng trong thời gian lâu, thay vì chỉ cần tốc độ cao ở những lần sử dụng ngắn.

Thời lượng pin và tốc độ sạc tiếp tục là điểm đáng chú ý

iPhone 18 series nổi bật ở phiên bản Pro Max, thời gian xem video tối đa 43 giờ, còn iPhone Duo đạt 31 giờ bằng màn hình trong nhưng đến 44 giờ với màn hình ngoài. iPhone 18 Pro Max có thể sạc 50% trong khoảng 15 phút, nhanh hơn mốc khoảng 20 phút của Duo khi dùng sạc nhanh có dây.

Trải nghiệm thực tế thời lượng pin của iPhone 18 Pro Max

Các mốc Apple công bố được đo theo điều kiện thử nghiệm nên thời gian dùng thực tế có thể thay đổi tùy tác vụ, kết nối và thói quen của mỗi người. Với mức công bố này, Pro Max phù hợp với người thường dùng điện thoại kéo dài và muốn rút ngắn thời gian chờ khi cần bổ sung năng lượng nhanh.

Hệ thống ba camera 48MP tạo nên sự khác biệt

iPhone 18 series ở bản Pro dùng ba camera 48MP Fusion Main, Ultra Wide và Telephoto, còn iPhone Duo trang bị hệ thống 48MP Dual Fusion. Telephoto trên dòng iPhone 18 Pro hỗ trợ thu phóng chất lượng quang học 8x, mở rộng lựa chọn bố cục hơn mức thu phóng chất lượng quang học tối đa 2x của Duo.

Camera chính có bốn mức khẩu độ từ f/1.48 đến f/4 và Pro Controls cho phép chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập hay cân bằng trắng theo ý đồ chụp. Camera trước 18MP Center Stage hỗ trợ ảnh và gọi video tự động điều chỉnh khung hình để giữ bạn luôn ở vị trí trung tâm khi chụp ảnh hoặc gọi video.

Giá iPhone 18 series và iPhone Duo mới cập nhật

Khoảng cách về giá giữa iPhone 18 series và iPhone Duo cũng là yếu tố đáng cân nhắc khi người dùng lựa chọn thế hệ iPhone mới. Tại hệ thống CellphoneS, mức chênh lệch khoảng 20 triệu đồng giữa hai dòng máy có thể khiến iPhone 18 trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm hơn.

Lưu ý: Giá sản phẩm và ưu đãi tại CellphoneS có thể được điều chỉnh theo thời điểm mua hàng và chính sách khuyến mãi đang áp dụng.

Mua iPhone Duo, iPhone 18 series ở đâu uy tín?

Bạn có thể tham khảo 2 dòng iPhone Duo và iPhone 18 series tại CellphoneS để lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Nên cân nhắc giữa trải nghiệm màn hình gập của Duo với hướng sử dụng Pro quen thuộc trên dòng iPhone 18. Việc đối chiếu giá và dung lượng cũng giúp quyết định mua của bạn trở nên phù hợp hơn.