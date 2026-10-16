iPhone Duo phải cọc 30 triệu đồng, hủy cọc mất phí 5% liệu có còn thu hút người mua?

Mới đây, có thông tin ghi nhận từ một số chuỗi bán lẻ, khách hàng đặt trước iPhone Duo sẽ phải cọc 30 triệu đồng mỗi máy. Cụ thể, mỗi số điện thoại được đặt tối đa một máy. Thời gian nhận đặt cọc bắt đầu từ 19h ngày 16/10/2026, thời gian mở bán và trả hàng dự kiến từ 8h ngày 23/10/2026. Số lượng máy có hạn, khách hàng đặt cọc sớm được ưu tiên.

Đại lý yêu cầu khách hàng đặt cọc 30 triệu đồng nếu muốn sở hữu iPhone Duo. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, bên cạnh thông tin về mức cọc, trên mạng xã hội đang xuất hiện những xôn xao về khả năng khách hàng phải chịu phí 5% nếu không nhận máy.

Theo tìm hiểu, hiện chưa có thông tin chính thức được xác minh cho thấy khách hàng hủy đặt cọc iPhone Duo sẽ phải chịu khoản phí 5%.

Trao đổi với một số đại diện chuỗi bán lẻ tại Việt Nam, được biết hiện các chuỗi không có chính sách về việc khách hàng phải chịu phí khi bỏ cọc. Người mua cần kiểm tra điều khoản cụ thể của đơn vị nhận cọc để xác định quyền lợi và nghĩa vụ khi hủy đơn.

Việc đưa ra số tiền đặt cọc khá lớn (chiếm gần 50% giá trị của sản phẩm), có vẻ như Apple muốn nắm luôn số lượng khách hàng có nhu cầu thực chất về việc sở hữu chiếc iPhone gập đầu tiên do mình sản xuất. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ chặn được tình trạng các đơn hàng “ảo” hoặc những người đầu cơ sản phẩm này khi chính thức được mở bán.

Tuy nhiên, chính sách này cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho các đơn vị phân phối. Với khoản tiền đặt cọc lên tới 30 triệu đồng, khách hàng chắc chắn sẽ có kỳ vọng cao hơn về thời gian giao máy. Trong khi đó, lượng hàng được phân bổ lại quá ít, khiến các hệ thống khó có thể đảm bảo tất cả khách đặt trước đều nhận được sản phẩm trong đợt đầu.

“Trước đây, khi chỉ đặt cọc 1 triệu đồng, chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp khách hàng không hài lòng vì phải chờ nhận máy lâu hơn kỳ vọng. Nay với mức cọc lên tới 30 triệu đồng, kỳ vọng của khách hàng chắc chắn sẽ cao hơn, đồng nghĩa với áp lực giao hàng lớn hơn rất nhiều đối với các nhà bán lẻ," đại diện một hệ thống chia sẻ.

Động thái đặt cọc 30 triệu đồng cho iPhone Duo diễn ra sau khi bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ghi nhận nhu cầu lớn tại Việt Nam. Trong ngày nhận cọc dòng sản phẩm trên, các hệ thống bán lẻ trong nước nhận gần 300.000 đơn đặt cọc cho hai mẫu máy trong chưa đầy một ngày kể từ khi mở chương trình đặt trước tối 12/9.

Với iPhone Duo, mức cọc 30 triệu đồng cao hơn đáng kể so với khoản cọc 1 triệu đồng phổ biến khi đặt trước iPhone 18 Pro và Pro Max tại các đại lý. Do đó, bên cạnh sức hút của mẫu iPhone gập đầu tiên, điều khoản hủy đơn và hoàn tiền sẽ là yếu tố người mua cần cân nhắc trước khi quyết định đặt cọc.

iPhone Duo là mẫu iPhone đắt đỏ nhất từng được Apple giới thiệu. Ảnh minh họa

iPhone Duo hiện là mẫu iPhone đắt đỏ nhất từng được Apple giới thiệu. Tại thị trường Việt Nam, iPhone Duo được Apple chào bán với mức giá khởi điểm từ 65 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Các phiên bản với dung lượng lưu trữ lớn hơn như 512GB, 1TB và 2TB có giá bán lần lượt 71,5 triệu đồng, 84,5 triệu đồng và 104 triệu đồng.

Sản phẩm có 2 tùy chọn màu sắc gồm trắng ánh sao và trời đêm. Người dùng tại Việt Nam có thể bắt đầu đặt hàng trước mẫu máy này từ 19 giờ ngày 16/10. Sản phẩm sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 23/10.