iPhone Duo ở đâu khi đặt cạnh Find N6, Razr Fold và bộ đôi Galaxy Z Fold 8?

Thị trường điện thoại gập vốn là "sân chơi riêng" của các nhà sản xuất Android trong nhiều năm qua. Màn chào sân của Apple với iPhone Duo mặc dù tạo ấn tượng, nhưng để có một cuộc "lột xác" và tạo được sự khác biệt là điều chưa thể diễn ra.

Nhiều người mua iPhone Duo để trải nghiệm là chính. Ảnh: Lê Mỹ

Giá bán: iPhone Duo lập đỉnh, Android giữ lợi thế cạnh tranh

Ngay khi trình làng, iPhone Duo đã trở thành mẫu smartphone gập đắt đỏ nhất trên thị trường hiện nay. Thiết bị có giá niêm yết khởi điểm từ 64.990.000 đồng cho phiên bản 256GB và chạm mốc kỷ lục gần 104 triệu đồng cho tùy chọn dung lượng 2TB.

Cùng mức ngân sách khởi điểm gần 65 triệu đồng của iPhone Duo, người tiêu dùng lựa chọn OPPO Find N6 đã có thể sở hữu ngay cấu hình bộ nhớ gấp đôi 512GB cùng mức RAM lên tới 16GB.

Nếu nói về mức giá, motorola Razr Fold đang tạo ấn tượng nhất. Ảnh: Anh Tú

Ở chiều ngược lại, Samsung tỏ ra thực dụng hơn khi định giá bộ đôi Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra dưới ngưỡng 50 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất của Z Fold 8 Ultra 1TB có giá 63.990.000 đồng, vẫn thấp hơn mức giá khởi điểm của đại diện phía Apple.

Trong khi đó, Motorola Razr Fold 5G tạo bất ngờ lớn khi trở thành mẫu máy gập cánh bướm dễ tiếp cận nhất thị trường với giá chưa tới 40 triệu đồng.

Màn hình: iPhone Duo xuất sắc nhưng tạo ra nhiều tranh cãi ở màn hình trong

iPhone Duo được trang bị màn hình Super Retina XDR 7.6 inch ở bên trong và màn hình phụ 5.4 inch ở bên ngoài; chất lượng hiển thị của những chiếc màn hình này không có gì để tranh cãi.

Tuy nhiên, việc thêm một lớp phủ nano ở màn hình chính để giúp trải nghiệm tốt hơn dưới ánh nắng mặt trời, Apple vô tình đã làm giảm chất lượng của nó, khi màn hình ít tươi và rực rỡ hơn, nó trở thành điểm trừ trong mắt nhiều người.

Trong khi đó, Samsung Galaxy Z Fold 8 được trang bị màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch, tỉ lệ 4:3 vuông vắn và màn hình phụ 5,5 inch với độ sáng 3.000 nits; còn Z Fold 8 Ultra có màn hình chính 8,0 inch độ phân giải QXGA+ và màn ngoài 6,5 inch.

Cả hai chiếc smartphone gập của Samsung đều cho hiển thị sắc nét dù ở bất kỳ điều kiện nào và màu sắc, độ rực rỡ ở màn hình trong đang được đánh giá cao hơn so với iPhone Duo.

Về chất lượng màn hình Find N6 đang được đánh giá cao trong phân khúc điện thoại gập. Ảnh: Oppo

Với smartphone màn hình gập, ưu thế về hiển thị và độ sắc nét đang thuộc về OPPO Find N6, khi sở hữu không gian hiển thị rộng nhất với màn hình trong 8,12 inch với độ phân giải QXGA+ tần số quét 120Hz, kết hợp màn hình ngoài 6,62 inch độ phân giải FHD+.

Motorola Razr Fold 5G cũng gây ấn tượng mạnh về thông số kỹ thuật với màn hình gập 8,1 inch độ phân giải 2K và độ sáng kỷ lục lên tới 6.200 nits.

Màn hình ngoài của máy cũng đạt kích thước 6,6 inch cùng tần số quét 165Hz và độ sáng 6.000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị ngoài trời vượt trội hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc.

Hệ thống Camera: Độ phân giải 200MP tạo ấn tượng

Nhiếp ảnh trên smartphone gập từng là điểm yếu do giới hạn độ dày thân máy, nhưng các hãng đã biến đây thành chiến trường phô diễn công nghệ cảm biến và thuật toán.

OPPO Find N6 dẫn đầu về độ linh hoạt phần cứng khi hợp tác cùng Hasselblad, trang bị cảm biến chính 200MP đi kèm camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ chống rung OIS và zoom tối đa 120x.

Đây là trang bị hiếm thấy trên smartphone gập, đáp ứng trọn vẹn từ chụp chân dung xóa phông đến chụp xa tầm xa.

Về camera, không cần đến Oppo Find N6, chiếc Z Fold 8 Ultra cũng vượt trội hơn iPhone Duo với cảm biến camera chính độ phân giải 200 MP. Ảnh: Anh Tú

Samsung phân hóa rõ nét giữa hai phiên bản: trong khi Z Fold 8 Ultra nâng tầm với cảm biến chính 200MP cùng khả năng zoom 30x sắc nét, thì bản Z Fold 8 tiêu chuẩn chấp nhận tinh giản chỉ còn cụm camera kép 50MP + 50MP để giữ độ mỏng nhẹ chỉ 4,5mm và trọng lượng 201g.

Motorola Razr Fold 5G chọn hướng đi đồng đều với cụm 3 camera sau đều ở mức 50MP, kết hợp camera selfie màn hình trong 32MP rõ nét.

Về phía Apple, iPhone Duo trang bị hệ thống gồm 4 camera. Cụm camera kép phía sau dừng lại ở độ phân giải 48MP (nhưng điểm yếu là không có ống kính tele riêng biệt).

Bù lại, Apple ứng dụng camera ẩn dưới màn hình (UDC) ở mặt trong 7,6 inch giúp không gian hiển thị liền mạch không khiếm khuyết, cùng camera trước 12MP ở màn hình phụ.

Điểm mạnh của Apple nằm ở khả năng tối ưu thuật toán quay video, khả năng đồng nhất màu sắc giữa các ống kính và tận dụng màn hình ngoài làm khung ngắm (viewfinder) để chụp selfie chất lượng cao bằng chính camera sau 48MP.

Hiệu năng: Sức mạnh 2nm của A20 Pro đối đầu cỗ máy đa nhiệm 16GB RAM

Về phần cứng xử lý, iPhone Duo tạo bước ngoặt công nghệ khi trở thành thiết bị đầu tiên tích hợp chip A20 Pro phát triển trên tiến trình 2nm. Trong khi đó, các đại diện Android sử dụng thế hệ vi xử lý 3nm từ Qualcomm.

Nhờ lợi thế từ tiến trình 2nm, chip A20 Pro mang lại hiệu suất đơn nhân vượt trội và khả năng tối ưu hóa năng lượng ấn tượng.

Theo công bố đạt chuẩn nhãn năng lượng EU, iPhone Duo sở hữu viên pin 4.883 mAh, nhưng đạt thời gian phát video lên tới 31 giờ trên màn hình trong và 44 giờ trên màn hình ngoài, con số rất cao đối với thiết bị hai màn hình.

Chip A20 Pro đem lại hiệu suất cho iPhone Duo, nhưng các điện thoại gập Android đang tỏ ra tốt hơn ở phần đa nhiệm. Ảnh: FB Duy Thẩm

Tuy vậy, thế giới Android lại có lời đáp trả đanh thép về năng lực xử lý đa nhiệm. Với dung lượng RAM lên đến 16GB đi cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, OPPO Find N6 đáp ứng hoàn hảo nhu cầu chia tách 3-4 ứng dụng cùng lúc trên không gian hơn 8 inch, mà không lo tràn bộ nhớ nền. Chưa kể, chiếc smartphone gập này cũng có viên pin lên đến 6.000 mAh.

Bộ đôi Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra sử dụng phiên bản chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy "for Galaxy" được tối ưu xung nhịp kết hợp 12GB RAM và nền tảng phần mềm One UI chuyên dụng cho làm việc văn phòng. Pin của Z Fold 8 Ultra cũng lên tới 5.000 mAh.

Riêng Motorola Razr Fold 5G, việc chỉ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 tiêu chuẩn khiến thiết bị xếp sau về mặt điểm số hiệu năng, song mức giá 39,99 triệu đồng cùng viên pin 6.000 mAh giúp mẫu máy này vẫn giữ được sức hút riêng đối với nhóm khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư.

Sự xuất hiện của iPhone Duo đang tạo nên một làn sóng tích cực cho điện thoại gập. Tuy nhiên, với những tranh cãi về chất lượng đang diễn ra trong những ngày qua, thì việc chọn chiếc iPhone gập của Apple này đang là một điều cần cân nhắc.

Đối với người dùng cần một thiết bị màn hình gập phục vụ công việc đa nhiệm thực tế, cụm camera tele zoom xa chuyên nghiệp, cùng viên pin lớn 6.000 mAh, OPPO Find N6 là lựa chọn hợp lý. Với bộ đôi Samsung Galaxy Z Fold 8 đây vẫn là những sự lựa chọn cân bằng hơn về mặt kinh tế, lẫn tính năng sử dụng hằng ngày, nếu so với iPhone Duo.