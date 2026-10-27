iPhone Duo nứt màn hình vì kỹ sư Apple không còn 'ăn dầm nằm dề' ở Trung Quốc?

iPhone Duo mở bán ngày 23/10 nhưng nhanh chóng xuất hiện nhiều khiếu nại về màn hình. Người dùng tại Australia cho biết thiết bị xuất hiện đường sáng kèm vết nứt sau chưa đến 20 lần gập mở.

Tại Thượng Hải, một khách hàng phát hiện hai vết nứt trên màn hình trong sau vài lần sử dụng. Các lỗi được phản ánh đều tập trung ở khu vực bản lề.

Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân có thể không nằm ở thiết kế tổng thể, mà ở dung sai lắp ráp của cụm bản lề.

Nếu một bộ phận bên trong bị lệch dù chỉ 0,1 mm, lực tác động có thể tập trung vào một điểm trên màn hình. Sau nhiều lần gập mở, áp lực lặp lại có nguy cơ làm hỏng tấm nền.

Mẫu iPhone Duo bị nứt màn hình.

Việc các lỗi xuất hiện tại vị trí giống nhau có thể là dấu hiệu của vấn đề trong sản xuất hàng loạt. Trong khi đó, thông tin về thử nghiệm độ bền đạt 11.000 lần gập mà không xuất hiện vết nứt được viện dẫn để đặt giả thuyết rằng thiết kế có thể đáp ứng yêu cầu, nhưng quy trình lắp ráp thực tế chưa bảo đảm độ chính xác cần thiết.

Khoảng cách giữa Apple và nhà cung ứng

Lý Nam, nhà sáng lập Angry Miao Technology, cựu Phó chủ tịch kiêm giám đốc tiếp thị hãng điện thoại Trung Quốc Meizu, cho rằng sự cố có thể liên quan đến cách Apple phối hợp với chuỗi cung ứng.

Theo ông, trước đây, các kỹ sư của hãng thường làm việc trực tiếp tại nhà máy Trung Quốc trong thời gian dài, cùng đối tác giải quyết vấn đề ngay trên dây chuyền. Hiện nay, sự gắn kết này được cho là không còn chặt chẽ như trước.

Mô hình hợp tác trực tiếp từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm Apple.

“Vài tuần trước khi iPhone thế hệ đầu phát hành năm 2007, Steve Jobs đột ngột quyết định chỉnh sửa thiết kế màn hình. Tại các công ty khác, việc chỉnh sửa có thể trì hoãn sản xuất ít nhất vài tháng. Song, điều gì đã xảy ra? Nhà máy Trung Quốc đánh thức 8.000 công nhân ngay trong đêm, cho họ trà và bánh quy và một dây chuyền sản xuất mới khởi động chỉ nửa tiếng sau đó”.

Sự việc được ghi lại trong cuốn sách được viết bởi một cựu lãnh đạo Apple.

Năm 2018, Isabel Ge Mahe, khi đó phụ trách Apple tại Trung Quốc đại lục, ghé thăm dây chuyền sản xuất iPhone 8 ở nhà máy Pegatron Thượng Hải.

Các bài báo thời điểm ấy nhấn mạnh khi các sản phẩm mới đi vào sản xuất, Apple đã gửi hơn 100 kỹ sư túc trực tại đây, làm việc cùng các kỹ sư Pegatron để tìm hiểu những vấn đề gặp phải trong suốt quá trình.

Nhiều thiết bị trên dây chuyền được Apple thiết kế và phát triển, sau đó trao cho các nhà cung ứng Trung Quốc để sản xuất hoặc hợp tác sản xuất với đối tác địa phương.

Tại nhà máy Lingyi iTech ở Đông Quan, Tân Hoa Xã năm 2024 cũng đề cập việc kỹ sư Apple làm việc cùng đối tác ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm.

Đây không đơn thuần là quan hệ đặt hàng và gia công. Hai đội ngũ kỹ sư cần trao đổi liên tục để xác định một thiết kế có thể sản xuất được hay không, tỷ lệ thành phẩm dự kiến và những điểm cần điều chỉnh. Những kinh nghiệm này khó có thể truyền đạt đầy đủ chỉ thông qua bản vẽ kỹ thuật.

Với điện thoại gập như iPhone Duo, yêu cầu phối hợp càng phức tạp. Theo Giám đốc vận hành Sabih Khan, đây là “một trong những sản phẩm thách thức nhất” mà Apple từng phát triển và “nhiều ý tưởng thiết kế rất khó thành hiện thực nếu không có năng lực sản xuất của chuỗi cung ứng Trung Quốc”.

Bản lề gồm nhiều linh kiện chính xác cao, trong khi độ bền của màn hình phụ thuộc vào sự đồng bộ giữa bản lề, kính siêu mỏng UTG và kết cấu tổng thể. Sai lệch nhỏ trong lắp ráp cũng có thể làm thay đổi cách phân bổ lực khi gập mở.

Ưu tiên mở rộng sản xuất tại Ấn Độ?

Theo các nguồn tin, do tính chất phức tạp của iPhone Duo, cần huy động lượng lớn kỹ sư Apple tại các dây chuyền ở Trịnh Châu, Thâm Quyến… Song, kênh phản hồi lại bị thu hẹp.

Cụ thể, nhà máy Foxconn Trịnh Châu chỉ có khoảng 30 kỹ sư địa phương ở dây chuyền sản xuất bản lề iPhone Duo.

Trong khi đó, để so sánh, các bài báo năm 2012 và 2017 chỉ ra số lượng kỹ sư Apple đặc phái đến Foxconn lên tới gần 2.000, bao trùm toàn bộ chuỗi vật liệu, sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Apple không cử người đến giám sát việc lắp ráp, thay vào đó, bộ phận thiết kế và sản xuất ở cùng nhau. Nhờ vậy, các sự cố không cần đi qua nhiều lớp báo cáo mà được can thiệp ngay.

Một giả thuyết được truyền thông Trung Quốc đưa ra là Apple đang phân bổ nguồn lực kỹ thuật nhiều hơn cho Ấn Độ, nơi hãng muốn tăng tỷ trọng sản xuất lên 50% tổng sản lượng toàn cầu trong vòng hai năm.

Tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn tại một nhà máy sản xuất vỏ thiết bị của Tata ở Ấn Độ được cho là chỉ khoảng 50%, còn tại Foxconn Trịnh Châu, con số này duy trì trên 97% trong nhiều năm.

Theo Lý Nam, khi mục tiêu mở rộng sản xuất tại Ấn Độ được ưu tiên, những cảnh báo từ dây chuyền Trung Quốc có nguy cơ không được xử lý kịp thời.

Ông cho rằng vấn đề không hẳn là thiếu người nhận ra rủi ro, mà là tiếng nói của đội ngũ kỹ thuật có thể bị lu mờ trước các mục tiêu chiến lược của ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến iPhone Duo nứt màn hình vẫn cần được xác minh. Các phản ánh ban đầu chưa đủ để kết luận lỗi xuất phát từ dung sai lắp ráp hay việc Apple thay đổi cách quản lý chuỗi cung ứng.

Apple chưa bình luận gì về các sự cố của iPhone Duo.

(Theo 36Kr)