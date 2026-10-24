iPhone Duo nứt màn hình chỉ sau 6 giờ sử dụng?

iPhone Duo vừa ra mắt đã gặp sự cố nứt màn hình

Ngày mở bán iPhone Duo chính thức bắt đầu, thu hút đông đảo khách hàng đến các cửa hàng Apple để nhận máy đặt trước hoặc tìm cơ hội mua trực tiếp.

Tuy nhiên, niềm vui sở hữu chiếc điện thoại gập cao cấp mới nhất của Apple đã nhanh chóng biến thành trải nghiệm đáng quên đối với một khách hàng tại Melbourne, Australia.

Bài đăng trên subreddit r/iPhoneDuo đã khơi mào cho cuộc tranh luận, cho thấy một vết nứt chạy dọc theo bản lề. Ảnh: Midnight_Slump/ Reddit

Theo chia sẻ trên diễn đàn Reddit, người dùng có tài khoản u/Midnight_Slump phát hiện màn hình gập bên trong chiếc iPhone Duo mới mua bị nứt chưa đầy 6 giờ sau khi nhận máy.

Với mức giá 1.999 USD, thiết bị được xem là đối thủ trực tiếp của Galaxy Z Fold 8, khiến sự cố càng thu hút sự chú ý.

Chủ nhân chiếc điện thoại cho biết phần lớn thời gian đầu tiên được dành để khôi phục dữ liệu từ iCloud. Sau khi quá trình hoàn tất, người này định mở máy để giới thiệu với một người bạn.

Tuy nhiên, khi thao tác với bản lề, họ cảm thấy có điều gì đó bất thường bên dưới màn hình, ngay tại khu vực gần nếp gấp.

Khi tiếp tục mở thiết bị, người dùng nghe thấy một tiếng rắc, sau đó phát hiện màn hình đã bị hư hỏng. Sự cố được chia sẻ trên cộng đồng r/iPhoneDuo, nơi có khoảng 334.000 lượt truy cập mỗi tuần.

Tính đến giữa buổi sáng, bài đăng đã nhận được khoảng 1.300 lượt ủng hộ cùng 772 bình luận.

Apple hỗ trợ đổi máy, nhưng cửa hàng trực tiếp xử lý tốt hơn

Ngay sau khi phát hiện sự cố, người dùng liên hệ bộ phận hỗ trợ qua điện thoại của Apple. Nhân viên đề xuất phương án đổi máy nhanh, nhưng giải pháp này đi kèm một điều kiện không mấy dễ chịu: Apple sẽ tạm giữ một khoản tiền tương đương toàn bộ giá trị chiếc điện thoại trên thẻ thanh toán của khách hàng, đồng thời không thể cam kết thời điểm giao máy thay thế.

Không hài lòng với phương án trên, người dùng quyết định đến cửa hàng Apple gần nhất.

Tại đây, nhân viên kỹ thuật nhanh chóng tiếp nhận trường hợp và đổi một chiếc iPhone Duo khác ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, máy thay thế được giao trong hộp dịch vụ màu nâu thay vì hộp bán lẻ thông thường.

Theo người dùng, cửa hàng chỉ còn duy nhất một thiết bị có cùng màu sắc và cấu hình kích thước mà họ cần.

Nhân viên kỹ thuật nhận định đây có thể là lỗi sản xuất phát sinh ngay trong ngày đầu mở bán, nhờ đó trường hợp được xử lý theo diện đổi máy trực tiếp.

Chiếc iPhone Duo bị hỏng sau đó sẽ được gửi về California để kiểm tra nguyên nhân.

Điều đáng chú ý là người dùng không phải trả thêm chi phí nào cho việc đổi máy, bởi sự cố được xử lý như một lỗi từ phía nhà sản xuất.

Cộng đồng mạng nghi ngờ hình ảnh giả, Reddit xác nhận bài đăng có cơ sở

Ngay sau khi câu chuyện xuất hiện, nhiều người dùng mạng xã hội lập tức nghi ngờ tính xác thực của vụ việc.

Một số ý kiến cho rằng màn hình trong ảnh có độ bóng bất thường, trái với lớp phủ nano nhám được cho là đặc điểm của thiết bị.

Những người khác nghi ngờ hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), viện dẫn các chi tiết mà họ cho là bất thường, chẳng hạn ngón tay xuất hiện thừa hoặc nhiều người trong ảnh đều mặc đồ đen.

Vết nứt chạy dọc theo nếp gấp, kèm theo một dải điểm ảnh chết (không hiển thị) màu trắng nằm ngay bên cạnh. Ảnh: Midnight_Slump/ Reddit

Để phản bác, chủ nhân bài đăng giải thích vệt trắng trên màn hình thực chất là một dải điểm ảnh chết, không phải ánh sáng phản chiếu.

Vùng đen trong ảnh cũng không phải lỗi tạo hình của AI, mà là phần người dùng chủ động che đi bức ảnh con mình hiển thị trên màn hình bằng công cụ Markup.

Việc những người xuất hiện trong ảnh đều mặc đồ đen cũng được một số thành viên địa phương giải thích là điều bình thường trong cách ăn mặc tại khu vực này.

Đáng chú ý, đội ngũ quản trị diễn đàn Reddit cho biết người đăng đã cung cấp thêm hình ảnh và giấy tờ sửa chữa từ Apple.

Vì vậy, bài viết được đánh dấu là trường hợp có bằng chứng xác thực, dù nguyên nhân chính xác khiến màn hình nứt vẫn chưa được xác nhận.

Trong cùng cuộc thảo luận, một người bình luận còn cho biết đã tìm thấy ít nhất bốn trường hợp tương tự trên mạng xã hội Trung Quốc, với các thiết bị iPhone Duo bị nứt tại cùng một vị trí.

Tuy nhiên, thông tin này chưa đủ để kết luận đây là lỗi phổ biến trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Vì sao màn hình gập iPhone Duo có thể bị nứt?

Theo mô tả của Apple, màn hình bên trong iPhone Duo được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu, bao gồm các lớp kính có độ bền cao ở phía trên và dưới tấm nền gập, keo chuyên dụng giúp các lớp trượt tương đối linh hoạt như những trang sách, một tấm kim loại titan bên dưới và lớp phủ polymer ở phía trên.

Bản lề có nhiệm vụ nâng đỡ khu vực trung tâm khi điện thoại mở ra. Tuy nhiên, đường gấp vẫn là vị trí tấm nền phải uốn cong mỗi lần người dùng đóng hoặc mở thiết bị.

Bản lề của iPhone Duo nằm ngay bên dưới phần giữa của màn hình bên trong. Ảnh: Apple

Chi tiết này phù hợp với lời kể của chủ nhân chiếc iPhone Duo rằng họ cảm thấy có vật gì đó bất thường tại khu vực bản lề trước khi nghe tiếng nứt. Một khả năng được đặt ra là cơ cấu bản lề đã tạo áp lực bất thường lên màn hình.

Dù vậy, đây mới chỉ là giả thuyết, chưa phải kết luận từ quá trình kiểm tra kỹ thuật của Apple.

Sự cố cũng cho thấy cấu trúc phức tạp của điện thoại gập khiến việc bảo đảm độ bền trở nên khó khăn hơn so với smartphone dạng thanh truyền thống.

Chỉ một sai lệch trong quá trình sản xuất hoặc lắp ráp cũng có thể gây ra vấn đề tại khu vực chịu lực thường xuyên.

Sửa màn hình iPhone Duo có thể tốn tới 999 USD

Với những người vừa mua hoặc chuẩn bị sở hữu iPhone Duo, một trường hợp lỗi đã được xác thực không đồng nghĩa toàn bộ dòng sản phẩm đang gặp vấn đề.

Tuy nhiên, mức chi phí sửa chữa là điều người dùng cần cân nhắc, đặc biệt khi thiết bị có giá gần 2.000 USD.

Theo thông tin được bài viết đề cập, nếu không mua gói bảo hành mở rộng AppleCare+, người dùng có thể phải trả 999 USD để sửa màn hình bên trong và 49 USD để thay lớp phủ bên ngoài.

Nếu có AppleCare+, chi phí tương ứng giảm xuống còn 99 USD cho màn hình trong và 19 USD cho lớp phủ. Gói bảo vệ dành cho iPhone Duo có giá 19,99 USD mỗi tháng, 199,99 USD mỗi năm hoặc 399 USD nếu thanh toán một lần.

Trong trường hợp chiếc máy bị nứt được đề cập, chủ nhân không phải trả phí do Apple xử lý theo diện lỗi sản xuất.

Bốn lưu ý giúp hạn chế rủi ro khi sử dụng iPhone Duo

Trước khi gập điện thoại, người dùng nên kiểm tra để bảo đảm không có bụi bẩn hoặc vật thể mắc giữa hai nửa thiết bị. Một vật nhỏ bị kẹt cũng có thể tạo áp lực lên màn hình khi máy đóng lại.

Khi mở hoặc gập máy, nên thao tác từ các cạnh bên ngoài thay vì dùng ngón tay ấn mạnh vào chính giữa màn hình.

Người dùng cũng không nên cố dùng lực nếu bản lề có dấu hiệu cứng, kẹt hoặc phát ra âm thanh bất thường.

Ngoài ra, không nên tự ý bóc lớp phủ nano nhám trên màn hình. Nếu lớp phủ iPhone Duo gặp vấn đề, hãy liên hệ Apple để tìm hiểu phương án thay thế phù hợp.

Quan trọng nhất, nếu cảm thấy có vật cản hoặc áp lực bất thường ở khu vực bản lề, người dùng nên ngừng thao tác và mang thiết bị đến Apple Store để kiểm tra sớm, thay vì tiếp tục đóng mở nhằm xác định nguyên nhân.

(Theo PhoneArena, MacRumors, Gizmochina)