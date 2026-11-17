Apple vừa phát hành bản thử nghiệm thứ hai của iOS 27.3 dành cho nhà phát triển, bổ sung hai tính năng cho iPhone Duo: mở khóa bằng khuôn mặt qua camera trước và tùy chọn tự động khóa màn hình ngay khi gập máy. Đây là phản hồi trực tiếp trước những bất tiện mà người dùng chiếc iPhone gập đầu tiên gặp phải từ lúc ra mắt.

Vì sao iPhone Duo không có Face ID?

Ngay từ khi ra mắt, iPhone Duo chỉ được trang bị cảm biến vân tay Touch ID, không có hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Nguyên nhân nằm ở thiết kế siêu mỏng: khi mở hoàn toàn, thân máy chỉ dày 5,2 mm, không đủ không gian vật lý để chứa cụm cảm biến Face ID phức tạp.

Mở khóa bằng camera trước: tiện hơn nhưng bị giới hạn chặt

Để bù đắp sự thiếu hụt này, iOS 27.3 beta 2 tích hợp phương thức mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt thông qua camera trước thông thường. Người dùng có thể kích hoạt tính năng ngay trong mục Touch ID & Mật mã (Touch ID & Passcode) của ứng dụng Cài đặt.

Tuy nhiên, Apple đặt ra nhiều rào cản bảo mật nghiêm ngặt. Cách tiếp cận này cho thấy hãng đánh giá phương thức dùng camera trước kém an toàn hơn so với Face ID tiêu chuẩn.

Nhận diện bằng camera trước chỉ hoạt động ở màn hình khóa.

Các tác vụ nhạy cảm như thanh toán qua Apple Pay, đăng nhập tài khoản hay thêm mật khẩu mới vẫn bắt buộc dùng Touch ID.

Hệ thống chỉ cho phép mở khóa bằng khuôn mặt nếu thiết bị vừa được xác thực bằng Touch ID hoặc mật mã trong thời gian gần.

Nếu máy không được sử dụng khoảng 45 phút, iPhone Duo sẽ vô hiệu hóa camera và yêu cầu xác thực lại bằng vân tay.

Gập máy là khóa: giải quyết thói quen quen thuộc

Bên cạnh cải tiến về bảo mật, bản beta còn xử lý một bất tiện trong thao tác hằng ngày. Tại phần Màn hình & Độ sáng (Display & Brightness), Apple thêm tùy chọn cho phép thiết bị tự động khóa ngay khi người dùng gập máy, thay vì mặc định chuyển nội dung sang màn hình phụ bên ngoài như trước.

Chuyên gia đánh giá Federico Viticci chia sẻ ông có thói quen gập máy và mặc định nghĩ thiết bị sẽ tự khóa, giống như gấp một cuốn sách hay đóng nắp laptop. Trước khi có bản cập nhật, ông phải tự thiết lập một quy trình tự động hóa đơn giản trong ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) để máy khóa mỗi khi gập.

Vì sao đây chỉ là tùy chọn, không phải mặc định?

Ông Viticci cũng chỉ ra mặt trái của việc khóa tự động. Trong nhiều tình huống, người dùng chỉ muốn thu gọn từ màn hình lớn bên trong sang màn hình nhỏ bên ngoài để tiếp tục công việc, và việc phải xác thực vân tay lại từ đầu sẽ gây gián đoạn đáng kể.

Vì vậy, Apple thiết kế đây là một tùy chọn độc lập. Ai ưa cơ chế chuyển màn hình truyền thống vẫn có thể giữ nguyên thói quen sử dụng.

Tóm tắt hai tính năng mới trên iOS 27.3 beta 2

Khi nào người dùng được trải nghiệm bản chính thức?

Hiện cả hai tính năng đều đang trong giai đoạn thử nghiệm dành cho giới phát triển, nên tên gọi và cơ chế vận hành thực tế vẫn có thể được tinh chỉnh. Theo kế hoạch Apple công bố, iOS 27.3 chính thức sẽ được phát hành rộng rãi đến toàn bộ người dùng vào tháng 12 tới.