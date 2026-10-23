iPhone Duo mở bán trên toàn cầu

Ngày 23/10, Apple mở bán iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng. Sự kiện này thu hút sự chú ý của giới chuyên gia thị trường, những người đang đặt cược vào khả năng của Duo trong việc cách mạng hóa phân khúc điện thoại gập, tương tự như cách mà iPhone đã làm với điện thoại thông minh.

Đây cũng là một bài kiểm tra quan trọng cho tân CEO John Ternus, người vừa nhậm chức vào tháng 9 và đã giới thiệu sản phẩm này chỉ một tuần sau đó. Sự thành công của Duo có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường ngách mà các đối thủ như Samsung và Huawei đã hoạt động trong nhiều năm qua.

Chỉ vài phút sau khi mở đặt hàng trước, thời gian giao hàng cho iPhone Duo đã bị lùi lại đến cuối tháng 1/2027 do nhu cầu vượt quá nguồn cung. Apple mô tả phản hồi từ khách hàng là “vô cùng tích cực”.

Tại Sydney, cửa hàng Apple đầu tiên đã mở bán sản phẩm này, và hàng dài khách hàng đã xếp hàng từ sớm trước khi cửa hàng mở cửa lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương.

Simon Krishnan, kỹ sư 48 tuổi, đã chi 3.899 AUD (khoảng 70,6 triệu đồng) cho một chiếc Duo với bộ nhớ 512GB. Ông chia sẻ: “Đây là một món đồ xa xỉ đối với tôi, nhưng cuộc sống quá ngắn ngủi để không thử nghiệm những điều mới”.

Những đánh giá ban đầu về Duo đã ghi nhận thiết kế ấn tượng cùng với bản lề chắc chắn, một yếu tố quan trọng giúp khắc phục nhược điểm của các điện thoại gập trước đây.

Tuy nhiên, một số nhà đánh giá đã chỉ ra rằng hạn chế về camera và sự cần thiết phải điều chỉnh các ứng dụng cho kích thước màn hình mới có thể khiến một số người tiêu dùng thất vọng. Họ cũng cho rằng Duo có thể không tiện dụng cho những tác vụ nhanh hàng ngày như trên iPhone tiêu chuẩn.

Nhà bình luận công nghệ nổi tiếng John Gruber nhận xét: “Trải nghiệm Duo trong một tuần rất thú vị, nhưng tôi cảm thấy như đang sử dụng một nguyên mẫu chứ không phải một sản phẩm hoàn chỉnh”.

Trong khi đó, YouTuber Marques Brownlee cho rằng nếu người dùng chỉ thực hiện các tác vụ cơ bản như nhắn tin và lướt web, thì Duo có thể không phải là lựa chọn tốt.

Nguồn cung hạn chế có thể khiến nhiều người hâm mộ Apple thất vọng khi không thể mua được iPhone Duo. Apple cho biết lượng hàng có sẵn sẽ khác nhau tùy theo quốc gia, với số lượng hạn chế tại Mỹ, Úc, Canada, Mexico và nhiều nước châu Âu.

Tại Trung Quốc, Pháp, Hồng Kông, Ấn Độ và Nhật Bản, chỉ những khách hàng đặt hàng trực tuyến mới có thể mua sản phẩm.

Francisco Jeronimo, phó chủ tịch của IDC, nhận định rằng việc Apple gia nhập thị trường điện thoại gập có thể giúp định dạng này trở nên phổ biến hơn. IDC dự đoán năm 2026 Apple sẽ chiếm 44% giá trị thị trường thiết bị gập và chiếm lĩnh phân khúc này vào năm 2027.