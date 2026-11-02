iPhone Duo mất giá sau vài ngày mở bán: người bán lại lỗ tới 19 triệu đồng vì lo nứt màn hình

Giá iPhone Duo trên thị trường mua bán lại đã giảm mạnh chỉ sau vài ngày mở bán. Nhiều người dùng chấp nhận lỗ từ vài triệu đến 19 triệu đồng để bán lại máy, phần lớn vì lo sợ lỗi nứt màn hình mà Apple đã công nhận và truyền thông đưa tin những ngày qua.

Nhiều người chấp nhận lỗ, sẵn sàng bán lại iPhone Duo. Ảnh: Quân Huỳnh

Lo nứt màn hình khiến người dùng vội bán máy

Anh Quân Huỳnh, chủ Huỳnh Nguyên Store, cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm Apple tại TP.HCM, cho biết anh đã mua lại rất nhiều iPhone Duo trong những ngày qua. Phần lớn là phiên bản 256GB của những người chỉ dùng vài ngày rồi bán lại.

"Họ chấp nhận lỗ vài triệu so với giá gốc vì sợ chiếc iPhone của mình sẽ gặp sự cố nứt màn hình, trong khi thực tế nó chưa bị gì", anh Quân chia sẻ.

Từ khan hàng thu lời 12-15 triệu đồng đến giá về mốc niêm yết

Theo anh Quân, giá iPhone Duo ở thị trường mua bán lại liên tục sụt giảm. Trong hai ngày đầu mở bán, do khan hàng, mỗi chiếc có thể giúp người bán thu lời 12-15 triệu đồng. Hiện hàng không còn thiếu và mức chênh lệch đã thu hẹp đáng kể.

Cụ thể, iPhone Duo phiên bản 256GB màu đen hàng Việt Nam có giá khoảng hơn 65 triệu đồng. Trong khi đó, các bản xách tay từ thị trường quốc tế chỉ hơn 64 triệu đồng. Thậm chí, một số người găm hàng chờ giá cao để bán đã bị lỗ.

Anh Nguyễn Tuấn Thanh, chủ cửa hàng Thanh Store chuyên kinh doanh iPhone, cũng cho biết mức giá hiện đã về bằng giá niêm yết tại các hệ thống bán lẻ của Apple. Nguyên nhân là hàng đã nhiều, không còn khan hiếm. Nhiều người đặt hàng trên các hệ thống đã được giao máy và bán lại vì không có nhu cầu sử dụng hoặc sản phẩm không như mong đợi.

Bán lại thấp hơn niêm yết có thật sự là lỗ?

Theo anh Tuấn Thanh, về bản chất những người bán lại đang thấp hơn giá niêm yết. Tuy nhiên, nếu tính số tiền thực chi thì nhiều người vẫn có lời. Khi mua tại hệ thống bán lẻ, họ chọn thanh toán bằng thẻ và được giảm từ 1 đến 3 triệu đồng.

Chẳng hạn, một chiếc iPhone Duo 256GB giá 64,99 triệu đồng có thể được bán lại với giá 64-64,5 triệu đồng. Người bán vẫn lời ít chứ không lỗ.

Vì sao chiếc iPhone gập đầu tiên bị bán lại nhanh?

Anh Đào Huy Việt, chủ Nhật Huy Mobile, nhận định iPhone Duo thực tế khá khó dùng. Apple không tích hợp Face ID và ứng dụng vẫn còn nhiều thứ chưa đồng bộ. Tuy nhiên, đây là chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng nên tạo sự tò mò lớn, khiến sản phẩm nhanh chóng khan hàng trong những ngày đầu.

Có khách đã bỏ ra 129 triệu đồng để mua bản iPhone Duo 2TB tại cửa hàng của anh Việt. Chỉ sau 2 ngày, vị khách này bán lại với giá 110 triệu đồng, tức lỗ 19 triệu đồng, vì thấy máy khó dùng và không phù hợp.

Trải nghiệm cầm nắm và ứng dụng chưa như kỳ vọng

Về phía người dùng, chị Lisa Châu, CEO kiêm Giám đốc điều hành của TLC Trading, cũng bán iPhone Duo sau vài ngày sử dụng vì thấy không phù hợp. Theo chị, chiếc smartphone gập của Apple quá to, thô và cấn tay khi cầm nắm.

Chị đánh giá cảm giác cầm nắm không bằng Z Fold 8 của Samsung. Các ứng dụng cũng chưa tương thích hay mượt mà như chị mong muốn.

Nhìn chung, giá iPhone Duo trên thị trường mua bán lại đã hạ nhiệt khi nguồn cung dồi dào. Cùng lúc, nỗi lo về nứt màn hình, việc thiếu Face ID và trải nghiệm sử dụng chưa như kỳ vọng khiến một số người dùng sớm bán lại máy.