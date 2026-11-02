iPhone Duo mất giá sau vài ngày mở bán: người bán lại lỗ 19 triệu đồng vì lo nứt màn hình

Nhiều người đã chấp nhận lỗ vài triệu đồng để bán lại iPhone Duo chỉ sau vài ngày sử dụng. Nguyên nhân chính là lo sợ nứt vỡ màn hình, điều được Apple công nhận và truyền thông đưa tin trong những ngày qua.

Quân Huỳnh, chủ Huỳnh Nguyên Store, một cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm Apple tại TP.HCM, cho biết anh đã mua lại rất nhiều chiếc iPhone Duo, đặc biệt là phiên bản 256GB, từ những người chỉ dùng vài ngày rồi bán.

Nhiều người chấp nhận lỗ, sẵn sàng bán lại iPhone Duo. Ảnh: Quân Huỳnh

Vì sao người dùng vội bán chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple?

Theo anh Quân, người bán chấp nhận lỗ vài triệu đồng so với giá gốc vì sợ máy gặp sự cố nứt màn hình, dù thực tế máy của họ chưa bị gì.

Ngoài lo ngại về độ bền màn hình, trải nghiệm sử dụng cũng là lý do. Anh Đào Huy Việt, chủ Nhật Huy Mobile, nhận định iPhone Duo khá khó dùng khi Apple không tích hợp Face ID và nhiều ứng dụng vẫn chưa đồng bộ.

Tuy vậy, anh Việt cho rằng đây là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple nên tạo sự tò mò lớn, khiến nhiều người muốn khám phá và sở hữu sớm.

Từ khan hàng đến ngang giá niêm yết: thị trường mua bán lại đổi chiều

Theo anh Quân, giá iPhone Duo trên thị trường mua bán lại liên tục sụt giảm. Trong hai ngày đầu mở bán, do khan hàng, một chiếc máy có thể giúp người bán thu lời 12-15 triệu đồng. Hiện hàng không còn thiếu và mức chênh lệch đã thu hẹp đáng kể.

Cụ thể, bản 256GB màu đen hàng Việt Nam hiện có giá khoảng hơn 65 triệu đồng. Trong khi đó, bản xách tay từ thị trường quốc tế chỉ hơn 64 triệu đồng. Thậm chí, một số người găm hàng chờ giá cao đã bị lỗ.

Anh Nguyễn Tuấn Thanh, chủ cửa hàng Thanh Store, cũng cho biết những ngày đầu nhiều người lời cả chục triệu đồng, còn nay giá đã về bằng giá niêm yết tại các hệ thống bán lẻ của Apple. Theo anh, nguyên nhân là hàng đã nhiều và không còn khan hiếm.

Bán lại thấp hơn giá niêm yết vẫn có thể có lời

Anh Tuấn Thanh cho biết về bản chất, những người bán lại các suất này lỗ so với giá niêm yết. Tuy nhiên, nếu tính số tiền thực tế đã bỏ ra thì nhiều người vẫn có lời.

Lý do là khi mua tại các hệ thống bán lẻ, họ chọn phương thức thanh toán bằng thẻ và được giảm từ 1 đến 3 triệu đồng. Với chiếc iPhone Duo 256GB giá 64,99 triệu đồng, họ có thể bán lại với giá 64-64,5 triệu đồng và vẫn lời ít thay vì lỗ.

Những trường hợp lỗ nặng khi mua giá cao

Không phải ai cũng may mắn. Anh Việt kể có vị khách đã bỏ ra 129 triệu đồng để mua bản iPhone Duo 2TB tại cửa hàng của anh. Chỉ sau 2 ngày, người này bán lại với giá 110 triệu đồng, tức lỗ 19 triệu đồng, vì cảm thấy máy khó dùng và không phù hợp.

Ở vai trò khách hàng, chị Lisa Châu, CEO kiêm Giám đốc điều hành của TLC Trading, cho biết chị cũng bán chiếc iPhone Duo sau vài ngày vì thấy không phù hợp. Theo chị, chiếc smartphone gập này quá to, thô và cấn tay khi cầm nắm.

Chị Châu nhận xét cảm giác cầm nắm không bằng Z Fold 8 của Samsung. Các ứng dụng cũng chưa tương thích hay mượt mà như chị mong muốn.

Bức tranh chung của đợt sốt hàng

Có thể thấy, đợt sốt hàng của iPhone Duo đã hạ nhiệt nhanh chóng. Yếu tố khan hàng ban đầu từng tạo ra mức chênh lệch lớn, nhưng khi nguồn cung dồi dào, giá trên thị trường mua bán lại đã tiệm cận giá niêm yết.

Bên cạnh đó, lo ngại về nứt màn hình cùng những hạn chế về trải nghiệm như thiếu Face ID, ứng dụng chưa đồng bộ, kích thước và cảm giác cầm nắm khiến một bộ phận người dùng quyết định bán lại sớm.