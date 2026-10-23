iPhone Duo màn hình gập giá 1.999 USD: Đột phá thiết kế nhưng còn nhiều đánh đổi cốt lõi

Trước thềm mở bán chính thức vào ngày 23/10, hàng loạt đánh giá chuyên sâu đầu tiên về iPhone Duo – mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple – đã xuất hiện từ các chuyên gia công nghệ như Marques Brownlee (MKBHD) và reviewer JOCR. Thiết bị có giá niêm yết 1.999 USD này gây ấn tượng mạnh về kỹ thuật cơ khí, song sự vắng bóng của các tính năng quen thuộc khiến giới chuyên môn chưa khuyến nghị người dùng phổ thông xuống tiền ở thế hệ đầu tiên.

Kỹ nghệ bản lề phức tạp và màn hình 7,6 inch triệt tiêu nếp gấp

Về mặt kỹ thuật, phần cứng của iPhone Duo thể hiện năng lực gia công cơ khí chính xác hàng đầu của Apple. Thiết bị ứng dụng cơ chế bản lề cấu tạo từ hơn 100 linh kiện liên kết chặt chẽ, cho phép phân bổ lực đều và gập mở linh hoạt ở nhiều góc độ khác nhau mà không tạo cảm giác lỏng lẻo.

Màn hình chính bên trong có kích thước 7,6 inch, được phủ một lớp vật liệu nhám đặc biệt. Giải pháp quang học này giúp tán xạ ánh sáng môi trường, khiến nếp gấp cơ học ở giữa gần như biến mất hoàn toàn khi nhìn trực diện trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn. Về phần mềm, nền tảng iOS 27.1 đã cung cấp bộ công cụ tối ưu giao diện kép, giúp khắc phục dần tình trạng xuất hiện viền đen trên các ứng dụng của bên thứ ba.

Những bước lùi phần cứng không thể cứu vãn bằng phần mềm

Dù sở hữu kết cấu cơ khí tinh xảo, iPhone Duo lại buộc người dùng phải đối mặt với nhiều đánh đổi phần cứng đáng kể. Đáng lưu ý nhất là việc loại bỏ hoàn toàn hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID để quay về với cảm biến vân tay Touch ID tích hợp trên nút nguồn. Theo nhận định từ MacStories và MacRumors, thao tác này tạo bước lùi lớn về thói quen sử dụng, chưa kể cảm biến mới vẫn còn độ trễ nhất định khi phản hồi.

Bên cạnh đó, hệ thống quang học cũng bị cắt giảm mạnh tay so với mức giá 1.999 USD. iPhone Duo chỉ sở hữu cụm camera kép 48MP gồm ống kính chính và góc siêu rộng, thiếu vắng ống kính telephoto và tính năng định dạng ảnh ProRAW. Đánh giá từ MKBHD chỉ ra rằng khả năng chụp thiếu sáng của máy chỉ tương đương mẫu iPhone 17e phân khúc thấp hơn, trong khi camera selfie ẩn dưới màn hình hiển thị chất lượng hình ảnh rất hạn chế.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật và trọng lượng với các đối thủ

Với trọng lượng lên tới 254g, iPhone Duo nặng hơn cả chiếc flagship dạng thanh iPhone 18 Pro Max khoảng 5g. Khi đặt lên bàn cân so sánh với Galaxy Z Fold8 có cùng kích cỡ màn hình 7,6 inch (nặng 201g), khoảng chênh lệch tới 53g khiến iPhone Duo tạo áp lực đáng kể lên cổ tay nếu sử dụng liên tục bằng một tay.

Dấu hỏi về tính thực dụng cho thế hệ sản phẩm đầu tiên

Kịch bản của iPhone Duo gợi nhắc lại chiếc iPhone thế hệ đầu ra mắt năm 2007, một sản phẩm mang tính cách mạng về giao diện cảm ứng nhưng lại thiếu kết nối mạng 3G và buộc người dùng phải đợi đến thế hệ kế tiếp để hoàn thiện trải nghiệm. Tương tự, iPhone Duo là minh chứng cho năng lực chế tác cơ khí xuất sắc của Apple trên dòng thiết bị gập, nhưng những rào cản về trọng lượng, camera và việc thiếu Face ID là lý do khiến giới công nghệ khuyên người dùng phổ thông nên kiên nhẫn chờ đợi phiên bản kế nhiệm.