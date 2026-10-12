iPhone Duo màn hình gập giá 1.999 USD: Apple tăng cường số lượng máy trải nghiệm thực tế

Trước thềm mở bán chính thức mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo, Apple đang tiến hành kế hoạch mở rộng quy mô trưng bày chưa từng có trên toàn bộ hệ thống bán lẻ. Với mức giá khởi điểm lên tới 1.999 USD, đây sẽ là thiết bị có giá bán mở màn đắt nhất trong lịch sử dòng iPhone, buộc hãng phải tập trung tối đa nguồn lực giúp người dùng có cơ hội cầm nắm và đánh giá trực tiếp phần cứng trước khi chi tiền.

Chiến lược trưng bày quy mô lớn tại hệ thống Apple Store

Theo thông tin từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg trong bản tin Power On ngày 11/10, Apple đang chuẩn bị gia tăng đáng kể số lượng máy trải nghiệm tại các điểm bán trọng điểm. Cụ thể, cửa hàng Apple Store trên Đại lộ số 5 tại New York sẽ được trang bị hơn 150 máy iPhone Duo. Khu vực đón tiếp khách tham quan tại trụ sở Apple Park cũng sẽ bố trí gần 100 máy.

Tại các địa điểm bán lẻ nổi bật khác như Michigan Avenue, The Grove và Upper West Side, số lượng máy trưng bày dự kiến dao động từ 30 đến 40 thiết bị mỗi nơi. Các cửa hàng Apple Store còn lại sẽ duy trì trung bình khoảng 20 máy. Sự phân bổ này cho thấy hãng ưu tiên tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tại các điểm bán có lưu lượng khách ghé thăm lớn.

Bên cạnh số lượng, không gian trưng bày cũng được thiết kế lại hoàn toàn. Hầu hết các điểm bán sẽ bổ sung bàn trải nghiệm thứ hai dành riêng cho iPhone Duo, kết hợp hệ thống thiết bị chuyên dụng hỗ trợ thao tác gập mở tự động và đế gắn MagSafe giữ máy ở trạng thái mở hoàn toàn. Hãng đặt thiết bị mới nằm cạnh hai mẫu iPhone thông thường nhằm giúp khách hàng dễ dàng so sánh tỷ lệ màn hình và kích thước tổng thể.

Ngoài ra, tại khu vực The Avenue – nơi thường dành cho phụ kiện, một số thiết bị không gắn dây bảo vệ sẽ được trình diễn ở chế độ StandBy, minh họa cách giao diện tự động chuyển đổi thông tin khi điện thoại đặt nằm ngang.

Áp lực từ mức giá 1.999 USD và công nghệ cập nhật Presto

Mức giá 1.999 USD đặt ra rào cản lớn đối với tâm lý mua sắm của người dùng. Với thiết bị sở hữu cơ chế bản lề gập hoàn toàn khác biệt so với điện thoại dạng thanh truyền thống, các thông số kỹ thuật hay video quảng cáo không thể thay thế cho cảm giác đóng mở và độ mượt mà thực tế trên tay.

Để gia tăng giá trị dịch vụ tương xứng với số tiền khách hàng bỏ ra, Apple sẽ triển khai quy trình thiết lập máy độc quyền bằng hệ thống Presto tối ưu riêng cho iPhone Duo tại cửa hàng. Presto là công nghệ cho phép cập nhật phần mềm thiết bị ngay khi còn nằm nguyên seal trong hộp thông qua kết nối NFC và cấp nguồn bằng MagSafe trong khoảng 15 đến 30 phút.

Đặc biệt, hệ thống này trên iPhone Duo sẽ hỗ trợ cá nhân hóa giao diện khởi động lần đầu, cho phép hiển thị tên của chính chủ sở hữu ngay sau dòng chữ chào mừng “Hello”, tạo dấu ấn riêng biệt cho người mua ngay khi nhận máy.

Cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy Z Fold 8

Định giá 1.999 USD đưa iPhone Duo bước vào cuộc đối đầu trực diện với phân khúc smartphone màn hình gập cao cấp nhất hiện nay, tiêu biểu là Samsung Galaxy Z Fold 8.

Mẫu Galaxy Z Fold 8 của Samsung có giá khởi điểm 1.900 USD, thấp hơn đối thủ từ Apple khoảng 100 USD. Thiết bị của hãng công nghệ Hàn Quốc vốn được đánh giá cao nhờ tỷ lệ thân máy cân đối giống như một cuốn hộ chiếu khi gập lại, mang lại cảm giác cầm nắm tự nhiên.

Trước sự cạnh tranh quyết liệt này, chiến dịch mở rộng khu vực trải nghiệm sẽ là yếu tố then chốt giúp Apple chứng minh giá trị của mẫu iPhone gập đầu tiên, đồng thời thuyết phục nhóm khách hàng cao cấp về tính thực tiễn của sản phẩm trước khi quyết định chi tiền.