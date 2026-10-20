iPhone Duo lộ thông số pin, vượt xa iPhone Air và áp sát dòng Pro Max

Thông tin về dung lượng pin của iPhone Duo vừa xuất hiện, hé lộ một con số khá bất ngờ đối với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Theo 9to5Mac, một tài liệu quản lý tại châu Âu cho thấy iPhone Duo được trang bị viên pin có tổng dung lượng 4.883 mAh. Đây là mức dung lượng nằm trong nhóm cao nhất trên các mẫu iPhone hiện nay.

Đáng chú ý, hệ thống pin của iPhone Duo được chia thành hai cell, lần lượt có dung lượng 2.962 mAh và 1.921 mAh. Cách bố trí này được cho là phù hợp với thiết kế bên trong của một smartphone màn hình gập, nơi không gian cần được phân bổ cho nhiều linh kiện ở hai nửa thân máy.

Pin iPhone Duo lớn hơn đáng kể iPhone Air

Nếu đặt cạnh các mẫu iPhone gần đây, dung lượng pin của iPhone Duo cho thấy sự khác biệt khá rõ.

Theo đó, iPhone 18 Pro có pin 4.288 mAh, trong khi iPhone 18 Pro Max đạt 5.567 mAh. Với 4.883 mAh, iPhone Duo cao hơn khoảng 14% so với iPhone 18 Pro nhưng vẫn thấp hơn khoảng 12% so với bản Pro Max.

Trong khi đó, iPhone Duo vượt khá xa iPhone Air. Mẫu máy này được cho là chỉ có pin 3.149 mAh, thấp hơn khoảng 36% so với iPhone Duo. iPhone 17 cũng có dung lượng 3.692 mAh, thấp hơn khoảng 24%.

Nếu xếp theo dung lượng pin trong bảng so sánh của 9to5Mac, iPhone 18 Pro Max đứng đầu với 5.567 mAh, tiếp đến là iPhone 17 Pro Max với 5.088 mAh và iPhone Duo với 4.883 mAh.

Điều này cũng đồng nghĩa iPhone Duo có dung lượng pin gần với các mẫu iPhone Pro Max hơn là những phiên bản iPhone mỏng nhẹ.

Dung lượng lớn chưa đồng nghĩa thời lượng sử dụng dài nhất

Tuy nhiên, chỉ nhìn vào thông số mAh để đánh giá thời lượng pin của iPhone Duo sẽ là chưa đủ.

Apple cho biết thiết bị có thể phát video liên tục tới 44 giờ khi sử dụng màn hình ngoài. Con số này giảm xuống còn 31 giờ khi sử dụng màn hình bên trong.

Sự khác biệt cho thấy màn hình lớn bên trong vẫn là một yếu tố đáng kể đối với mức tiêu thụ năng lượng. Với một chiếc điện thoại gập, người dùng có thể chuyển đổi liên tục giữa màn hình ngoài cho các tác vụ nhanh và màn hình lớn bên trong cho việc xem video, đọc nội dung hoặc làm việc.

Đáng chú ý, dù có dung lượng pin thấp hơn iPhone Duo, iPhone 17 Pro Max được Apple công bố thời lượng phát video lên tới 39 giờ. Điều này cho thấy dung lượng pin không phải yếu tố duy nhất quyết định thời lượng sử dụng.

Hiệu quả của chip xử lý, công nghệ màn hình, khả năng tối ưu phần mềm và cách người dùng sử dụng thiết bị đều có thể tạo ra khác biệt.

Dù vậy, con số 4.883 mAh vẫn là một điểm đáng chú ý trên iPhone Duo. Với thiết kế màn hình gập vốn đặt ra nhiều bài toán về không gian linh kiện và độ mỏng, việc Apple trang bị viên pin gần 5.000 mAh cho thấy hãng dường như không muốn đánh đổi thời lượng pin quá nhiều để đổi lấy thiết kế mới.

Nếu các thông số này được xác nhận, iPhone Duo sẽ sở hữu một trong những viên pin có dung lượng lớn nhất trong lịch sử iPhone, chỉ đứng sau các mẫu Pro Max mới nhất.