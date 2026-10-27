iPhone Duo lộ điểm đáng lo ở bản lề, có vượt qua được bài kiểm tra độ bền?

Bụi lọt vào bản lề, iPhone Duo không thể đóng hoàn toàn

Trong video mới nhất, Zack Nelson - chủ kênh JerryRigEverything, lần lượt kiểm tra khả năng chống trầy xước, bụi và chịu lực của iPhone Duo.

Ở phần màn hình ngoài, iPhone Duo cho thấy khả năng chống trầy tương đối tốt khi chỉ xuất hiện các vết xước nhẹ ở cấp độ 7 trên thang độ cứng Mohs. Trái lại, màn hình gập 7,6 inch bên trong dễ bị tổn thương hơn, bắt đầu xuất hiện vết xước ở cấp độ 2 và có thể bị hằn sâu hơn khi chịu tác động từ móng tay.

Lớp phủ nano-texture mờ của Apple giúp các vết xước khó nhận thấy hơn khi màn hình bật sáng. Tuy nhiên, lớp phủ này không loại bỏ tổn thương vật lý trên bề mặt màn hình.

Vấn đề đáng chú ý hơn xuất hiện khi Nelson đưa iPhone Duo vào bài kiểm tra với bụi và cát. Mặc dù thiết bị được Apple công bố đạt chuẩn IP68, các hạt bụi vẫn có thể đi vào khu vực bản lề.

Lượng bụi tích tụ khiến nam châm vốn có nhiệm vụ giữ hai nửa máy khép lại không còn đủ lực để đóng thiết bị hoàn toàn. iPhone Duo vì thế bị kẹt ở trạng thái mở một phần.

Đây là điểm đáng lưu ý bởi IP68 không đồng nghĩa với việc mọi bộ phận chuyển động của một thiết bị gập đều hoàn toàn miễn nhiễm trước bụi. Chính iFixit sau đó cũng phát hiện các hạt bụi có thể đi vào khu vực bản lề trong quá trình tháo máy, dù lượng bụi quan sát được thấp hơn một số mẫu điện thoại gập khác.

Màn hình bên trong bị tổn thương khi thử bẻ

Phần nghiêm trọng nhất của bài kiểm tra đến ở màn thử độ bền khi Nelson tác động lực theo hướng ngược lại với trạng thái gập thông thường.

Khung máy ban đầu vẫn giữ được hình dạng, nhưng màn hình bên trong xuất hiện một đường màu xanh chạy từ khu vực trung tâm về phía khung titan. Sau lần tác động tiếp theo, thêm các đường lỗi xuất hiện và cuối cùng màn hình bên trong không còn phản hồi.

JerryRigEverything kết luận iPhone Duo không vượt qua bài kiểm tra độ bền. Tuy nhiên, cần lưu ý đây là một phép thử gây áp lực mạnh lên thiết bị và không phản ánh hoàn toàn cách người dùng sử dụng điện thoại trong điều kiện bình thường.

Chính Nelson cũng không thể xác định chắc chắn nguyên nhân khiến màn hình hỏng là do bụi mắc trong bản lề hay do độ cứng của cơ cấu bản lề chưa đủ. Vì vậy, kết quả này cho thấy một điểm dễ tổn thương của thiết bị nhưng chưa đủ để kết luận iPhone Duo có lỗi thiết kế mang tính hệ thống.

iFixit tìm thấy gì bên trong bản lề iPhone Duo?

Một ngày sau bài kiểm tra của JerryRigEverything, iFixit công bố màn tháo máy iPhone Duo và đưa ra một giả thuyết đáng chú ý về những trường hợp màn hình bị hỏng quanh nếp gập.

Nhóm nghiên cứu dựng mô hình 3D của bản lề dựa trên hình ảnh tháo máy, bằng sáng chế và dữ liệu CT, sau đó đối chiếu với vị trí những màn hình được người dùng báo cáo gặp lỗi. Các điểm hư hỏng có xu hướng tập trung gần khu vực chuyển tiếp giữa khoảng trống dành cho cáp màn hình và phần giá đỡ trung tâm của bản lề.

Theo mô phỏng của iFixit, một khả năng là thanh đỡ trung tâm của bản lề không hạ xuống đủ xa khi điện thoại đóng lại. Khi đó, phần màn hình cong trong quá trình gập có thể tiếp xúc với thanh đỡ, tạo ra một điểm tập trung ứng suất và làm tăng nguy cơ tổn thương màn hình.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết kỹ thuật, chưa phải nguyên nhân đã được Apple hoặc iFixit xác nhận. Các yếu tố khác như bụi lọt vào cơ cấu chuyển động, ứng suất lặp lại hoặc vấn đề ở từng linh kiện cũng có thể đóng vai trò.

Đáng chú ý, iFixit vẫn đánh giá iPhone Duo đạt mức 5/10 về khả năng sửa chữa, mức cao nhất mà hãng này từng dành cho một smartphone màn hình gập. Pin có thể tháo tương đối thuận lợi và nhiều linh kiện bên trong có khả năng tiếp cận tốt hơn so với một số đối thủ. Điểm trừ lớn nằm ở màn hình bên trong và bản lề, vốn đòi hỏi quá trình sửa chữa phức tạp.

Những phát hiện từ JerryRigEverything và iFixit đang đặt dấu hỏi về độ bền của cơ cấu gập trên iPhone Duo, đặc biệt trước bụi và các tác động bất thường lên thiết bị. Dù vậy, cần thêm thời gian và dữ liệu từ số lượng lớn người dùng để xác định liệu đây chỉ là những trường hợp riêng lẻ hay thực sự là vấn đề phổ biến trên thế hệ iPhone gập đầu tiên của Apple.