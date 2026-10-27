iPhone Duo liên tiếp gặp sự cố nứt màn hình cùng chi phí thay thế đắt đỏ lên tới 999 USD

iPhone Duo, thiết bị gập đầu tiên của Apple, đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp ghi nhận các phản ánh về độ bền ngay sau ngày mở bán. Những báo cáo xuất hiện tại nhiều thị trường cho thấy hiện tượng nứt màn hình trong quá trình sử dụng thực tế, dấy lên nghi vấn về độ hoàn thiện cơ khí và khiến cộng đồng người dùng trở nên dè dặt trước quyết định chi trả cho mẫu máy có giá khởi điểm lên tới 1.999 USD.

Áp lực cơ học từ bản lề và hiện tượng nứt màn hình

Trên các dòng smartphone màn hình gập, bản lề và tấm nền dẻo luôn là hai thành phần kỹ thuật nhạy cảm nhất. Cơ chế đóng mở đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối về lực nén và độ căng dọc theo nếp gấp. Nếu hệ thống phân bổ lực hoạt động không đồng đều hoặc gặp lỗi dung sai vi mô, áp lực dư thừa sẽ tác động trực tiếp lên cấu trúc kính siêu mỏng bên dưới, tạo ra các vết nứt theo thời gian sử dụng.

iPhone Duo đang gặp sự cố về màn hình khiến nhiều khách hàng e ngại xuống tiền. Ảnh: 9to5mac

Đợt đặt hàng trước của iPhone Duo vốn đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường, nhưng các sự cố phần cứng xuất hiện sau đó mới thực sự là bài toán hóc búa. Các báo cáo lỗi màn hình từ nhiều khu vực trên thế giới khiến giới quan sát nghi ngờ khả năng chịu tải cơ học của cụm bản lề chưa đạt mức tối ưu dưới các chu kỳ uốn cong liên tục.

Gánh nặng tài chính từ chi phí thay thế linh kiện

Bên cạnh rủi ro hỏng hóc, chi phí bảo trì là rào cản lớn tiếp theo đối với người sở hữu iPhone Duo. Mức giá thay thế tấm nền hiển thị khi hết hạn bảo hành được xác định lên tới 999 USD, chiếm tới một nửa giá trị ban đầu của máy.

Mức giá 999 USD chỉ riêng cho việc sửa chữa màn hình tương đương với chi phí sở hữu một chiếc điện thoại thông minh cao cấp thông thường. Thêm vào đó, việc một số trường hợp hư hỏng bị từ chối tiếp nhận bảo hành chính hãng càng làm tăng thêm lo ngại về chi phí vận hành thiết bị.

Hình ảnh chiếc iPhone Duo bị lỗi màn hình được người dùng đăng trên Reddit. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Rủi ro từ phần cứng thế hệ đầu và tâm lý người tiêu dùng

Các thiết bị thế hệ đầu tiên (Gen 1) thường đóng vai trò thử nghiệm công nghệ mới ngoài thị trường, khó tránh khỏi các thiếu sót về vật liệu và thiết kế. Trước thời điểm mở bán, một cuộc khảo sát đã phản ánh rõ tâm lý e ngại này: 56% người tham gia khẳng định không có ý định mua thiết bị, chỉ 33% quyết định đặt hàng trước và hơn 11% chọn phương án chờ đợi thêm.

Đối với một sản phẩm đắt đỏ, trải nghiệm hào hứng khi đón đầu công nghệ khó có thể bù đắp cho rủi ro hỏng hóc phần cứng và gánh nặng chi phí phát sinh. Việc thị trường kiểm chứng độ bền qua thời gian vận hành thực tế sẽ giúp phân định rõ đây là lỗi cá biệt hay khiếm khuyết hệ thống, đồng thời tạo điều kiện cho nhà sản xuất tối ưu lại dây chuyền sản xuất cũng như hoàn thiện chính sách hậu mãi.