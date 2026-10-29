iPhone Duo liên tiếp bị phản ánh lỗi màn hình, chuyện gì đang xảy ra?

Apple đã lên tiếng xác nhận và đề nghị đổi máy, nhưng nguyên nhân vẫn chưa được công bố.

Những sự cố màn hình được ghi nhận trên iPhone Duo

Chỉ sau khoảng hai ngày đến tay người dùng, các phản ánh về màn hình hư hỏng trên iPhone gập đã xuất hiện trên Reddit, X và nhiều diễn đàn.

Ảnh: Reddit

Theo thống kê của 9to5Mac, đến ngày 25/10 đã có khoảng 10 trường hợp được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội. Đến ngày 26/10, Bloomberg cho biết họ đã tự kiểm chứng hơn 6 trường hợp, dựa trên hình ảnh thiết bị và các cuộc trao đổi với bộ phận hỗ trợ của Apple.

Apple phản hồi thế nào trước các báo cáo lỗi?

Ngày 26/10, Apple cho biết hãng đã nắm được sự cố ảnh hưởng đến màn hình trong của một số lượng nhỏ iPhone Duo. Hãng khuyên người dùng gặp vấn đề liên hệ AppleCare để được đổi máy. Tại Mỹ người dùng không cần mua AppleCare+ vẫn được đổi máy với lỗi này.

Hiện Apple chưa công bố nguyên nhân cũng như số lượng thiết bị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo phân tích của iFixit, thiết kế bản lề của iPhone Duo tiềm ẩn rủi ro bởi bộ phận đỡ màn hình ở giữa có thể dồn lực ép lên tấm nền khi đóng máy, khiến màn hình dễ bị nứt.

Màn hình gập và bản lề có những điểm dễ phát sinh vấn đề nào?

Khác với điện thoại thông thường, màn hình gập bị bẻ cong lặp đi lặp lại đúng một vị trí, vì vậy phần nếp gấp có cấu tạo phức tạp và dễ tổn thương hơn rất nhiều. Bản lề cũng là một cụm gồm hàng chục chi tiết được ráp với nhau ở mức chính xác cao.

Nguồn: Sforum

Kyle Wiens, CEO iFixit, nhận định chỉ cần lệch một chút trong khâu sản xuất, hoặc một hạt cát lọt vào, là lớp nền màn hình mà bản lề có trách nhiệm bảo vệ đã có thể bị hư hại.

Bên cạnh đó, độ bền còn chịu tác động từ bụi bẩn, va chạm và thao tác đóng mở mỗi ngày. Các nhà sản xuất thường quảng cáo màn hình chịu được từ 200.000 đến 500.000 lần gập, nhưng con số này đo được trong môi trường thử nghiệm.

Điện thoại gập còn đáng mua ở thời điểm này không?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu của từng người. Nếu công việc gắn liền với việc đọc tài liệu, xử lý nhiều tác vụ song song và bạn muốn một màn hình rộng nhưng vẫn gập lại được cho gọn, điện thoại gập là lựa chọn đáng cân nhắc, miễn là bạn sẵn sàng với mức giá cao và đã nắm rõ chế độ bảo hành, sửa chữa.

Nguồn: Sforum

Với nhóm người dùng đặt độ bền và chi phí ổn định lên hàng đầu, việc chờ thêm sẽ an toàn hơn. Nếu kế hoạch là dùng máy liên tục 4-5 năm, smartphone dạng thanh vẫn phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, chi phí thay màn hình có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Mua AppleCare+ là phương án đáng cân nhắc để giảm chi phí, vì gói này có thể giảm tới 90% chi phí sửa chữa màn hình.

Mua iPhone Duo và Apple Care+ tại CellphoneS

Nếu đã cân nhắc kỹ và quyết định chọn chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, bạn có thể tham khảo iPhone Duo tại CellphoneS.

Hiện CellphoneS đang bán iPhone Duo với bốn phiên bản dung lượng. Giá iPhone Duo 256gb từ 64.990.000 đồng, bản 512GB có giá 71.490.000 đồng, bản 1TB là 84.490.000 đồng và bản 2TB là 103.990.000 đồng. Khách hàng có thể mua trả góp 0% trong 18 tháng, hoặc thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng.

Để giảm rủi ro chi phí sửa chữa, bạn có thể mua thêm AppleCare+ cho iPhone Duo với giá 8.999.000 đồng. Gói này kéo dài bảo hành chính hãng lên tổng cộng 2 năm, không giới hạn số lần bảo hành cho sự cố ngoài ý muốn và được ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật.

Là sản phẩm gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo mang lại nhiều điểm mới nhưng cũng đi kèm rủi ro của một thế hệ khởi đầu. Nếu vẫn chọn iPhone Duo, hãy tìm hiểu chính sách bảo hành, sửa chữa và cân nhắc AppleCare+ để giảm bớt rủi ro chi phí.