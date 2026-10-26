iPhone Duo lép vế Galaxy Z Fold8 trong bài kiểm tra độ bền bản lề

iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, nhanh chóng cháy hàng chỉ vài phút sau khi mở đặt trước. Tuy nhiên, những phản ánh về độ bền và chi phí sửa chữa đang khiến sản phẩm trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt sau bài kiểm tra khắc nghiệt của kênh YouTube JerryRigEverything.

Trong thử nghiệm do Zack Nelson thực hiện, iPhone Duo được đặt cạnh đối thủ Samsung Galaxy Z Fold8 để đánh giá khả năng chịu lực, trong đó đáng chú ý nhất là bài kiểm tra bẻ cong ngược.

Theo video thử nghiệm, iPhone Duo trải qua nhiều bài kiểm tra về khả năng chống trầy xước, bụi bẩn, nhiệt độ và độ bền kết cấu. Đáng chú ý, khi thiết bị chịu lực uốn cong theo hướng ngược lại, bản lề và màn hình bên trong xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.

Màn bẻ cong iPhone Duo được kênh YouTube JerryRigEverything thực hiện.

Các đường kẻ màu xanh lá cây xuất hiện trên màn hình trước khi bộ phận hiển thị mất hoàn toàn chức năng. Kết quả này cho thấy thiết bị có thể bị tổn thương nghiêm trọng khi chịu tác động lực vượt quá điều kiện sử dụng thông thường.

Trong quá trình thử nghiệm, Zack Nelson cũng bóc lớp màng bảo vệ mờ trên màn hình iPhone Duo. Thao tác này giúp màn hình trông sáng và rực rỡ hơn, nhưng đồng thời làm thay đổi cấu trúc bảo vệ ban đầu của thiết bị. Vì vậy, người dùng không nên tự ý tháo lớp bảo vệ màn hình nếu chưa xác định rõ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Kết quả với màn hình iPhone Duo sau khi được kiểm tra bẻ cong.

Dù vậy, cần lưu ý rằng bẻ cong ngược là một thử nghiệm khắc nghiệt, không phản ánh đầy đủ độ bền của điện thoại trong quá trình sử dụng hằng ngày. Kết quả cũng không đồng nghĩa mọi thiết bị iPhone Duo đều sẽ gặp lỗi bản lề hoặc màn hình.

Trong cùng bài kiểm tra, Galaxy Z Fold8 vẫn hoạt động bình thường sau khi chịu lực uốn cong ngược. Bản lề và màn hình của mẫu điện thoại Samsung cũng duy trì trạng thái hoạt động, cho thấy thiết bị có khả năng chống chịu tốt hơn trong điều kiện thử nghiệm cụ thể này.

Thử nghiệm độ bền của Galaxy Z Fold8 trong bài kiểm tra tương tự.

Tuy nhiên, kết quả từ một bài kiểm tra đơn lẻ chưa đủ để kết luận Galaxy Z Fold8 bền hơn trong mọi tình huống. Độ bền thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế, vật liệu, cách sử dụng, khả năng chống bụi, chống nước và quá trình bảo quản thiết bị.

Về giá bán, iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ, cao hơn Galaxy Z Fold8 khoảng 100 USD. Tại Việt Nam, theo mức giá được đề cập trong bài viết gốc, iPhone Duo có giá khoảng 65 triệu đồng, trong khi Galaxy Z Fold8 vào khoảng 40 triệu đồng khi áp dụng ưu đãi.

Chi phí sửa chữa cũng là vấn đề đáng quan tâm. Riêng việc thay màn hình iPhone Duo được đề cập ở mức khoảng 1.000 USD, tương đương một nửa giá bán thiết bị mới.

Là sản phẩm đầu tiên của Apple trong phân khúc điện thoại gập, iPhone Duo phải cạnh tranh với Samsung, hãng đã có nhiều năm phát triển dòng Galaxy Z Fold. Những kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy độ bền, khả năng sửa chữa và chi phí sở hữu sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Với người dùng đang cân nhắc điện thoại gập cao cấp, bên cạnh thương hiệu và trải nghiệm phần mềm, việc tìm hiểu chính sách bảo hành, chi phí thay màn hình và điều kiện sử dụng thực tế cũng cần được đặt lên hàng đầu.