iPhone Duo chính thức bán ra tại Việt Nam ngày 23/10 vừa qua. Ở thời điểm mở bán, số lượng hàng giao đến tay khách đặt trước rất “nhỏ giọt”, sản phẩm sớm khan hàng ngay sau đó.

iPhone Duo đang được mua bán lại rất sôi động ở Việt Nam. Ảnh: QH

Nhiều nguồn tin lúc đó cho biết, tình trạng khan hàng sản phẩm này có thể kéo dài đến đầu tháng 12, bởi số lượng hàng được phân bổ về Việt Nam là rất ít.

Tuy nhiên, sau gần một tháng, theo đại diện các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam, iPhone Duo vẫn có sẵn hàng bán cho khách hàng mua mới.

Cụ thể, đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết, hiện lượng hàng iPhone Duo vẫn về đều đặn trong thời gian qua, bên cạnh giao cho khách đã đặt trước, vẫn có một số lượng để bán ngoài cửa hàng cho những người có nhu cầu.

Trong đó phiên bản 256GB chiếm số lượng đáng kể, riêng phiên bản 512GB – 1TB vẫn gặp tình trạng khan hàng tuỳ vào thời điểm.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đến thời điểm hiện tại iPhone Duo đã không còn được người dùng quan tâm nhiều so với thời điểm mới ra mắt.

Nguyên nhân được các chuyên gia công nghệ đưa ra là do chiếc iPhone gập này của Apple có mức giá quá cao, trong khi sản phẩm không tạo ra được sự khác biệt như mọi người mong đợi. Bên cạnh đó, người dùng vẫn gặp phải phiền toái khi nhiều ứng dụng chưa đồng bộ.

Đáng chú ý, mặc dù tình trạng màn hình iPhone Duo bị nứt gãy chiếm số lượng không đáng kể, nhưng theo anh Quân Huỳnh, chủ cửa hàng Huỳnh Nguyên Store, rất nhiều người vẫn nghi ngại khi quyết định mua sản phẩm.

Đặc biệt, sau khi mua về trải nghiệm một thời gian, thấy xuất hiện tình trạng trên, rất nhiều người đã quyết định bán lại sản phẩm này, khiến cho thị trường mua bán lại iPhone Duo trở nên sôi động.

Hiện nay, thị trường iPhone Duo mua bán lại đang xuất hiện rất nhiều lời rao bán iPhone Duo hàng lướt, hàng mới sử dụng. Giá những chiếc iPhone gập này được bán lại ở mức 62 – 63 triệu đồng và giảm theo từng ngày.

Ngoài ra, theo anh Quân Huỳnh, trong thời gian qua iPhone Duo xách tay cũng được đưa về Việt Nam rất nhiều, khiến cho lượng hàng rất phong phú, tuy nhiên không nhiều người hỏi mua chiếc điện thoại gập này như trước đây.

Anh Tuấn Thanh, chủ cửa hàng Thanh Store chuyên kinh doanh iPhone của Apple cũng cho biết, hiện số lượng iPhone Duo trên thị trường mua bán lại rất đáng kể, đa số người dùng trải nghiệm một thời gian không ưng ý, cùng với rất nhiều thông tin về khuyết điểm của chiếc máy này xuất hiện, họ liền bán lại để được giá.

Thêm vào đó, hàng xách tay cũng bắt đầu xuất hiện nhiều trên thị trường, nên đã không còn tình trạng khan hàng trong thời gian qua.

Là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo từng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Nhờ lợi thế hệ sinh thái khép kín cùng việc ra mắt muộn hơn nhiều năm so với các đối thủ, giới công nghệ từng mong đợi Apple sẽ tạo ra một cú hích khác biệt cho thị trường smartphone gập.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng, sản phẩm này lại gây thất vọng lớn vì hàng loạt lỗi vặt và sự cố nứt gãy màn hình, khiến người dùng dần mất niềm tin.

Câu chuyện của iPhone Duo cũng cho thấy hình ảnh của Apple trong mắt người tiêu dùng đã không còn giữ được vẻ hào quang hoàn hảo như trước.

Trước đây, mỗi khi "Táo khuyết" trình làng sản phẩm mới, giới công nghệ và người dùng luôn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước độ hoàn thiện tinh xảo cùng những tính năng đột phá.

Trên mặt trận truyền thông, các thiết bị của Apple vốn thường xuyên nhận về "cơn mưa" lời khen, hiếm khi vấp phải những phàn nàn về lỗi vặt hay chất lượng gia công.

Thậm chí trên mạng xã hội, bất kỳ ai lên tiếng "bóc phốt" iPhone mới đều ngay lập tức đối mặt với làn sóng bảo vệ quyết liệt từ cộng đồng "iFan". Thế nhưng, cục diện giờ đã khác.

Những lời chê bai nhắm vào iPhone Duo xuất hiện ngày một dày đặc, khiến ngay cả các chuyên gia công nghệ cũng phải đặt dấu hỏi lớn: Phải chăng Apple đang trở nên dễ dãi, tự đánh mất sự khắt khe và tiêu chuẩn hoàn thiện đỉnh cao vốn có để tung ra một sản phẩm còn nhiều khiếm khuyết đến vậy?