iPhone Duo: Khi Apple tự làm mất giá trị và vị thế của mình

iPhone Duo đã đến tay người dùng Việt Nam ngày 23/10 vừa qua và nó đã tạo ra rất nhiều tranh cãi về chất lượng, từ mức giá, đến không có Face ID, ứng dụng chưa đồng bộ, hay màn hình bị nứt… Đây là lần đầu tiên một sản phẩm của Apple ra mắt gặp nhiều lỗi và hứng chịu nhiều phản ứng “tiêu cực” như thế.

iPhone Duo với sự cố nứt màn hình. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Trong bài viết “Mình đã bán iPhone Duo sau 30 phút sử dụng” trên diễn đàn Tinh tế, có một lý do được đưa ra có thể nhiều người không chú ý, nhưng đối với những người từng theo dõi và yêu sản phẩm Apple trong nhiều năm qua thấy rất đồng cảm, đó chính là câu chuyện “truyền thông”.

Tác giả bài viết cho biết, việc Apple đưa những chiếc iPhone Duo mới cho các reviewer công nghệ và họ đăng hàng loạt bài đánh giá thực tế xuất hiện dày đặc trước ngày mở bán chính thức, đã làm giảm đi sự hưng phấn của rất nhiều người. Với những người đam mê sản phẩm Apple, họ thích là người đầu tiên sở hữu máy, tự tay mở hộp và khám phá những điều chưa biết và tự đưa ra đánh giá của riêng mình. Tuy nhiên, giờ đây máy chưa mở bán đã xuất hiện nhan nhản trên các kênh truyền thông trước đó, việc cầm máy và khám phá các trải nghiệm đã không còn nhiều ý nghĩa.

Nếu như trước đây, nhiều người hay nói đùa rằng, trong khi các hãng khác phải bỏ rất nhiều tiền tổ chức sự kiện, mời truyền thông đến và mua những bài báo để quảng cáo cho sản phẩm mới ra mắt, thì Apple lại khác: Họ chỉ cần ra mắt sản phẩm và truyền thông luôn sẵn sàng quảng cáo miễn phí. Đó là vị thế của người dẫn đầu và khiến cho các hãng khác thường phải “né” việc ra mắt sản phẩm mới, để không trùng với lịch sự kiện của Apple.

Nhưng trong vài năm vừa qua, điều đó không còn nữa. Những sản phẩm mới của Apple không còn được đón nhận háo hức như trước đây và hiệu ứng truyền thông có phần bị suy giảm. Chưa hết, chính sách truyền thông có phần “độc đoán” của hãng, cũng khiến cho những người đam mê công nghệ không còn mặn mà. Bởi giờ đây họ có rất nhiều lựa chọn ở phân khúc cao cấp, chứ không phải cứ là sản phẩm của Apple.

Dễ dàng nhận ra, trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội hay các kênh nổi tiếng của giới công nghệ tại Việt Nam trong thời gian qua, số lượng những bài viết nói ra các điểm hạn chế của sản phẩm Apple ngày càng nhiều, một điều chưa từng thấy trước đây.

Mỗi khi Apple ra mắt sản phẩm, người ta đều thấy có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu và sản phẩm mới ra mắt gần như là hoàn hảo. Nhưng với iPhone Duo, Apple đã “đánh mất” các chuẩn mực đó của mình.

iPhone Duo đã không thật sự ấn tượng, lớp phủ nano của màn hình trong tạo ra một cuộc tranh cãi lớn, khi Apple đánh đổi sự rực rỡ và sắc nét chỉ để người dùng nhìn dưới nắng đỡ chói hơn và giúp làm mờ đi nếp gập. Một giải pháp mà Apple cho đó là đột phá công nghệ, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nó “rẻ tiền”, bởi bản chất nó là một miếng dán polymer bóng mờ.

Một chiếc điện thoại gập được định giá 65 triệu đồng, cao nhất trên thị trường, nhưng Apple lại bỏ công nghệ tiên tiến Face ID, để quay lại một công nghệ cũ hơn là Touch ID (cảm biến vân tay), khiến cho thao tác chậm hơn và gây khó hơn cho người dùng khi mở máy.

Hệ sinh thái khép kín của Apple, đặc biệt là hệ điều hành iOS luôn là niềm tự hào của hãng trước các đối thủ, mỗi khi một sản phẩm mới ra mắt đều đem lại cho người dùng rất nhiều trải nghiệm mới. Nhưng với iPhone Duo, người dùng lại ngao ngán với các ứng dụng chưa được đồng bộ với giao diện, kể cả ứng dụng của chính Apple, một sự vội vã và bất cẩn rất khó hiểu.

Cuối cùng, mọi việc đến cao trào, đó là màn hình những chiếc iPhone Duo bị nứt chỉ sau vài giờ sử dụng. Chính Apple cũng đã xác nhận lỗi này và điều đó khiến cho giá trị sản phẩm của họ đã mất đi rất nhiều trong mắt người tiêu dùng. Một số người đã cân nhắc về việc có nên xuống tiền mua sản phẩm lúc này hay không.

Một sản phẩm ra mắt đầy lỗi, cách làm truyền thông không còn tạo được cảm hứng chờ đợi hay háo hức, Apple đang khiến cho vị thế và giá trị của mình có phần giảm đi trong mắt nhiều người tiêu dùng.