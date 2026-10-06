iPhone Duo hé lộ điều gì tương lai smartphone?

Apple dường như đã làm mới khái niệm điều hướng smartphone thông qua màn hình ngoài của iPhone Duo, đến mức cách bố trí các thành phần giao diện ở phía trên màn hình trên những mẫu điện thoại hiện nay bỗng trở nên khá bất tiện.

iPhone Duo giúp người dùng lựa chọn smartphone màn hình lớn và khả năng thao tác thuận tiện. Ảnh: Dylan/ X

iPhone Duo giải quyết bài toán smartphone màn hình lớn

Nhiều người vẫn hoài niệm những chiếc điện thoại nhỏ gọn trước đây, chủ yếu vì mọi thứ trên màn hình đều nằm trong tầm với.

Khi smartphone ngày càng lớn, việc thao tác bằng một tay trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi người dùng phải với ngón tay lên phần trên màn hình.

Tuy nhiên, điện thoại nhỏ cũng có một nhược điểm rõ ràng: diện tích hiển thị hạn chế. Trong khi đó, cách chúng ta sử dụng smartphone đã thay đổi đáng kể.

Nội dung ngày càng đa dạng, video ngày càng phổ biến và người dùng cũng cần không gian hiển thị lớn hơn để làm việc, giải trí.

iPhone Duo đưa ra một cách tiếp cận nhằm giải quyết đồng thời cả hai vấn đề.

Thay vì buộc người dùng lựa chọn giữa màn hình lớn và khả năng thao tác thuận tiện, thiết bị bố trí một khu vực hiển thị hình chữ nhật tương đối rộng ở bên trái, trong khi khu vực dock và các thành phần điều hướng được đặt ở bên phải.

Cách sắp xếp này tạo ra một trải nghiệm khá khác biệt. Người dùng vẫn có một không gian đủ lớn để xem nội dung, nhưng những thành phần thường xuyên cần tương tác lại nằm ngay trong tầm với của ngón cái.

Kể từ khi Apple giới thiệu thiết kế này, nhiều người đam mê công nghệ đã bắt đầu đặt ra một ý tưởng thú vị: một chiếc “iPhone Solo”.

Về cơ bản, đây sẽ là một chiếc iPhone sở hữu màn hình có kích thước và tỷ lệ tương tự iPhone Duo, nhưng không sử dụng thiết kế màn hình gập.

Khả năng Apple thực sự tung ra một sản phẩm như vậy hiện vẫn rất khó đoán. Tuy nhiên, xét về mặt ý tưởng, iPhone Solo không phải một viễn cảnh vô lý.

Nếu iPhone Duo nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, Apple hoàn toàn có thể cân nhắc đưa triết lý thiết kế này sang một thiết bị có màn hình lớn nhưng không cần cơ chế gập.

Điều đáng chú ý là hình dáng smartphone hiện nay phần nào xuất phát từ những thay đổi mang tính tình cờ trong lịch sử phát triển thiết bị.

Ban đầu, điện thoại sử dụng màn hình tỷ lệ 16:9. Sau đó, các nhà sản xuất bắt đầu loại bỏ viền màn hình, nút Home và ngày càng mở rộng diện tích hiển thị.

Kết quả là chúng ta có những chiếc smartphone ngày càng cao và hẹp. Màn hình lớn hơn giúp hiển thị nhiều nội dung, nhưng đồng thời khiến các thành phần ở phía trên trở nên khó tiếp cận khi sử dụng bằng một tay.

iPhone Duo có thể mở ra một hướng đi mới

Điểm đáng chú ý ở iPhone Duo là Apple không đơn giản đưa giao diện iOS thông thường lên màn hình ngoài rồi coi như hoàn thành thiết kế.

Thay vào đó, hãng đã suy nghĩ lại cách giao diện nên được bố trí để phù hợp với một màn hình có hình dạng và cách sử dụng khác biệt.

Đây có thể là yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế của iPhone Duo. Apple không chỉ thay đổi kích thước màn hình mà còn đặt câu hỏi về cách một chiếc smartphone nên được sử dụng.

Sau khi trải nghiệm ý tưởng này, nhiều người có thể bắt đầu nhận ra sự bất tiện của những chiếc điện thoại hiện tại.

Một smartphone với màn hình quá cao khiến người dùng thường xuyên phải thay đổi cách cầm hoặc dùng cả hai tay để chạm tới những khu vực ở phía trên.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để biết liệu thiết kế của iPhone Duo có thực sự trở thành xu hướng hay không. Nhưng nếu người dùng đón nhận tích cực màn hình ngoài của thiết bị, ý tưởng về một chiếc iPhone Solo có thể không còn quá xa vời.

(Theo PhoneArena, Macworld)