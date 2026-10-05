iPhone Duo giải bài toán trầy xước màn hình gập bằng lớp phủ nano texture thay mới 19 USD

Mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo đã tạo nên bước đột phá kỹ thuật đáng chú ý khi đưa ra lời giải cho bài toán trầy xước và nếp gấp màn hình. Thay vì phải sống chung với các vết trầy xước hoặc chi trả hàng trăm USD để thay nguyên cụm tấm nền, người dùng thiết bị này có thể bóc tách và thay thế riêng lớp màng bảo vệ bề mặt công nghệ nano texture khi xảy ra tình trạng xuống cấp.

Cấu trúc ép nhiều lớp: Lời giải kỹ thuật cho nếp gấp và độ bền

Trong cuộc trao đổi cùng nhà sáng tạo nội dung Angelica Siciliani Fendi, bà Kate Bergeron, Phó chủ tịch phụ trách Kỹ thuật phần hardware của Apple, đã chính thức xác nhận cơ chế cấu tạo của màn hình iPhone Duo. Theo đó, màn hình gập của máy được hoàn thiện dựa trên cấu trúc ép nhiều lớp phức tạp, kết hợp hài hòa giữa bề mặt nhám nano texture và một lớp màng bảo vệ chuyên dụng phía trên.

iPhone Duo có thể thay thế lớp phủ chống lóa với chi phí từ 19 USD.

Cấu trúc đặc thù này không chỉ hỗ trợ tối đa khả năng chống lóa và làm mờ nếp lằn gập vật lý, mà còn được tính toán cơ học để chịu đựng tần suất gập mở liên tục. Quan trọng hơn cả, đội ngũ kỹ thuật của Apple đã thiết kế để lớp phủ ngoài cùng có thể tách rời và thay mới hoàn toàn mà không làm tổn hại đến các lớp hiển thị nhạy cảm nằm bên dưới.

Khắc phục nhược điểm cố hữu của các dòng smartphone gập

Đổi mới này được đánh giá là bước tiến quan trọng đối với thị trường smartphone gập. Do giới hạn vật lý của tấm nền dẻo, màn hình gập truyền thống rất nhạy cảm trước các tác động ngoại lực như móng tay tì đè hay hạt bụi cát kẹt vào bản lề. Trước đây, các nhà sản xuất luôn đưa ra khuyến cáo nghiêm ngặt về việc người dùng tuyệt đối không được bóc miếng dán bảo vệ vì thao tác này có thể phá hủy hoàn toàn tấm nền hiển thị OLED.

Bảng so sánh phương thức bảo dưỡng màn hình gập:

Chi phí dịch vụ 19 USD và tiêu chuẩn thay thế chính hãng

Dữ liệu cập nhật trên website chính thức của Apple cho thấy, mức phí dịch vụ thay thế lớp bảo vệ màn hình cho iPhone Duo tại thị trường Mỹ chỉ là 19 USD (tương đương khoảng 470.000 đồng) đối với các thiết bị có đăng ký gói bảo hiểm AppleCare+. Đáng chú ý, mức giá này thậm chí còn thấp hơn giá thành của nhiều loại kính cường lực hay miếng dán bảo vệ cao cấp từ bên thứ ba dành cho điện thoại thông thường.

Mặc dù chi phí dịch vụ cho các thiết bị không kích hoạt AppleCare+ chưa được công bố cụ thể, mức giá này được dự báo vẫn tiết kiệm hơn đáng kể so với việc phải thay mới toàn bộ mô-đun màn hình gập. Nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, toàn bộ quy trình bóc tách và dán lớp bảo vệ mới sẽ được thực hiện độc quyền tại hệ thống Apple Store và các trung tâm dịch vụ ủy quyền chính hãng.

Lộ trình mở bán và chương trình đặt trước

iPhone Duo đã được Apple giới thiệu vào ngày 9/9. Theo kế hoạch thương mại hóa, hãng sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng từ ngày 16/10 và chính thức tiến hành giao máy đến tay người dùng từ ngày 23/10.

Bên cạnh đó, Apple cũng lần đầu triển khai chương trình "Chuẩn bị đơn hàng" từ ngày 12/10. Tính năng này cho phép khách hàng chủ động chọn trước cấu hình bộ nhớ và màu sắc mong muốn vào giỏ hàng trực tuyến, giúp quy trình thanh toán diễn ra nhanh chóng ngay khi cổng đặt trước chính thức mở.