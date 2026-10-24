iPhone Duo giá 2.000 USD gặp sự cố nứt vỡ màn hình nghiêm trọng tại bản lề khi vừa mở bán

Chỉ vài giờ sau khi chính thức lên kệ với mức giá khởi điểm 2.000 USD, iPhone Duo – mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple – đã ghi nhận nhiều trường hợp hư hỏng tấm nền nghiêm trọng. Đáng chú ý, các vết nứt gãy đều xuất hiện chính xác tại vị trí bản lề uốn cong, tạo nên làn sóng tranh luận lớn trên các diễn đàn công nghệ quốc tế.

Hiện tượng hư hỏng cơ học trên màn hình iPhone Duo

Chưa đầy nửa ngày sau khi thiết bị chính thức đến tay người dùng, hàng loạt hình ảnh thực tế đã được đăng tải trên các nền tảng Reddit và MacRumors. Người dùng tại nhiều thị trường mở bán sớm như Nhật Bản, Trung Quốc và Úc đều phản ánh chung một triệu chứng kỹ thuật: bề mặt màn hình dẻo bên trong xuất hiện vết nứt ngang chạy dọc theo đường gập.

Bên cạnh vết rạn nứt vật lý, tấm nền hiển thị còn xuất hiện thêm một dải điểm ảnh sáng bất thường chạy dọc ở cạnh màn hình, dấu hiệu cho thấy cụm hiển thị bị tổn thương sâu do ứng suất cơ học tác động từ bên dưới trục xoay.

Chi tiết sự cố gãy nứt từ trải nghiệm thực tế

Trường hợp ghi nhận rõ ràng nhất đến từ một người dùng tại Úc. Chủ sở hữu cho biết chiếc iPhone Duo mới chỉ được kích hoạt khoảng sáu tiếng và trải qua chưa đầy 20 chu kỳ gập mở. Trong quá trình mở thiết bị bình thường, một tiếng động cơ học dạng gãy nứt đã phát ra từ khu vực bản lề, kéo theo màn hình vỡ đôi theo phương ngang mà không hề chịu bất kỳ lực tác động ngoại cảnh hay trầy xước nào.

Khi mang thiết bị đến Apple Store, khách hàng này lập tức được hỗ trợ đổi mới sản phẩm. Đội ngũ kỹ thuật viên tại đây nhận định sơ bộ rằng đây có thể là lỗi phát sinh từ khâu sản xuất ban đầu. Diễn đàn PhoneArena sau đó cũng đã xác thực quy trình xử lý này dựa trên các biên bản tiếp nhận bảo hành chính thức từ cửa hàng.

Không chỉ dừng lại ở các thiết bị thương mại, nhiều máy trưng bày tại các cửa hàng trải nghiệm ở Trung Quốc cũng ghi nhận tình trạng hỏng hóc tương tự quanh khớp gập sau một thời gian ngắn đón khách tham quan.

Thách thức kỹ thuật đối với cấu trúc gập của Apple

Vấn đề xảy ra trên iPhone Duo làm dấy lên nghi vấn về khả năng chịu lực của vật liệu màn hình dẻo và cơ chế liên kết với khung bản lề. Bảng dưới đây tổng hợp các dữ liệu ghi nhận ban đầu về sự cố:

Đến thời điểm hiện tại, phía Apple vẫn chưa đưa ra tuyên bố kỹ thuật chính thức. Tuy nhiên, việc nhanh chóng đổi máy mới cho thấy hãng đang tiến hành thu hồi các mẫu máy hỏng để chuyển về bộ phận kỹ thuật, nhằm phân tích ứng suất vật liệu và rà soát lại dây chuyền lắp ráp bản lề.