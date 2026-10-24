iPhone Duo gây sốt, Apple đối mặt rào cản nguồn cung

Với giá khởi điểm khoảng 2.000 USD, iPhone Duo chính thức lên kệ ngày 23/10, đánh dấu bước tiến của Apple vào thị trường điện thoại màn hình gập. Đây cũng là thay đổi thiết kế lớn nhất của dòng iPhone trong gần 2 thập kỷ, đồng thời trở thành phép thử quan trọng đối với tân CEO John Ternus trong nỗ lực mở rộng thị phần ở phân khúc này.

Các sản phẩm công nghệ mới nhất của Apple đã thu hút đông đảo khách hàng đến các cửa hàng từ New York (Mỹ) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) và Singapore. Lượng khách đến cửa hàng khá đa dạng, từ những người nhận máy đã đặt trước, khách hy vọng mua được số hàng bán trực tiếp có hạn đến giới đầu cơ muốn bán lại thiết bị với giá cao hơn.

Giá bán của thiết bị có thể lên tới 3.200 USD cho phiên bản dung lượng 2 TB, đưa Duo vào nhóm smartphone đắt nhất trên thị trường đại chúng. Tuy nhiên, mức giá cao dường như chưa làm giảm sức hút của thiết kế mới.

Chỉ vài phút sau khi mở đặt trước hôm 16/10, thời gian giao Duo đã bị lùi đến cuối tháng 1 do cầu vượt cung. Khoảng thời gian chờ này là lâu nhất đối với một sản phẩm mới của Apple trong những năm gần đây.

iPhone Duo đắt hàng, Apple siết giới hạn mua

CEO John Ternus chào đón khách hàng khi tới cửa hàng Apple Store Domain Northside ở Austin. Ảnh: CBS, Newsroom.

Apple mô tả nhu cầu dành cho iPhone Duo là "phi thường". Hãng giới hạn mỗi khách hàng đặt trước tối đa 2 máy, đồng thời siết chặt lượng thiết bị bán trực tiếp tại cửa hàng.

Sự đón nhận ban đầu của Duo cũng tương phản với màn ra mắt kém ấn tượng của tai nghe Vision Pro gần 3 năm trước. Lần này, Duo đang tái hiện lại sức hút bùng nổ của các thế hệ iPhone cũ khi lượng cầu vượt xa nguồn cung.

Theo CBS, khách hàng đến Apple Store Domain Northside ở Austin được tân CEO John Ternus trực tiếp chào đón. Tại cửa hàng trên Đại lộ Fifth Avenue ở New York, dòng người xếp hàng kéo dài qua nhiều dãy phố từ khoảng 5h sáng, 3 tiếng trước giờ mở cửa để chờ mua iPhone Duo.

Sự kiện ra mắt còn có sự tham dự của Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing của Apple, và Vanessa Trigub, Phó chủ tịch phụ trách mảng bán lẻ.

Tại Singapore, hàng trăm người xếp hàng trước cửa hàng Apple từ sáng sớm. Trong số đó có một gia đình gồm 7 người đến từ Myanmar, đã cắm trại qua đêm để chờ mua sản phẩm.

“Đây là sự đổi mới thực sự đầu tiên mà Apple có được trong nhiều năm”, Peter Ingram, một giám đốc công nghệ đến từ London, nhận xét. Ông dự định mua thiết bị khi trở về Anh, sau khi trải nghiệm tại cửa hàng và ấn tượng với màn hình gần như không có nếp gấp.

Những đám đông xếp hàng chờ mua iPhone từng là hình ảnh quen thuộc trong các đợt mở bán của Apple. Tuy nhiên, năm nay, hiện tượng này đã giảm dần khi hãng, các nhà bán lẻ và nhà mạng cải thiện khả năng dự trữ hàng, đồng thời ưu tiên khách đặt trực tuyến hoặc nhận máy theo lịch hẹn.

Khách hàng mua iPhone Duo tại các cửa hàng Apple ở Singapore, Hong Kong. Ảnh: Bloomberg, Straits Times.

Tại Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ và Nhật Bản, iPhone Duo chỉ được bán cho khách hàng đặt hàng trực tuyến. Theo Reuters, lượng máy dành cho khách mua trực tiếp cũng bị hạn chế tại Mỹ, Australia, Canada, Mexico và phần lớn thị trường Anh, châu Âu.

Ghi nhận tại Thượng Hải và Bắc Kinh cho thấy lượng khách đến mua máy ở mức vừa phải. Phần lớn là những người đã sử dụng sản phẩm Apple và muốn trải nghiệm thiết kế mới, trong khi nhiều khách hàng phải đăng ký trước để bảo đảm có thể mua thiết bị.

Andy Shen, khách hàng tại cửa hàng Apple Sanlitun ở Bắc Kinh, cho biết "Tôi chọn Duo chủ yếu vì màn hình có thể mở rộng, mang lại trải nghiệm xem video tốt hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng một số tính năng, chẳng hạn như camera, chưa bằng các thế hệ iPhone trước".

Tại Thượng Hải, Liu Wei, 26 tuổi, đã sở hữu điện thoại gập của Xiaomi nhưng vẫn đến cửa hàng Apple từ 6h sáng để mua iPhone Duo.

"Tôi đã sử dụng các sản phẩm Apple nhiều năm và tin tưởng thương hiệu này, vì vậy tôi muốn mua một chiếc để thử", anh nói.

Những khách hàng Thượng Hải đầu tiên mua iPhone Duo ngày 23/10. Ảnh: Bloomberg, Reuters.

Dù lượng người xếp hàng tại Seoul không đông, các fan trung thành vẫn sẵn sàng chi tới 5,09 triệu won (3.841 USD) để sở hữu iPhone gập đầu tiên của Apple. Park Seong-geon, nhà sáng tạo nội dung, là người đầu tiên mua iPhone Duo tại Hàn Quốc, với phiên bản màu Night Sky, dung lượng 256 GB. Anh hiện sở hữu iPhone 16 và iPhone 18 Pro Max.

Đánh giá trái chiều

Các chuyên gia đánh giá cao thiết kế của iPhone Duo, đặc biệt là bản lề chắc chắn và nếp gấp màn hình khó nhận thấy. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn có những hạn chế như thiếu ống kính tele, một số ứng dụng chưa được tối ưu cho màn hình lớn và trải nghiệm sử dụng kém thuận tiện hơn iPhone thông thường khi gập lại, theo Straits Times.

Họ cũng cho rằng Duo khi gập lại kém tiện dụng hơn iPhone tiêu chuẩn cho các tác vụ hàng ngày.

John Gruber, nhà bình luận lâu năm về Apple và tác giả blog Daring Fireball, nhận xét: "Trải nghiệm Duo sau một tuần cho thấy thiết bị này giống một nguyên mẫu được hoàn thiện tốt hơn là sản phẩm hoàn chỉnh mà ông muốn mua và sử dụng lâu dài".

Marques Brownlee, nhà đánh giá công nghệ nổi tiếng với biệt danh MKBHD, cũng cho rằng thiết bị không phù hợp với người dùng chủ yếu nhắn tin, truy cập mạng xã hội và lướt web.

"Nếu 2.000 SGD không phải là vấn đề và bạn thích ý tưởng này, đồng thời chấp nhận việc thiếu nhận diện khuôn mặt, đây thực sự là một chiếc điện thoại thú vị", Brownlee nói.

Bản lề trên iPhone Duo. Ảnh: Apple.

Bài toán nguồn cung

Sức hút ban đầu của iPhone Duo chưa đồng nghĩa Apple đã giải quyết được bài toán sản xuất. Hãng cho biết lượng máy dành cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng sẽ hạn chế ở nhiều thị trường.

Trong khi đó, tình trạng thiếu chip nhớ và các linh kiện khác đang đẩy chi phí sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng lên cao, gây sức ép lên nhiều nhà sản xuất, trong đó có Samsung, Xiaomi và Oppo.

Theo Bloomberg, quá trình sản xuất Duo gặp nhiều thách thức do thiết kế bản lề phức tạp và công nghệ màn hình mới. Thiết bị hiện chỉ được sản xuất tại một số nhà máy hạn chế ở Trung Quốc, khiến việc mở rộng nguồn cung khó khăn hơn.

Những năm gần đây, Apple đã mở rộng sản xuất iPhone truyền thống tại các địa điểm như Ấn Độ, góp phần tăng năng lực cung ứng. Tuy nhiên, việc áp dụng chiến lược tương tự với một thiết bị có thiết kế hoàn toàn mới có thể cần thêm thời gian.

Khi đóng lại, iPhone Duo có thể hoạt động như một chiếc iPhone thông thường. Ảnh: Apple.

Gia nhập thị trường muộn giúp Apple có thêm thời gian hoàn thiện thiết kế, giảm nếp gấp màn hình, tăng khả năng chống nước và tối ưu phần mềm so với những thế hệ điện thoại gập đầu tiên. Tuy nhiên, hãng cũng phải cạnh tranh với các đối thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm, trong bối cảnh người dùng hình thành những kỳ vọng nhất định về dòng sản phẩm này.

Bản lề phải hoạt động ổn định qua hàng nghìn lần đóng mở, trong khi màn hình vừa phải đủ linh hoạt để uốn cong, vừa phải chịu được tác động của quá trình sử dụng hàng ngày. Bụi và nước cũng là những thách thức đáng kể do thiết bị có nhiều bộ phận chuyển động.

Phó chủ tịch IDC Francisco Jeronimo nhận định điện thoại gập đã có chỗ đứng trên thị trường, nhưng mức độ phổ biến vẫn hạn chế so với smartphone thông thường. Theo ông, sự tham gia của Apple có thể giúp mở rộng tệp người dùng trong phân khúc này.

IDC dự báo Apple sẽ chiếm 44% giá trị và 31% doanh số điện thoại gập trong năm 2026, đồng thời vươn lên dẫn đầu thị trường cả về giá trị lẫn lượng sản phẩm xuất xưởng vào năm 2027.

Từ Mỹ tới Trung Quốc, nhiều khách hàng thích thú khi sở hữu chiếc iPhone Duo. Ảnh: Newsroom.

Apple dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào ngày 2/11. Báo cáo này sẽ chưa phản ánh doanh số iPhone Duo do kỳ kế toán kết thúc vào khoảng cuối tháng 9, nhưng sẽ cho thấy kết quả ban đầu của iPhone 18 Pro và Pro Max, được mở bán từ ngày 18/9.

Theo Bloomberg, một số mẫu iPhone khác, gồm phiên bản giá thấp hơn và iPhone Air nâng cấp, sẽ không xuất hiện cho đến năm sau. Việc điều chỉnh lịch ra mắt nhằm phân bổ doanh thu đều hơn trong năm, thay vì tập trung quá nhiều vào một giai đoạn.