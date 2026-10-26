iPhone Duo gặp sự cố nứt màn hình gập sau 3 giờ mở hộp cùng rủi ro chi phí sửa chữa đắt đỏ

Chỉ sau khoảng 3 giờ trải nghiệm, chiếc iPhone Duo phiên bản 512GB của một người dùng đã gặp sự cố hỏng màn hình gập nghiêm trọng nhưng bị từ chối bảo hành do nghi vấn tác động ngoại lực. Sự việc bắt đầu gây chú ý trên diễn đàn Reddit khi tài khoản "chimchambam" chia sẻ thiết bị đặt trước qua nhà mạng Verizon (Mỹ) bị nứt màn hình trong thời gian rất ngắn sau khi mở hộp.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt. Theo ghi nhận từ chuyên trang công nghệ 9to5Mac, kể từ ngày mở bán chính thức 23/10, đã có khoảng 10 trường hợp riêng lẻ phản ánh tình trạng màn hình trong bỗng dưng tự nứt, phần lớn xuất hiện trên các hội nhóm người dùng iPhone Duo.

Màn hình của một người dùng bị hỏng chỉ sau 3 giờ sử dụng (Ảnh: Reddit)

Hiện tượng nứt màn hình dọc bản lề và nghi vấn lỗi cơ khí

Hầu hết các thiết bị gặp sự cố đều có biểu hiện kỹ thuật tương đồng: vết nứt xuất hiện chạy dọc theo đường trục bản lề, đi kèm một dải điểm ảnh phát sáng trắng cố định trên tấm nền hiển thị. Một số người dùng thậm chí khẳng định màn hình đã nứt ngay trong quá trình thiết lập máy ban đầu.

Giới phân tích công nghệ đang đặt ra giả thuyết về dung sai cơ khí trong dây chuyền lắp ráp. Cụ thể, một lô hàng có thể đã gặp tình trạng bản lề bị lệch nhẹ, khiến chi tiết này đội ngược lên mặt dưới của tấm nền gập trong quá trình mở ra đóng vào, dẫn đến hiện tượng nứt vỡ do áp lực tập trung. Dẫu vậy, Apple vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức xác nhận giả thuyết này.

Sự phân hóa trong quy trình tiếp nhận và xử lý bảo hành

Vấn đề lớn nhất đối với người dùng là phản ứng thiếu nhất quán từ các kênh tiếp nhận bảo hành. Với trường hợp của "chimchambam", thiết bị bị kết luận hư hỏng do rơi rớt, đồng nghĩa với việc mất quyền lợi đổi máy mới và được gợi ý mua gói bảo hiểm áp dụng hồi tố để nộp hồ sơ bồi thường.

Ngược lại, phần lớn khách hàng khác gặp lỗi tương tự trực tiếp tại hệ thống Apple Store lại được hỗ trợ đổi mới thiết bị. Điển hình như trường hợp một khách hàng tại Úc bị nứt màn hình sau 6 giờ sử dụng đã được kỹ thuật viên xác định là lỗi sản xuất và cấp máy mới tại chỗ. Sự chênh lệch này phần nào đến từ việc các nhà mạng phân phối thường không có sẵn kho linh kiện và máy dự phòng như chuỗi cửa hàng chính hãng.

Gánh nặng tài chính từ chi phí thay thế linh kiện màn hình gập

Màn hình gập là cụm linh kiện phức tạp và đắt đỏ nhất trên thiết bị. Mức phí sửa chữa ngoài phạm vi bảo hành của dòng máy này tạo ra áp lực tài chính rất lớn cho người sở hữu nếu phát sinh tranh chấp kỹ thuật với đơn vị tiếp nhận.

Mức phí 999 USD để thay thế tấm nền gập chiếm tới gần một nửa giá trị khởi điểm 1.999 USD của máy. Việc trang bị gói bảo hiểm AppleCare+ giúp giảm chi phí can thiệp xuống còn 99 USD, nhưng bản thân mức phí duy trì dịch vụ cũng là khoản chi phí đáng kể.

Trước các rủi ro kỹ thuật bước đầu, người dùng khi nhận máy mới được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ chuyển động cơ học. Nếu nhận thấy trục bản lề có cảm giác cứng bất thường, phát ra tiếng động lạ hoặc màn hình xuất hiện các dải sáng khác thường, cần dừng ngay thao tác gập mở và liên hệ trung tâm kỹ thuật ủy quyền. Bên cạnh đó, việc ghi hình lại toàn bộ quá trình mở hộp lần đầu là biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi cá nhân khi cần đối soát bảo hành.