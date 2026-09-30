iPhone Duo gặp nhiều khó khăn trong sản xuất ngay trước ngày lên kệ?

Sản lượng ban đầu của iPhone Duo nhiều khả năng sẽ bị hạn chế do tỷ lệ thành phẩm tại dây chuyền lắp ráp vẫn ở mức thấp.

iPhone Duo. Ảnh: Harish Jonnalagadda/Android Central

Tỷ lệ thành phẩm iPhone Duo chỉ nhỉnh hơn 60%

Theo Jiemian News của Trung Quốc, một nguồn tin được cho là am hiểu chuỗi cung ứng của Foxconn cho biết tỷ lệ thành phẩm tại công đoạn lắp ráp cuối cùng của iPhone Duo chỉ vừa vượt mức 60% tính đến ngày 17/9.

Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh Apple đưa mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vào sản xuất hàng loạt.

Nguồn tin cho biết với những tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hiện tại của Apple, dây chuyền sản xuất có thể cần thêm từ 6 tháng đến 1 năm mới đạt được tỷ lệ thành phẩm ổn định và đủ trưởng thành.

Điều này cho thấy Apple đang phải đối mặt với không ít thách thức khi sản xuất một thiết bị hoàn toàn mới về thiết kế và cơ cấu phần cứng.

Trong quá trình đưa iPhone Duo lên quy mô sản xuất lớn, Foxconn được cho là liên tục điều chỉnh thiết bị, quy trình lắp ráp cũng như các thông số sản xuất.

Các nhà cung ứng cũng đang chờ xem liệu Apple có giảm bớt một số yêu cầu về chất lượng để đẩy nhanh sản lượng hay không.

Nếu Apple duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như hiện nay, tốc độ xuất xưởng iPhone Duo có thể bị giới hạn trong những tháng đầu tiên.

Màn hình OLED và bản lề cũng gặp vấn đề

Khó khăn dường như không chỉ xuất hiện ở công đoạn lắp ráp cuối cùng. Jiemian News cho biết màn hình OLED gập do Samsung Display cung cấp cũng như các linh kiện bản lề đang gặp tình trạng tỷ lệ thành phẩm thấp, giao hàng chậm và phải thay đổi thiết kế.

Đây là vấn đề đặc biệt đáng quan tâm bởi màn hình và bản lề là hai thành phần cốt lõi quyết định khả năng vận hành của một chiếc smartphone màn hình gập.

Việc linh kiện được giao chậm đồng nghĩa Foxconn có ít thời gian hơn để tinh chỉnh dây chuyền sản xuất, kiểm tra độ tương thích và tối ưu tỷ lệ thành phẩm.

Apple được cho là đã thử nghiệm vật liệu Liquid Metal cho một số bộ phận của bản lề trước khi đánh giá lại phương án này trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Theo Apple, hệ thống bản lề của iPhone Duo chứa hơn 100 linh kiện và sử dụng một lớp vỏ được chế tạo bằng công nghệ in 3D.

Thiết kế bản lề phức tạp như vậy giúp lý giải phần nào những khó khăn mà Apple và các đối tác sản xuất đang phải xử lý.

Khác với iPhone truyền thống, một thiết bị màn hình gập phải đảm bảo độ chính xác cơ khí rất cao, đồng thời duy trì độ bền sau hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lần đóng mở.

Apple có thể chỉ sản xuất 6-8 triệu iPhone Duo trong năm 2026

Một nguồn tin khác trong chuỗi cung ứng nói với Jiemian News rằng mục tiêu dự trữ iPhone Duo trên toàn cầu của Apple trong năm 2026 vào khoảng 6-8 triệu máy.

Con số này thấp hơn đáng kể so với lượng iPhone Pro hoặc Pro Max mà Apple thường xuất xưởng trong toàn bộ vòng đời của một mẫu máy, thường vào khoảng 20-30 triệu chiếc.

Một nguồn tin trong lĩnh vực bán lẻ cũng cho biết định hướng doanh số của Apple dành cho iPhone Duo hiện vượt mốc 5 triệu máy.

Tuy nhiên, các con số trên cần được nhìn trong bối cảnh iPhone Duo là một sản phẩm hoàn toàn mới.

Apple không chỉ phải xây dựng dây chuyền sản xuất mới mà còn phải kiểm soát một hệ thống phần cứng phức tạp hơn đáng kể so với iPhone dạng thanh truyền thống.

Một báo cáo khác từ MyDrivers cho biết một trong những nhà sản xuất theo hợp đồng của Apple đã yêu cầu công ty lựa chọn giữa việc ưu tiên tỷ lệ thành phẩm hoặc tăng sản lượng.

Theo nguồn tin này, việc đẩy dây chuyền hoạt động với công suất cao hơn có thể giúp tạo ra nhiều thiết bị đạt chuẩn để bán hơn.

Tuy nhiên, phương án này cũng kéo theo nguy cơ tỷ lệ sản phẩm lỗi tăng, đồng thời khiến chi phí phế phẩm và sản xuất bị đội lên.

Apple đã giới thiệu iPhone Duo tại sự kiện ngày 9/9. Theo kế hoạch hiện tại, Apple sẽ bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 16/10 và chính thức bán thiết bị từ ngày 23/10.

iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ, biến đây trở thành một trong những mẫu iPhone đắt nhất từng được Apple giới thiệu.

(Theo AppleInsider, MacRumors)