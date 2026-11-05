iPhone Duo gặp lỗi màn hình: Có nên mua hay chờ Apple khắc phục?

iPhone Duo đang khiến người dùng cân nhắc sau những phản ánh về tình trạng nứt và xuất hiện sọc sáng trên màn hình gập. Apple đã xác nhận sự cố ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ thiết bị và hướng dẫn khách hàng liên hệ AppleCare để được hỗ trợ. Vậy lỗi này nghiêm trọng đến đâu, có nên mua máy ở thời điểm hiện tại và chi phí sở hữu từng phiên bản ra sao?

iPhone Duo gặp lỗi màn hình nào? Apple phản hồi ra sao?

Sau khi iPhone Duo mở bán ngày 23/10/2026, một số người dùng phản ánh màn hình bên trong xuất hiện vết nứt, sọc sáng ngang hoặc vùng hiển thị bất thường gần bản lề. Đáng chú ý, có trường hợp ghi nhận sự cố chỉ sau vài lần gập mở, dù thiết bị chưa chịu tác động mạnh từ bên ngoài. Những phản ánh này làm dấy lên lo ngại về độ bền của màn hình gập.

Ngày 26/10, Apple xác nhận đã ghi nhận vấn đề trên một số lượng nhỏ iPhone Duo và hướng dẫn khách hàng bị ảnh hưởng liên hệ AppleCare để được hỗ trợ đổi thiết bị. Tuy nhiên, hãng chưa công bố nguyên nhân cụ thể hoặc tỷ lệ máy gặp lỗi.

iPhone Duo có còn đáng mua sau những thông tin về lỗi màn hình?

iPhone Duo vẫn có sức hấp dẫn riêng nhờ thiết kế gập dạng quyển sách, kết hợp màn hình ngoài 5,4 inch với màn hình trong 7,6 inch. Không gian hiển thị lớn phù hợp với người thường xuyên đọc tài liệu, xem bảng tính hoặc mở hai ứng dụng để đối chiếu thông tin.

iPhone Duo được trang bị chip Apple A20 Pro tiến trình 2nm, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Bên cạnh đó, thiết bị còn đạt 2.471.755 điểm AnTuTu V11, có khả năng xử lý tốt các tác vụ đa nhiệm, chỉnh sửa nội dung và chơi game.

Nguồn: Sforum

Khả năng chụp ảnh cũng là một điểm cộng trên iPhone Duo. Camera chính tái tạo hình ảnh có độ chi tiết tốt, màu sắc tự nhiên và xử lý vùng sáng tối khá hài hòa. Trong khi đó, camera góc siêu rộng hỗ trợ ghi lại phong cảnh, kiến trúc hoặc ảnh nhóm. Đặc biệt, thiết kế gập cho phép điều chỉnh góc đặt máy linh hoạt hơn khi chụp ảnh và quay video.

Có nên chọn iPhone Duo hay chờ Apple khắc phục các vấn đề?

Người muốn trải nghiệm điện thoại gập của Apple ngay từ thế hệ đầu tiên vẫn có thể cân nhắc iPhone Duo nếu chấp nhận những rủi ro ban đầu. Trước khi mua, nên kiểm tra trực tiếp bản lề, màn hình bên trong và điều kiện bảo hành. Khi sử dụng, nếu xuất hiện tiếng động lạ, người dùng không nên cố gập mở thiết bị.

Nguồn: Sforum

Ngược lại, những ai cần thêm thời gian để cân nhắc về độ bền và chi phí sửa chữa có thể chờ thêm thông tin từ Apple.

Giá iPhone Duo chi tiết từng phiên bản tại CellphoneS

iPhone Duo có 4 tùy chọn bộ nhớ gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ khác nhau của người dùng. Máy có giá khởi điểm 64.990.000 đồng. Chi tiết từng bộ nhớ như sau:

Nguồn: Sforum

Mua iPhone Duo uy tín ở đâu?

Khách hàng có thể tìm mua iPhone Duo chính hãng tại hệ thống CellphoneS với 4 tùy chọn dung lượng từ 256GB đến 2TB, phù hợp với nhiều nhu cầu lưu trữ khác nhau.

Bên cạnh đó, CellphoneS mang đến nhiều ưu đãi giúp tối ưu chi phí khi nâng cấp thiết bị, nổi bật với chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng hoặc ưu đãi thanh toán lên đến 3 triệu đồng. Khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức trả góp 0% lãi suất và mua kèm phụ kiện giảm giá đến 50%, giúp tiết kiệm thêm ngân sách khi sở hữu iPhone Duo.

Đặc biệt, người mua có thể tham khảo thêm gói AppleCare+ để tìm hiểu quyền lợi bảo vệ thiết bị trước các sự cố hư hỏng. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với iPhone Duo, nhất là khi thiết bị sở hữu màn hình gập có giá trị cao.

Nhìn chung, iPhone Duo phù hợp với người muốn trải nghiệm thiết kế gập mới của Apple và cần không gian hiển thị lớn. Tuy nhiên, trước những phản ánh về lỗi màn hình, người dùng nên theo dõi thêm phản hồi từ Apple, kiểm tra kỹ thiết bị và tìm hiểu chính sách bảo hành tại CellphoneS để an tâm hơn khi mua.