iPhone Duo gần 2.000 USD nứt màn hình sau chưa đầy 20 lần gập mở

Một trong những lời kể chi tiết đến từ người dùng Reddit Midnight_Slump, người cho biết họ đã sử dụng điện thoại mới được khoảng sáu giờ và mở máy chưa đến 20 lần thì màn hình bị vỡ.

iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, đã xuất hiện những báo cáo về lỗi màn hình ngay trong ngày mở bán 23/10. Theo MacRumors, một người dùng tại Australia cho biết chiếc điện thoại của mình bị nứt màn hình sau khoảng 6 tiếng sử dụng, khi số lần mở máy chưa đến 20.

Sự cố đáng chú ý ở vị trí hư hỏng: màn hình nứt ngay tại khu vực bản lề, kèm một dải điểm ảnh sáng bất thường trên màn hình bên trong. Những hình ảnh được chia sẻ trên Reddit và diễn đàn MacRumors cũng cho thấy một số thiết bị khác gặp tình trạng tương tự. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu để xác định đây là lỗi sản xuất ở một số máy hay vấn đề có phạm vi rộng hơn.

Màn hình nứt ngay trong ngày đầu sử dụng

Trong bài đăng trên Reddit, người dùng có tài khoản Midnight_Slump kể rằng chiếc iPhone Duo của mình mới được sử dụng khoảng 6 tiếng. Khi mở máy cho bạn xem, người này cảm nhận có điều gì đó bất thường ở khu vực bên dưới màn hình, gần bản lề bên trong. Tiếp đó, một tiếng “rắc” vang lên và màn hình bị nứt dọc đường gập.

Người dùng khẳng định không nhìn thấy dấu vết va đập hay hư hỏng trên bề mặt màn hình bên trong và bản lề bên ngoài trước khi sự cố xảy ra.

Theo lời kể, Apple Store đã đổi thiết bị mới cho khách hàng. Tuy nhiên, phương án đổi máy nhanh qua bộ phận hỗ trợ của Apple có thể phải đặt khoản tiền bảo đảm tương đương giá trị điện thoại và chưa thể xác nhận thời gian nhận máy thay thế.

Không chỉ trường hợp tại Australia, những hình ảnh khác được chia sẻ trên mạng xã hội và diễn đàn công nghệ còn cho thấy các thiết bị trưng bày tại Trung Quốc bị hư hỏng ở khu vực gần đường gập. Một số ảnh có chung đặc điểm là vết nứt tập trung quanh bản lề, đi kèm những đường sáng bất thường trên màn hình.

Theo MacRumors, phần lớn các hình ảnh được đăng tải cho thấy lỗi nằm gần đường gập. Dù vậy, thông tin về nguồn gốc, quá trình sử dụng và nguyên nhân hư hỏng của nhiều thiết bị chưa được xác minh đầy đủ. Không thể loại trừ khả năng một số trường hợp có liên quan đến tác động từ bên ngoài.

Các báo cáo khác cho thấy đây không phải là một sự cố riêng lẻ. Người dùng Reddit Bitter_Offer7123 đã tổng hợp hình ảnh từ các cộng đồng người Hoa, chỉ ra thiệt hại ở gần như cùng một vị trí dọc theo nếp gấp của iPhone Duo.

Lỗi bản lề hay vấn đề về độ bền màn hình?

Với điện thoại gập, khu vực bản lề và màn hình dẻo là những bộ phận phải chịu tác động cơ học lặp lại trong quá trình sử dụng. Vì vậy, việc nhiều hình ảnh ghi nhận vết nứt tại cùng một vị trí khiến độ bền của cụm màn hình - bản lề trở thành vấn đề cần được kiểm tra.

Tại thời điểm các báo cáo được công bố ngày 23/10, Apple chưa đưa ra phản hồi công khai về nguyên nhân sự cố. Chưa có dữ liệu đủ tin cậy để xác định tỷ lệ thiết bị bị ảnh hưởng hoặc liệu các trường hợp này có liên quan đến một lô sản xuất cụ thể hay không.

Với mức giá khoảng 2.000 USD, độ bền của màn hình là một trong những yếu tố người mua quan tâm khi lựa chọn điện thoại gập. Những phản ánh ban đầu chưa đủ để đánh giá toàn bộ chất lượng iPhone Duo, nhưng kết quả kiểm tra và phản hồi tiếp theo từ Apple sẽ là căn cứ quan trọng để xác định liệu đây chỉ là những trường hợp cá biệt hay dấu hiệu của một vấn đề cần khắc phục trên diện rộng.

Nguồn: Tổng hợp