iPhone Duo được bán lại từ suất đặt trước chênh lệch đến 19 triệu đồng

iPhone Duo bắt đầu được mở đặt trước tại thị trường Việt Nam và các nước trên thế giới từ 19h00 ngày 16/10. Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau, trên cửa hàng trực tuyến Apple Store tại Mỹ đã đồng loạt lùi lịch giao hàng dự kiến sang tận cuối tháng 1/2027.

iPhone Duo đã hết suất đặt trước tại một hệ thống cửa hàng ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trên cửa hàng trực tuyến Apple Store Việt Nam, hãng giới hạn mỗi người mua hai chiếc iPhone Duo. Tất cả phiên bản dự kiến giao hàng vào ngày 27/1/2027.

Trong khi đó, trên các hệ thống cửa hàng bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam, chỉ một thời gian ngắn sau đó cũng thông báo hết suất. Tuy nhiên, đại diện một số cửa hàng cho biết, những khách hàng đã đặt trước đợt này vẫn sẽ nhận được máy từ ngày 23/10.

Trái với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, các hệ thống bán lẻ nhanh chóng đưa ra số lượng máy được người dùng đặt hàng trước, với iPhone Duo, các hệ thống cho biết không thể công khai con số này vì vướng các quy định của hãng.

Một nguồn tin trao đổi với PV cho biết, thực tế lượng hàng iPhone Duo được giao về thị trường Việt Nam là rất thấp, chỉ vài ngàn máy. Các đại lý được chia mỗi nơi tầm vài trăm máy và phải hết tháng 11/2026 mới có đợt hàng tiếp theo, điều này có nghĩa thị trường sẽ không có hàng iPhone Duo trong khoảng hơn 1 tháng.

Đáng chú ý, trên một số group kín, đã xuất hiện tình trạng bán lại suất đặt trước iPhone Duo với mức giá chênh lệch từ 12 đến 15 triệu đồng, thậm chí càng cận ngày mức giá chênh lên 18 đến 19 triệu đồng.

Các lời rao bán lại này cho biết, máy sẽ được giao đúng vào sáng 23/10 và đều được kích hoạt sẵn, người muốn mua cộng thêm 12 đến 15 triệu đồng so với giá công bố trên website của Apple, tuỳ từng phiên bản.

Tuy nhiên, gần đến ngày giao máy, mức giá cộng thêm tiếp tục được đẩy lên cao. Hiện mức rao vào ngày 18/10 với iPhone Duo phiên bản 256GB màu Night Sky có giá 83 triệu đồng (tăng thêm 18 triệu đồng) và 256GB Star White là 84 triệu đồng (tăng thêm 19 triệu đồng).

Đáng chú ý, những lời rao này cam kết sẽ đền cả tiền cọc nếu không có máy đúng ngày trên, chẳng hạn cọc 10 triệu đồng sẽ đền 10 triệu đồng, hay cọc 30 triệu đồng đền 30 triệu đồng…

Nhiều người kinh doanh trong ngành cho biết, việc mức giá iPhone gập của Apple bị đẩy lên như trên là điều không mới và nó xảy ra với hầu hết các mẫu iPhone từ trước đến nay. Thông thường, nhiều người mua iPhone của Apple không quan tâm về giá, một số người còn sẵn sàng trả mức chênh lệch cao để có hàng trước khi không thể đặt trực tiếp tại các hệ thống cửa hàng.