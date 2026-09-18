iPhone Duo đối mặt với nguy cơ khan hàng do thách thức kỹ thuật từ cụm bản lề phức tạp

Mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo đang đứng trước nguy cơ khan hiếm nguồn cung ngay từ những ngày đầu mở bán. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ rào cản kỹ thuật trong dây chuyền chế tạo cơ chế bản lề gập, khiến sản lượng thực tế trong năm 2026 dự báo sẽ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Theo dữ liệu từ nhà phân tích Jeff Pu, Apple nhiều khả năng chỉ có thể xuất xưởng khoảng 6 triệu chiếc iPhone Duo trong cả năm 2026, giảm 1 triệu máy so với mức ước tính 7 triệu đơn vị đưa ra trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh trực tiếp các nút thắt trong khâu gia công và kiểm soát chất lượng linh kiện gập mở phức tạp.

Bản lề iPhone Duo, một trong số những linh kiện phức tạp nhất khiến việc sản xuất mẫu iPhone gập gặp khó khăn. Ảnh: Apple

Khác biệt với lịch trình phát hành quen thuộc trong tháng 9 cùng các mẫu smartphone tiêu chuẩn, Apple dự kiến bắt đầu nhận đơn đặt trước iPhone Duo từ ngày 16/10 và bắt đầu giao sản phẩm đến tay người dùng từ ngày 23/10. Thời gian giãn cách này biến thiết bị thành tâm điểm chú ý lớn nhất trong hệ sinh thái phần cứng mới của hãng.

Rào cản công nghệ từ cơ chế bản lề màn hình gập

Trên các thiết bị di động có cấu trúc gập, cụm bản lề đóng vai trò là xương sống chịu lực và quyết định trực tiếp đến độ bền sản phẩm. Bộ phận cơ khí chính xác này phải đảm bảo tính liên kết đa chiều: vừa duy trì độ mượt khi đóng mở liên tục hàng chục nghìn chu kỳ, vừa phải nâng đỡ cấu trúc hiển thị để giảm thiểu tối đa nếp hằn trên bề mặt tấm nền dẻo.

Khi chuyển đổi một bản vẽ thiết kế mới sang quy trình sản xuất công nghiệp hàng loạt, dung sai kỹ thuật khắt khe của hệ thống bản lề khiến tỷ lệ hoàn thiện sản phẩm đạt chuẩn bị kéo giảm. Đây chính là yếu tố làm chậm tốc độ xuất xưởng của toàn bộ dây chuyền lắp ráp iPhone Duo trong giai đoạn đầu.

Tương quan sản lượng giữa iPhone Duo và dòng sản phẩm chủ lực

Khoảng cách về năng lực cung ứng thể hiện rất rõ khi so sánh mẫu máy gập thế hệ mới với những dòng iPhone kế thừa quy trình hoàn thiện lâu năm. Trong khi iPhone Duo dự kiến chỉ đạt 6 triệu máy, sản lượng xuất xưởng của các dòng máy cao cấp truyền thống lại vượt trội hoàn toàn.

Với sản lượng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ước đạt 72 triệu chiếc vào cuối năm 2026, con số này cao gấp khoảng 12 lần so với lượng máy iPhone Duo được tạo ra. Sự chênh lệch lớn này là minh chứng rõ ràng cho khoảng cách giữa một nền tảng sản xuất đại trà hoàn thiện và một thiết kế phần cứng hoàn toàn mới.

iPhone Duo sở hữu mức giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Apple

Rào cản kép: Mức giá 1.999 USD và nguồn cung hạn hẹp

Bên cạnh giới hạn vật lý về số lượng, mức giá khởi điểm lên tới 1.999 USD biến iPhone Duo thành mẫu smartphone đắt đỏ nhất từng được Apple công bố thương mại. Thông thường, mức định giá cao kỷ lục sẽ sàng lọc một lượng lớn người mua tiềm năng, gián tiếp hạ nhiệt sức ép lên chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, mang tính bước ngoặt về mặt thiết kế sau nhiều năm giữ nguyên form mẫu truyền thống, sự quan tâm của thị trường công nghệ dành cho thiết bị gập này vẫn rất lớn. Người dùng có nhu cầu tiếp cận sớm sẽ phải đối diện với hai thách thức cùng lúc: chi phí đầu tư ban đầu cao và thời gian chờ nhận máy có thể kéo dài nếu các phiên bản màu sắc hoặc bộ nhớ mong muốn nhanh chóng rơi vào tình trạng hết hàng.