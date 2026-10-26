iPhone Duo 'đọ sức' độ bền bản lề với Galaxy Z Fold8

Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo, đã nhanh chóng hết hàng chỉ trong vài phút sau khi mở đặt trước. Tuy nhiên, sản phẩm đang khiến nhiều người dùng thất vọng về độ bền, đặc biệt với nhiều báo cáo liên quan đến sự cố bản lề ngay trong những ngày đầu đến tay khách hàng.

Màn bẻ cong iPhone Duo được kênh YouTube JerryRigEverything thực hiện.

Với mức giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ, iPhone Duo đắt hơn 100 USD so với Galaxy Z Fold8. Nhưng tại Việt Nam, mức chênh lệch cao hơn nhiều, với iPhone Duo là 65 triệu đồng, còn Galaxy Z Fold8 là khoảng 40 triệu đồng khi bao gồm các ưu đãi. iPhone Duo là sản phẩm đầu tiên của Apple trong phân khúc điện thoại gập, ra mắt sau khi Samsung đã giới thiệu tám thế hệ điện thoại tương tự.

Chi phí sửa chữa iPhone Duo đã trở thành chủ đề nóng trong tuần qua, trong đó chỉ riêng việc thay thế màn hình có giá lên tới 1.000 USD, tương đương một nửa giá của chiếc điện thoại mới.

Để có cái nhìn rõ hơn về độ bền bản lề của iPhone Duo, chủ kênh YouTube nổi tiếng JerryRigEverything, Zack Nelson, đã có bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt dành cho sản phẩm, đồng thời so sánh với đối thủ chính từ Samsung là Galaxy Z Fold8.

Kết quả với màn hình iPhone Duo sau khi được kiểm tra bẻ cong.

Vấn đề lớn nhất trên iPhone Duo

Trong đoạn video thử nghiệm độ bền của iPhone Duo mà Zack công bố, thiết bị đã trải qua nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt, bao gồm trầy xước, bụi bẩn, lửa và thử nghiệm uốn cong. Đặc biệt, bài kiểm tra uốn cong đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của iPhone Duo: khi chịu lực mạnh, bản lề và màn hình bên trong bị nứt, với các đường kẻ màu xanh lá cây xuất hiện trước khi màn hình hoàn toàn mất chức năng.

Zack cũng đã gỡ bỏ lớp màng bảo vệ mờ của iPhone Duo, khiến màn hình trở nên sáng và rực rỡ như các mẫu điện thoại Galaxy cao cấp. Mặc dù vậy, hành động này cũng làm giảm độ bền của thiết bị.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 đã vượt qua các bài kiểm tra tương tự một cách xuất sắc. Thiết bị của Samsung không chỉ hoạt động bình thường sau bài kiểm tra uốn cong mà còn giữ được trạng thái tốt cho bản lề.

Thử nghiệm độ bền của Galaxy Z Fold8 trong bài kiểm tra tương tự.

Một điều cần lưu ý rằng, việc Zack tác động lực theo hướng ngược lại với thiết bị là điều mà ít người dùng có thể tưởng tượng đến. Điện thoại thường bị hư hỏng do rơi hoặc tiếp xúc với nước, chứ không phải chịu lực uốn cong ngược như vậy. Tuy nhiên, ít nhiều thử nghiệm đã chứng minh độ bền của Galaxy Z Fold8 khi so sánh với iPhone Duo.

Việc Galaxy Z Fold8 có thể vượt qua thử thách khắc nghiệt là điều được đánh giá cao, trong khi sự thất bại của iPhone Duo rõ ràng là một vấn đề đáng lo ngại. Việc bỏ ra số tiền cao hơn khoảng 25 triệu đồng để nhận trải nghiệm màn hình kém và các ứng dụng chưa được tối ưu hóa có thể khiến nhiều người dùng trung thành của Apple cảm thấy không hài lòng.