iPhone Duo đem lại cảnh tượng nhiều năm mới gặp

Bên trong Apple Store tại Singapore dịp mở bán iPhone 18. Ảnh: Straits Times.

Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple sắp sửa lên kệ, khiến không khí xếp hàng chờ mua tại Singapore một lần nữa thu hút sự chú ý. Trong khi đó, tại Việt Nam, thiết bị cũng rất được quan tâm, nhiều người có suất sở hữu sớm chào bán cao hơn giá niêm yết hàng triệu đồng do nguồn hàng đợt đầu còn hạn chế.

Phúc Bửu, chủ một cửa hàng bán iPhone ở Vũng Tàu, hiện có mặt tại Singapore. Anh cho biết đến đây chủ yếu để du lịch và trải nghiệm không khí mở bán. Nếu mua được iPhone Duo, anh cũng chỉ định lấy một chiếc để sử dụng, thay vì gom hàng bán lại.

Theo ghi nhận của anh Bửu, tại Apple Store Marina Bay có khoảng 50 người, trong khi cửa hàng Orchard có khoảng 200 người. Tuy nhiên, phần lớn khách tại Orchard là người Ấn Độ. Những người Việt anh quan sát được chủ yếu đang sinh sống tại Singapore, thay vì bay từ Việt Nam sang chỉ để mua máy.

Việc người Việt sang Singapore mua iPhone ngay trong ngày mở bán từng xuất hiện ở các thế hệ máy trước. Tuy nhiên hiện tượng gần như biến mất trong 2 năm gần nhất, khi máy chính hãng cũng phát hành cùng ngày.

Tại thị trường trong nước, iPhone Duo đang được chào bán cao hơn giá niêm yết khá nhiều. Tùy phiên bản và thời gian nhận máy, các mẫu có thể chênh lệch 5-10 triệu đồng, theo Tuấn Thanh, chủ một cửa hàng iPhone tại phường Bình Thới, TP.HCM.

Hàng người chờ mua iPhone Duo trước Apple Store Singapore. Ảnh: Phước Bửu.

Theo bảng giá Apple Việt Nam, phiên bản 256 GB có giá 64,999 triệu đồng. Bản 512 GB được niêm yết ở mức 71,499 triệu đồng, bản 1 TB giá 84,499 triệu đồng và bản 2 TB lên đến 103,999 triệu đồng. Với mức chênh lệch mà ông Thanh ghi nhận, giá chào bán phiên bản 256 GB có thể lên khoảng 70-75 triệu đồng.

Ông Thanh cũng dự đoán mức chênh có thể duy trì đến hết tháng 10, trong bối cảnh lượng máy giao đợt đầu hạn chế. Sau khi Apple và các hệ thống bán lẻ mở đặt trước tối 16/10, một số đại lý thông báo hết suất giao máy sớm. Lịch nhận hàng trên Apple Store Online Việt Nam cũng bị đẩy sang năm 2027 đối với một số đơn.

Ngoài nhóm khách hàng vốn sử dụng iPhone, ông Thanh cho biết cửa hàng còn ghi nhận sự quan tâm từ người dùng Samsung. Mức chênh giá trong giai đoạn đầu phản ánh nhu cầu sở hữu máy sớm, trong lúc người mua phải chờ hàng chính hãng.

Dù giá chào bán tại Việt Nam cao hơn niêm yết, việc sang Singapore mua iPhone Duo để bán lại không đồng nghĩa với cơ hội kiếm lời. Theo so sánh cá nhân của ông Bửu, nếu quy đổi theo tỷ giá, giá mua máy tại Singapore thấp hơn Việt Nam khoảng 1-2 triệu đồng.

Mức chênh này chưa chắc đủ hấp dẫn nếu tính thêm chi phí đi lại và những khoản phát sinh liên quan. Quan trọng hơn, ông Bửu cho rằng kinh doanh iPhone Duo để kiếm lời ở thời điểm hiện tại không khả thi.

“Đây là sản phẩm mới, lại là máy gập, nên tôi nghĩ mua hàng chính hãng tại Việt Nam sẽ tốt nhất”, người này chia sẻ. Rủi ro đáng lưu ý là vấn đề bảo hành nếu thiết bị gặp sự cố. Việc mua máy chính hãng trong nước giúp người dùng thuận tiện hơn khi cần hỗ trợ hậu mãi.

Ngoài ra, nguồn cung iPhone Duo hạn chế khiến việc mua máy trực tiếp tại cửa hàng không được bảo đảm, ngay cả trong ngày mở bán. Ngày 17/10, một số nhân viên Apple Store cho biết họ được hướng dẫn cảnh báo khách chưa đặt trước về khả năng không mua được máy khi đến cửa hàng.

Tuy nhiên, đến ngày 21/10, Apple xác nhận các cửa hàng tại một số thị trường, trong đó có Singapore, vẫn dành một lượng máy giới hạn cho khách mua trực tiếp. Điều này đồng nghĩa người đến xếp hàng vẫn có cơ hội mua máy, nhưng không chắc tìm được thiết bị nếu lượng hàng nhanh chóng cạn.

Tại Việt Nam, iPhone Duo mở bán ở các kênh đại lý và cửa hàng trực tuyến của Apple vào tối 16/10, cùng ngày với những thị trường đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, toàn bộ kênh đều đã thông báo hết hàng hoặc lùi ngày giao hàng xuống ít nhất là tháng 11.

Đến thời điểm hiện tại, nếu vào đặt trước trên cửa hàng của Apple, ngày giao hàng với phiên bản 256 GB được thông báo là 22/1/2027.