iPhone Duo có những tính năng mà Apple trước đó chưa đề cập đến

Sau khi những bài đánh giá đầu tiên về iPhone Duo được công bố, nhiều tính năng chưa được Apple đề cập đã dần được hé lộ. Đây là những cải tiến được thiết kế riêng cho mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng, tận dụng lợi thế màn hình lớn nhưng vẫn hướng đến việc sử dụng thuận tiện trong các tình huống thường ngày.

Màn hình biến thành đèn chiếu sáng, camera có thể tự chụp ảnh

Một trong những tính năng đáng chú ý trên iPhone Duo là Edge Light. Khi thiết bị được mở ra, phần viền ngoài của màn hình bên trong có thể phát sáng, đóng vai trò như một chiếc đèn hỗ trợ khi người dùng thực hiện cuộc gọi video FaceTime.

Thay vì phải chuẩn bị thêm đèn chiếu sáng, người dùng có thể tận dụng chính màn hình điện thoại để cải thiện ánh sáng trên khuôn mặt trong môi trường thiếu sáng. Tính năng này từng xuất hiện trên một số máy Mac sử dụng chip Apple Silicon với macOS Tahoe 26.2. iPhone Duo là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị Edge Light.

Ở khả năng chụp ảnh, Apple cũng bổ sung Smart Take. Theo mô tả, thiết bị có thể nhận biết thời điểm mọi người trong khung hình đã sẵn sàng để tự động chụp ảnh. Điều này giúp người dùng giảm phụ thuộc vào thao tác bấm nút chụp hoặc cài đặt đồng hồ đếm ngược, đặc biệt khi chụp ảnh nhóm.

Ngoài ra, màn hình bên ngoài của iPhone Duo có thể hiển thị hình ảnh xem trước trực tiếp khi chụp ảnh. Nhờ đó, người dùng có thêm cách căn chỉnh khung hình khi sử dụng camera.

Reachability được thiết kế lại cho màn hình gập

Màn hình lớn là một trong những điểm hấp dẫn của điện thoại gập, nhưng cũng khiến việc thao tác bằng một tay trở nên khó khăn hơn. Để giải quyết vấn đề này, Apple dự kiến bổ sung phiên bản Reachability dành riêng cho iPhone Duo.

Trên các mẫu iPhone hiện nay, Reachability cho phép người dùng kéo giao diện xuống thấp hơn để dễ chạm vào những thành phần nằm ở phía trên màn hình. Với iPhone Duo, tính năng này được điều chỉnh theo chiều ngang, giúp người dùng tiếp cận những khu vực nằm sát cạnh trái hoặc phải của màn hình dễ dàng hơn.

Theo thông tin được Wired dẫn lại, Apple dự kiến đưa Reachability lên iPhone Duo thông qua một bản cập nhật phần mềm vào cuối năm nay. Như vậy, tính năng này chưa có sẵn đầy đủ ngay khi thiết bị ra mắt.

Một thay đổi khác cũng đáng chú ý là khả năng hỗ trợ Apple Pencil. Được biết, iPhone Duo sẽ tương thích với bút cảm ứng này thông qua bản cập nhật iOS 27.2. Tính năng đã xuất hiện trong bản phát hành ứng viên (Release Candidate) của iOS 27.2 được công bố ngày 20/10.

Nếu được triển khai như dự kiến, khả năng sử dụng Apple Pencil sẽ mở rộng cách khai thác màn hình lớn của iPhone Duo, từ ghi chú, phác thảo đến chỉnh sửa nội dung.

Vẫn còn hạn chế về ứng dụng và sạc MagSafe

Dù được bổ sung nhiều tính năng riêng, iPhone Duo vẫn tồn tại một số điểm chưa hoàn thiện, đặc biệt là khả năng tối ưu ứng dụng bên thứ ba cho màn hình gập.

Theo đó, một số ứng dụng khi hiển thị trên màn hình bên trong chưa tận dụng hết không gian. Nội dung chỉ nằm ở khu vực trung tâm, trong khi hai bên xuất hiện những khoảng đen lớn. Một số ứng dụng, chẳng hạn Slack, đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với thiết bị.

Vấn đề này có thể được cải thiện khi các nhà phát triển cập nhật ứng dụng hoặc Apple tiếp tục hoàn thiện phần mềm. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế vẫn phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ của từng ứng dụng.

Một hạn chế khác liên quan đến sạc MagSafe. Nhà đánh giá công nghệ Arun Maini nhận thấy một số đế sạc MagSafe để bàn có thể khiến iPhone Duo nghiêng hoặc xoay khi thiết bị được mở hoàn toàn. Đây là điểm người dùng cần lưu ý khi đặt điện thoại trên đế sạc trong trạng thái mở.

Dù vậy, MagSafe không phải phương thức sạc duy nhất của thiết bị. Người dùng vẫn có thể sạc qua cổng USB-C.

iPhone Duo dự kiến đến tay người mua từ ngày 23/10/2026. Những tính năng vừa được hé lộ cho thấy Apple đang tìm cách tận dụng màn hình gập để tạo ra trải nghiệm khác biệt, nhưng khả năng tối ưu ứng dụng và một số vấn đề về phụ kiện vẫn là những điểm cần tiếp tục theo dõi.