Apple cho biết số ứng dụng được tối ưu hóa cho iPhone Duo đã vượt mốc 200.000 chỉ sau 10 ngày. Con số này giúp giải tỏa mối lo lớn nhất của người dùng về chiếc điện thoại gập đầu tiên của hãng: thiếu phần mềm tương thích với màn hình trong rộng.

Theo nguồn tin, số lượng ứng dụng hỗ trợ màn hình gập của Apple đã tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Diễn biến này đáp ứng kỳ vọng lớn của người dùng kể từ khi thiết bị ra mắt.

Kho ứng dụng tăng tốc: 200.000 ứng dụng và nhãn nhận diện riêng

Thông tin được Apple xác nhận qua thông báo của Greg Joswiak. Theo đó, App Store hiện có hơn 200.000 ứng dụng được tối ưu riêng cho iPhone Duo. Sự gia tăng nhanh chóng này giải quyết trực tiếp những phàn nàn ban đầu về việc thiếu phần mềm phù hợp với màn hình trong.

Nhiều ứng dụng đã được tối ưu hóa tốt cho iPhone Duo

Các ứng dụng dành cho điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple được gắn nhãn “Made for iPhone Duo” trên App Store. Nhãn này giúp người dùng dễ nhận biết và tải về những phần mềm tận dụng tốt không gian hiển thị lớn.

Vì sao tối ưu ứng dụng quyết định trải nghiệm màn hình gập

iPhone Duo có màn hình trong 7,6 inch và màn hình phụ 5,4 inch ở mặt ngoài. Hai màn hình có kích thước và tỷ lệ khác nhau, nên ứng dụng cần được điều chỉnh để hiển thị liền mạch ở cả hai trạng thái.

Để đảm bảo trải nghiệm này, Apple đã phải thiết kế lại nhiều thành phần của hệ điều hành iOS nhằm thích ứng với tỷ lệ màn hình rộng đặc thù của dòng máy gập. Như vậy, việc tối ưu diễn ra ở cả hai phía: nền tảng hệ điều hành và ứng dụng của nhà phát triển.

iPhone Duo là mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple

iOS 27.3 thử nghiệm: thêm cách mở khóa dành riêng cho iPhone Duo

Bên cạnh phần mềm ứng dụng, bản thử nghiệm iOS 27.3 mới nhất mang đến tính năng mở khóa bằng khuôn mặt dành riêng cho iPhone Duo. Đây là một cải tiến ở cấp hệ điều hành, bổ sung cho nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái màn hình gập.

Thông số chính của iPhone Duo theo nguồn tin

Hệ sinh thái màn hình gập của Apple đang dần hoàn thiện

Có thể thấy, việc số ứng dụng tối ưu tăng mạnh trong 10 ngày cho thấy nỗ lực của Apple trong việc hoàn thiện hệ sinh thái cho màn hình gập. Các bản cập nhật phần mềm tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện hiệu suất và trải nghiệm thực tế của người dùng iPhone Duo.

Nguồn: 9to5mac