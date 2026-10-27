iPhone Duo có bản cập nhật để dùng với Apple Pencil

Mẫu iPhone gập hỗ trợ Apple Pencil cổng USB-C khi cập nhật lên iOS 27.2 Ảnh: MacRumors.

Apple bắt đầu phát hành bản cập nhật iOS 27.2 cho các mẫu iPhone được hỗ trợ từ ngày 26/10. Phiên bản mới bổ sung nhiều tính năng cho Siri, Ảnh, Tin nhắn và Apple TV. Bản cập nhật cũng vá hơn 160 lỗ hổng bảo mật.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở Siri. Trợ lý ảo dùng AI của Apple nay hỗ trợ thêm tiếng Pháp, Hàn, Nhật, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Theo GSMArena, tính năng này có trên các mẫu iPhone từ dòng iPhone 15 Pro trở lên. Khi iOS 27 ra mắt, Siri AI chỉ hoạt động bằng tiếng Anh. Tiếng Việt chưa có trong danh sách lần này.

Người dùng iPhone Duo nhận được tính năng riêng. Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple nay hỗ trợ bút Apple Pencil cổng USB-C. Bản cập nhật đến chỉ vài ngày sau khi máy chính thức mở bán.

Ứng dụng Tin nhắn có thêm mục Gợi ý. Ứng dụng Ảnh bổ sung tính năng Album chia sẻ. Ảnh và công cụ tạo hình Image Playground cũng hỗ trợ nhận diện SynthID. Đây là loại thủy vân số do Google phát triển, dùng để đánh dấu hình ảnh tạo bằng AI.

Thông báo cập nhật iOS 27.2 trên iPhone Duo. Ảnh: Tuấn Anh.

Với Apple TV, ứng dụng có thêm tính năng Hồ sơ đơn giản. Chế độ xem nhiều màn hình Multiview được nâng cấp. Người dùng có thể xem cùng lúc tối đa 4 luồng phát trực tiếp thể thao.

FaceTime mở rộng tính năng quay hai camera cùng lúc sang cuộc gọi nhóm. Apple Music được thiết kế lại giao diện với biểu tượng mới hai màu đen trắng. Ứng dụng Nhà cũng có thêm các tùy chọn điều khiển mới.

Bên cạnh tính năng mới, iOS 27.2 sửa hơn 160 lỗ hổng bảo mật. Apple công bố danh sách chi tiết trong ghi chú phát hành trên trang hỗ trợ.

Người dùng có thể cài đặt bằng cách vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó chọn Cập nhật phần mềm. Bản cập nhật được phát hành dần, vì vậy một số máy có thể nhận thông báo muộn hơn.

iOS 27.2 đã trải qua nhiều bản thử nghiệm beta từ tháng 9. Trước đó, Apple cho biết các ngôn ngữ mới của Siri AI sẽ ra mắt vào tháng 10.

Trải nghiệm iPhone Duo để biết vì sao máy có giá 65 triệu Duo là chiếc iPhone không giống bất kỳ chiếc iPhone nào trước đây. Sản phẩm đạt đến mức độ hoàn thiện mà chưa smartphone gập nào từng chạm tới.