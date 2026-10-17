iPhone Duo cháy hàng trên toàn cầu, có tiền cũng khó mua được

iPhone Duo ghi nhận tình trạng khan hiếm suất giao sớm tại Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc chỉ ít phút sau khi mở đặt trước. Ảnh: The Verge.

Đợt mở đặt trước iPhone Duo ngày 16/10 ghi nhận tình trạng khan hiếm nguồn hàng giao sớm tại nhiều thị trường. Từ Việt Nam đến Mỹ và Trung Quốc, lịch giao sản phẩm nhanh chóng bị đẩy lùi, trong khi một số nhà bán lẻ phải tạm ngừng nhận đơn đặt hàng. Sáng 17/10, Apple xác nhận nhu cầu cho mẫu điện thoại gập vượt xa năng lực sản xuất của họ. Công ty sẽ tìm cách tối ưu dây chuyển để đáp ứng sức mua.

Tại Việt Nam, một số đại lý ủy quyền của Apple (AAR) dừng nhận đặt cọc chỉ khoảng 10 phút sau khi chương trình bắt đầu lúc 19h. Diễn biến này cho thấy lượng máy được phân bổ cho đợt giao đầu tiên không đáp ứng toàn bộ nhu cầu đặt mua trong thời gian ngắn.

Ở những kênh vẫn tiếp nhận đơn hàng, thời gian chờ cũng kéo dài. Một số khách hàng được thông báo lịch nhận máy từ ngày 27/10, muộn hơn thời điểm mở bán chính thức 23/10. FPT Shop thậm chí cho biết một số đơn đặt hàng có thể phải chờ ít nhất đến tháng 1.

Tại Mỹ, tình trạng tương tự xuất hiện ngay sau khi Apple mở đặt trước. Theo The Verge, chỉ khoảng một giờ sau thời điểm bắt đầu, lịch giao iPhone Duo trên cửa hàng trực tuyến của Apple đã lùi đến cuối tháng 1/2027. Khách hàng vẫn có thể đặt mua nhưng phải chờ nhiều tháng để nhận thiết bị.

Diễn biến tại Trung Quốc cũng cho thấy nhu cầu đặt trước tập trung lớn trong thời gian ngắn. Theo trang công nghệ IT之家, lượng người truy cập đồng thời khiến website Apple, ứng dụng Apple Store và các kênh bán hàng trên Tmall, JD.com gặp khó khăn khi tải trang.

Đáng chú ý, với phiên bản 512 GB giao đến Thanh Đảo, Apple Store Trung Quốc đã hiển thị thời gian giao dự kiến đến ngày 23/1/2027. Một số người mua khác chia sẻ đơn hàng được hẹn giao vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau. Tại Nhật Bản, có đơn vị chuyển sang hình thức bán hàng bốc thăm. Chỉ người dùng thân quen, đã có lịch sử mua sắm trước đó mới được cấp phiếu.

Tại Việt Nam, Tri Thức - Znews ghi nhận toàn bộ phiên bản iPhone Duo không còn suất giao ngày 23/10 trên Apple Store Online chỉ sau khoảng 5 phút. Một số cấu hình chuyển sang lịch giao cuối tháng 11, trong khi các phiên bản dung lượng lớn có thời điểm vẫn được hẹn giao từ ngày 27/10.

Dù lịch giao hàng bị kéo dài, hiện chưa có số liệu chính thức về tổng lượng đơn đặt trước hoặc số máy Apple phân bổ cho từng thị trường. Vì vậy, chưa thể xác định tình trạng khan hiếm chủ yếu đến từ nhu cầu vượt dự kiến hay nguồn cung ban đầu hạn chế.

Các mốc giao hàng cũng có thể thay đổi khi Apple bổ sung nguồn cung hoặc người mua hủy đơn. Tuy nhiên, diễn biến trong ngày đầu mở đặt trước cho thấy khách hàng muốn sở hữu iPhone Duo sớm có thể phải chờ lâu hơn đáng kể so với lịch mở bán chính thức.