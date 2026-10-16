iPhone Duo cháy hàng sau 30 phút, thời gian giao hàng dời sang năm 2027

Đúng 19h ngày 16/10, Apple đã chính thức mở cổng nhận đặt hàng trước iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng tại một số thị trường, bao gồm Việt Nam.

Tuy nhiên, lượng hàng trong ngày đầu mở bán đã nhanh chóng bốc hơi. Những khách hàng may mắn hoàn tất đơn đặt sớm trong vài phút đầu tiên sẽ được nhận máy đúng ngày mở bán chính thức 23/10.

Thời giang giao hàng khi đặt mua iPhone Duo trên Apple Store Việt Nam trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Dù vậy, chỉ nửa tiếng sau khi hệ thống kích hoạt, toàn bộ các tùy chọn cấu hình trên cửa hàng trực tuyến Apple Store tại Mỹ đã đồng loạt lùi lịch giao hàng dự kiến sang tận cuối tháng 1/2027.

Cụ thể, thời gian dự kiến giao hàng của iPhone Duo màu Trắng/Đen bản 256GB / 512GB / 1TB / 2TB lùi đến ngày 25/1/2027.

Trên cửa hàng trực tuyến Apple Store Việt Nam, hãng giới hạn mỗi người mua hai chiếc iPhone Duo. Tất cả phiên bản dự kiến giao hàng vào ngày 27/1/2027.

Đại diện một hệ thống bán lẻ trong nước cho biết sẽ bắt đầu giao máy cho khách hàng đặt trước trong thời gian 16-22/10 từ ngày 23/10.

Trong khi đó, website một hệ thống bán lẻ khác hiển thị thời gian giao hàng từ 1/12/2026 đến ngày 31/12/2026, thời gian chính xác sẽ được thông báo sau khi hoàn tất thanh toán đặt cọc.

Thời gian giao hàng bị kéo dài tới vài tháng phản ánh sự kết hợp giữa hai yếu tố: sức hút từ mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple và sự khan hiếm nghiêm trọng về nguồn cung trong đợt đầu.

Hãng tin Bloomberg nhận định nguồn cung iPhone Duo ban đầu sẽ ở mức hạn chế do những thách thức kỹ thuật phức tạp trong khâu chế tạo và tỷ lệ linh kiện đạt chuẩn của màn hình gập cùng bản lề titan chưa cao.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, trên hệ thống TopZone (Thế Giới Di Động) thông báo người dùng phải cọc trước 30 triệu đồng để sở hữu sản iPhone Duo, cùng số lượng suất đặt mua trước sẽ có hạn.

Theo tìm hiểu, đây là quy định đưa ra chung cho tất cả các đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam, chứ không phải riêng hệ thống TopZone.