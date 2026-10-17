iPhone Duo cháy hàng đặt trước, lùi lịch giao hàng đến cuối tháng 1/2027

Một cửa hàng của Apple tại Reston, khu đô thị thuộc hạt Fairfax, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Diễn biến này thu hút sự chú ý đối với mẫu điện thoại có mức giá khởi điểm 1.999 USD, được xem là bước thay đổi lớn nhất về thiết kế của dòng iPhone trong nhiều năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Apple cho biết nhu cầu đặt hàng trước iPhone Duo là “đặc biệt lớn” và hãng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Dù thời gian nhận máy bị kéo dài, nhưng Apple vẫn tiếp tục nhận đơn đặt hàng trực tuyến. Sản phẩm dự kiến lên kệ từ ngày 23/10.

Với giá khởi điểm 1.999 USD, phiên bản dung lượng lưu trữ 2TB có giá vượt 3.000 USD, đưa iPhone Duo trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Khi gập lại, thiết bị có màn hình ngoài 5,4 inch; khi mở ra, màn hình bên trong đạt 7,6 inch, với bề mặt phủ công nghệ nano-texture giúp hạn chế phản chiếu ánh sáng. Apple cho biết thiết kế bản lề được tối ưu để giảm thiểu nếp gấp trên màn hình.

Iphone Duo đánh dấu lần đầu Apple tham gia thị trường điện thoại gập, vốn đã có sự hiện diện của Samsung và Google trong nhiều năm. Sản phẩm không chỉ thay đổi hình thức thiết kế mà còn bổ sung các cách sử dụng mới: người dùng có thể chạy hai ứng dụng song song, mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng hoặc đặt điện thoại ở tư thế gập để xem video và thao tác trên màn hình.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm mới của Apple tại một cửa hàng ở Reston, khu đô thị thuộc hạt Fairfax, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Thiết kế mới cũng được tận dụng trong hoạt động chụp ảnh. Khi điện thoại mở ra và khởi chạy camera, màn hình ngoài có thể hiển thị bản xem trước để người được chụp tự điều chỉnh tư thế. Thiết bị sử dụng camera sau góc rộng và siêu rộng, không có camera tele, trong khi camera trước tích hợp công nghệ Center Stage giúp giữ người dùng trong khung hình khi họ di chuyển.

Đằng sau sức hút ban đầu là câu hỏi liệu Apple có thể thuyết phục người dùng chấp nhận mức giá cao để chuyển sang một thiết kế hoàn toàn mới hay không. Theo các nhà phân tích, hãng không nhất thiết kỳ vọng điện thoại gập nhanh chóng trở thành sản phẩm đại chúng, mà tập trung vào nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiêu nhiều cho thiết bị cao cấp.

Dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường IDC cho thấy điện thoại gập dự kiến chỉ chiếm hơn 2% tổng lượng smartphone bán ra toàn cầu trong năm 2026, nhưng đóng góp gần 7% doanh thu toàn ngành. Đến năm 2030, phân khúc này được dự báo chiếm khoảng 10% doanh thu smartphone, dù tỷ trọng về số lượng máy bán ra chỉ vào khoảng 3%.

IDC dự báo Apple có thể xuất xưởng khoảng 7 triệu chiếc iPhone Duo trong năm 2026, tương đương khoảng 3% tổng lượng iPhone xuất xưởng của hãng trong năm. Sản lượng dự kiến tăng thêm 70% trong năm 2027, qua đó giúp Apple có khả năng chiếm khoảng 40% thị trường điện thoại gập toàn cầu và vượt qua các đối thủ hiện tại./.