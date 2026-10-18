Đúng 19h ngày 16/10, Apple bắt đầu nhận đơn đặt trước iPhone Duo tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam. Nhưng ngay trong buổi tối đầu tiên, cơ hội trở thành những người sở hữu mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng đã thu hẹp nhanh chóng khi lịch giao hàng liên tục bị đẩy lùi.

Tại Mỹ, chỉ khoảng 30 phút sau khi chương trình đặt trước được kích hoạt, toàn bộ tùy chọn cấu hình trên Apple Store đều ghi nhận thời gian giao hàng muộn hơn đáng kể. Thay vì nhận máy vào ngày mở bán chính thức 23/10 như những khách hàng đặt sớm, người mua ở thời điểm sau đó phải chờ đến ngày 25/1/2027.

iPhone Duo cháy hàng chỉ sau 30 phút mở đặt trước.

Tình trạng này không phân biệt màu sắc hay dung lượng bộ nhớ. Các phiên bản iPhone Duo màu Trắng và Đen, từ bản 256GB đến 2TB, đều có chung lịch giao hàng dự kiến vào cuối tháng 1/2027. Như vậy, khoảng cách giữa thời điểm đặt mua và ngày nhận máy có thể kéo dài hơn ba tháng.

Tại Việt Nam, Apple Store cũng đưa ra mốc giao hàng không mấy khả quan cho những người chưa kịp đặt máy. Hãng giới hạn mỗi khách hàng mua tối đa hai chiếc iPhone Duo, đồng thời thông báo thời gian giao dự kiến vào ngày 27/1/2027 cho tất cả phiên bản.

Các nhà bán lẻ trong nước hiện đưa ra những lịch giao hàng khác nhau, cho thấy thời điểm nhận máy còn phụ thuộc vào nguồn hàng được phân bổ. Một hệ thống cho biết sẽ bắt đầu bàn giao thiết bị từ ngày 23/10 đối với nhóm khách đã đặt trước trong giai đoạn 16-22/10. Trong khi đó, website của một đơn vị khác dự kiến giao máy từ ngày 1/12 đến 31/12/2026, với lịch cụ thể được xác nhận sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán tiền đặt cọc.

Điểm đáng chú ý là lịch giao hàng trên Apple Store bị đẩy lùi tới năm 2027 ngay trong ngày đầu nhận đơn. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy lượng máy sẵn sàng xuất xưởng chưa theo kịp nhu cầu ban đầu. Dù vậy, thời gian chờ kéo dài không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm đã được bán hết trên mọi kênh phân phối, bởi lượng hàng mở bán và kế hoạch giao máy có thể khác nhau giữa các thị trường, hệ thống bán lẻ.

Theo Bloomberg, việc sản xuất iPhone Duo trong giai đoạn đầu gặp nhiều thách thức do cấu trúc phức tạp của màn hình gập và bản lề titan. Những linh kiện này đòi hỏi quy trình chế tạo có độ chính xác cao, trong khi tỷ lệ linh kiện đạt tiêu chuẩn được cho là còn hạn chế, gây sức ép lên khả năng cung ứng.

Với iPhone Duo, sức hút của một thiết bị hoàn toàn mới đang song hành cùng bài toán sản xuất khó khăn. Apple sẽ cần giải quyết cả hai vấn đề: đáp ứng sự quan tâm của người dùng và duy trì chất lượng của một dòng sản phẩm có cấu trúc khác biệt so với iPhone truyền thống. Trong ngắn hạn, những khách hàng chưa đặt máy sớm có thể phải cân nhắc giữa việc chờ hàng chính hãng theo lịch dự kiến hoặc tìm hiểu nguồn cung tại các hệ thống bán lẻ khác.