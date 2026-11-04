iPhone Duo cháy hàng, CEO Apple John Ternus thừa nhận chưa đáp ứng kịp và nói về lỗi màn hình

CEO Apple John Ternus xác nhận nhu cầu thị trường với iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tay của hãng, đang vượt xa năng lực cung ứng. Phát biểu được đưa ra trong buổi công bố báo cáo tài chính mới nhất. Ông cũng chưa thể dự đoán chính xác khi nào cung và cầu mới cân bằng.

Apple chưa thể đáp ứng hết nhu cầu với iPhone Duo

Trả lời phỏng vấn Reuters sau khi công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất, ông John Ternus thừa nhận Apple hiện không thể đáp ứng hết nhu cầu quá lớn của khách hàng. Ông nhấn mạnh quá trình sản xuất đang được đẩy mạnh.

Theo MacRumors, những khách hàng vừa đặt mua iPhone Duo có thể phải chờ đến tháng 1/2027 mới nhận được máy. Các cửa hàng Apple Store cũng khan hiếm thiết bị trưng bày, chủ yếu chỉ đủ để giao cho các đơn hàng đặt trước qua mạng.

Lỗi bản lề, nứt và sọc màn hình trong: Apple nói gì?

Một số người dùng phản ánh bản lề làm nứt và sọc màn hình trong của iPhone Duo. Apple khẳng định tỷ lệ này chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Hãng cho biết đang áp dụng chính sách đổi máy mới thông qua AppleCare.

Tuy nhiên, chuyên trang iFixit đã mổ xẻ thiết bị và chỉ ra nguyên nhân có thể nằm ở thiết kế bản lề. Theo iFixit, cụm linh kiện tập trung nhiều ở nửa dưới bản lề, khiến thanh đỡ không thu lại đúng cách khi gập máy.

Ảnh lỗi do AI tạo ra làm khó việc đánh giá quy mô sự cố

Bên cạnh đó, MacRumors lưu ý một số hình ảnh iPhone Duo bị sọc màn hình lan truyền trên mạng thực chất do AI tạo ra. Điều này khiến việc xác định quy mô thực của lỗi gặp nhiều khó khăn.

Phản hồi ban đầu tích cực, nhà phát triển tối ưu ứng dụng

Bất chấp những tranh cãi ban đầu, Apple cho biết phản hồi chung từ những người dùng đầu tiên vẫn rất tích cực. Đồng thời, các nhà phát triển đang nhanh chóng tối ưu hóa ứng dụng cho thiết kế màn hình gập độc đáo này.

Tóm tắt các thông tin chính

Nhìn chung, iPhone Duo đang đối mặt với hai vấn đề song song là nguồn cung không theo kịp nhu cầu và những phản ánh về độ bền màn hình. Người dùng quan tâm nên theo dõi thêm thông báo chính thức từ Apple về tiến độ sản xuất và chính sách bảo hành.