iPhone Duo bị tố nứt màn hình sau vài giờ sử dụng, nghi vấn lỗi bản lề

Theo MacRumors dẫn lại từ báo cáo của một người dùng tại Úc, màn hình bên trong của chiếc iPhone Duo bị nứt dọc theo nếp gấp sau chưa đến 20 lần mở máy, tương đương khoảng 6 giờ kể từ khi thiết bị được đưa vào sử dụng.

Người dùng cho biết đã cảm thấy có vật gì đó bên dưới màn hình, gần khu vực bản lề, trước khi nghe thấy tiếng nứt khi mở máy. Sau đó, màn hình xuất hiện vết nứt rõ rệt dù bên ngoài không có dấu hiệu hư hỏng đáng kể. Apple được cho là đã thay thế thiết bị tại Apple Store, nhưng hãng chưa công khai xác nhận trường hợp này.

Những báo cáo về màn hình bị nứt và xuất hiện các đường sáng bất thường ở chính giữa cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường kể từ khi iPhone Duo ra mắt.

Quan sát các video thử nghiệm của JerryRigEverything cùng những bài đăng trên Reddit cho thấy vết nứt thường bắt đầu tại đường nếp gấp ở giữa màn hình rồi lan ngang về phía một cạnh. Một số thiết bị còn xuất hiện vùng trắng lớn kéo dài từ nếp gấp, cho thấy màn hình đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ban đầu, nguyên nhân được cho là do tấm nền màn hình không chịu được lực tác động khi gập mở. Tuy nhiên, video thử nghiệm do YouTuber CuriousHagi thực hiện đã đưa ra một giả thuyết khác, theo đó một bộ phận trong bản lề có thể bị gãy và trực tiếp làm hỏng màn hình.

Trong quá trình thử nghiệm, CuriousHagi để thiết bị tiếp xúc với nhiều bụi bẩn, đồng thời tạo áp lực lên bản lề bằng cách gập ngược điện thoại ra phía sau. Khi cố đóng máy, người này nhận thấy iPhone Duo không thể khép lại hoàn toàn.

Sau đó, khi thử mở máy trở lại từ trạng thái đóng dở, thiết bị phát ra một tiếng bật gãy lớn. Màn hình ngay lập tức xuất hiện vùng trắng kéo dài từ nếp gấp đến một bên cạnh, tương tự những dấu hiệu được ghi nhận ở một số trường hợp hỏng màn hình khác.

Để tìm hiểu nguyên nhân, CuriousHagi tiếp tục tháo rời thiết bị bị hỏng. Qua kiểm tra, người này nhận thấy một bộ phận bản lề có vẻ mỏng hơn so với các bộ phận nằm phía trên và phía dưới, khiến nó có thể dễ gãy hơn.

Một bộ phận nằm gần đó cũng xuất hiện những dấu vết bị nghiền ép nghiêm trọng. Ở mặt dưới màn hình, có thể quan sát thấy dấu vết giống như điểm va đập, có khả năng hình thành khi bộ phận bản lề bị gãy tiếp xúc với tấm nền.

Bản lề iPhone Duo bị hỏng trong thử nghiệm của YouTuber CuriousHagi

Từ những dấu hiệu này, giả thuyết được đưa ra là một bộ phận bản lề có thể đã không còn ăn khớp chính xác với bộ phận liên quan. Khi chịu lực, bộ phận này bị gãy, sau đó va vào mặt dưới màn hình và gây ra vết nứt.

Nếu giả thuyết trên được xác nhận, bản lề có thể là yếu tố trực tiếp gây hư hỏng trong một số trường hợp, thay vì màn hình tự nứt do quá trình gập mở thông thường.

Dù vậy, đây vẫn mới là giả thuyết dựa trên quá trình tháo rời và thử nghiệm một thiết bị cụ thể. Việc gập ngược bản lề để tạo áp lực không phản ánh điều kiện sử dụng thông thường nên chưa thể khẳng định cơ chế hư hỏng được quan sát cũng là nguyên nhân của tất cả trường hợp màn hình bị nứt.

Những thử nghiệm độc lập khác cũng ghi nhận bụi có thể lọt vào bản lề dù iPhone Duo được quảng bá đạt chuẩn chống bụi và nước IP68. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để xác định bụi bẩn, kết cấu bản lề hay sự kết hợp của nhiều yếu tố là nguyên nhân chính.

Trên thực tế, theo thông tin AppleInsider công bố, ngày 24/10, trang tin này đã liên hệ với các nguồn tin làm việc tại quầy Genius Bar của Apple thuộc bảy cửa hàng mà họ đã hợp tác trong hơn 15 năm, trong đó có bốn cửa hàng chủ lực quy mô lớn. Tại thời điểm khảo sát, chưa cửa hàng nào ghi nhận thiết bị được mang đến sửa chữa hoặc trả lại do vỡ màn hình.

Về chính sách hỗ trợ, những trường hợp hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng thông thường có thể thuộc phạm vi bảo hành một năm của Apple, tùy kết quả kiểm tra từng thiết bị.

Người dùng cân nhắc mua AppleCare+ cũng cần xem kỹ các điều khoản áp dụng bởi không phải mọi trường hợp hỏng màn hình đều tự động được chấp nhận bảo hành. Hiện chưa có thông tin xác nhận Apple sẽ ban hành thông báo kỹ thuật dành cho các trung tâm sửa chữa hay triển khai chương trình thay thế thiết bị trên diện rộng.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức, việc giữ khu vực bản lề sạch sẽ, hạn chế để bụi bẩn và mảnh vụn lọt vào bên trong, đồng thời tránh cố tình gập ngược thiết bị để thử độ bền là những biện pháp thận trọng.

Nếu màn hình xuất hiện vết nứt, đường sáng bất thường, tiếng động lạ hoặc cảm giác cản trở khi đóng mở, thiết bị nên được đưa đến Apple để kiểm tra sớm.