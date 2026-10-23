iPhone Duo bị soi xét về khả năng đa nhiệm và độ bền

Dù có mức giá lên tới gần 60 triệu đồng, sản phẩm được cho là vẫn tồn tại những hạn chế trong việc tối ưu hóa ứng dụng và tính năng chia đôi màn hình. Bên cạnh đó, cũng có những lo ngại rằng, nếp gấp trên màn hình có thể trở nên sâu hơn sau một thời gian dài sử dụng.

Trong các bài đánh giá được công bố ngay sau khi sản phẩm ra mắt vào ngày 23/10, nhiều trang tin công nghệ quốc tế lớn đã chỉ ra rằng, khả năng thao tác bằng một tay, tính năng đa nhiệm và sự tối ưu hóa ứng dụng chính là những điểm yếu nhất. Các chuyên gia cho rằng, với tư cách là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, phần mềm của thiết bị này vẫn chưa tận dụng tốt không gian hiển thị lớn như kỳ vọng.

Tính hữu dụng của màn hình lớn được xem là nhược điểm đáng kể nhất. Một số trang tin nước ngoài nhận định rằng, iPhone Duo rất khó sử dụng bằng một tay. Tính năng chia đôi màn hình chỉ giới hạn ở tỷ lệ 50/50, và việc không thể mở thêm các ứng dụng dạng cửa sổ nổi (pop-up) đã làm hạn chế sự linh hoạt trong các tác vụ đa nhiệm.

Trong bài đánh giá thực tế, chuyên trang công nghệ Mỹ, The Verge lưu ý rằng, iPhone Duo thiếu sự cân nhắc về công thái học, khiến người dùng gần như không thể cầm và thao tác bằng một tay, trong khi Galaxy Z Fold 8 lại dễ sử dụng hơn đáng kể ở khía cạnh này.

Vấn đề tối ưu hóa ứng dụng cũng là một điểm gây chú ý. Các báo cáo cho thấy, một số ứng dụng không tận dụng được hết tỷ lệ khung hình của iPhone Duo, dẫn đến tình trạng một phần giao diện bị cắt mất. Vì trải nghiệm người dùng trên điện thoại màn hình gập phụ thuộc phần lớn vào khả năng khai thác không gian hiển thị mở rộng, nên tốc độ thích ứng của hệ sinh thái ứng dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hài lòng chung đối với sản phẩm.

Ngoài ra, chất lượng và độ bền của màn hình cũng là một mối lo ngại. Mặc dù Apple đã áp dụng lớp phủ "nano-texture" (cấu trúc nano) lên màn hình bên trong nhằm giảm phản xạ ánh sáng và làm mờ nếp gấp, một số phương tiện truyền thông cho biết, độ chính xác màu sắc và độ sắc nét trên màn hình này lại kém hơn so với các tấm nền bóng thông thường. Hơn nữa, các bài kiểm tra độ bền gập độc lập ở nước ngoài cho thấy, sau 3.000 lần gập, nếp gấp trên iPhone Duo trở nên sâu hơn so với các thiết bị cạnh tranh khác.

Các nhà phê bình cũng chỉ ra những điểm hạn chế trong cấu hình phần cứng. Với trọng lượng 254g, iPhone Duo nặng hơn Galaxy Z Fold 8 và cũng dày hơn khi ở trạng thái gập. Ngoài ra, việc thiếu camera tele chuyên dụng và tính năng Face ID, thay vào đó, thiết bị chỉ sử dụng cảm biến vân tay Touch ID đặt ở cạnh bên, bị đánh giá là chưa tương xứng với một sản phẩm cao cấp có mức giá lên tới khoảng 2.200 - 2.300 đôla Mỹ.

Nguồn cung ban đầu cũng gặp vấn đề. Tại các thị trường quốc tế, thời gian chờ giao hàng bị kéo dài. Các chuyên gia phân tích cho rằng, do lượng hàng ban đầu bị phân bổ cho nhiều thị trường trên toàn cầu, nguồn cung thực tế đã không đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng. Bloomberg gần đây chỉ ra rằng, quyết định của Apple trong việc tiếp tục ra mắt các mẫu iPhone mới, dù biết rõ những hạn chế trong khâu sản xuất sẽ dẫn đến tình trạng gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng, là một "sai lầm lớn".