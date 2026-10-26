iPhone Duo bị phàn nàn: Màn hình nứt, bản lề kẹt, phần mềm chưa tối ưu

Theo các trang công nghệ quốc tế, một số người dùng iPhone Duo đã đăng tải hình ảnh màn hình bên trong bị nứt hoặc xuất hiện các đường sáng bất thường tại khu vực nếp gập, chỉ sau vài giờ sử dụng.

Một khách hàng tại Australia cho biết thiết bị bị hỏng sau khoảng 6 giờ sở hữu và chưa đến 20 lần mở, gập. Người này kể rằng cảm nhận có vật gì đó vướng bên dưới khu vực bản lề khi mở máy, sau đó nghe tiếng nứt và phát hiện màn hình bị hỏng. Theo bài viết trên MacRumors, cửa hàng Apple đã đổi thiết bị mới cho khách hàng này.

Một số người gọi đây là "Crackgate" (sự cố nứt vỡ). Ảnh: Reddit/PhoneArena

Một số hình ảnh khác được chia sẻ trên mạng xã hội cũng cho thấy các vết nứt tập trung gần bản lề, kèm đường sáng kéo dài trên màn hình hoặc điểm ảnh bị lỗi. Những phản ánh này làm dấy lên lo ngại về độ bền của bộ phận quan trọng nhất trên một chiếc điện thoại gập.

Trong thử nghiệm độ bền được trang công nghệ Tom's Guide dẫn lại, bụi và cát lọt vào khu vực bản lề có thể khiến cơ cấu gập hoạt động không trơn tru, thậm chí máy không khép kín hoàn toàn. Thử nghiệm tác động lực ngược chiều gập cũng khiến màn hình bên trong xuất hiện đường màu xanh rồi mất khả năng hiển thị và cảm ứng. Tuy nhiên, đây là các phép thử có tác động mạnh, không phản ánh trực tiếp mức độ hư hỏng trong điều kiện sử dụng thông thường.

Đến ngày 26-10, nguyên nhân chính xác của các trường hợp hỏng màn hình vẫn chưa được xác định. Chưa có đủ dữ liệu để kết luận đây là lỗi thiết kế, lỗi sản xuất hay sự cố riêng lẻ; tỷ lệ thiết bị gặp vấn đề cũng chưa rõ.

Ngoài độ bền, các bài đánh giá ban đầu còn chỉ ra một số hạn chế trong trải nghiệm sử dụng. Với mức giá khởi điểm khoảng 1.999 USD tại Mỹ, iPhone Duo thuộc phân khúc cao cấp, khiến người mua kỳ vọng lớn về cả phần cứng lẫn phần mềm.

Thêm một chiếc iPhone Duo hoàn toàn mới bị hỏng. Rất may cho người dùng, thiết bị này đã được đổi mới ngay lập tức. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Theo tổng hợp đánh giá của Tom's Guide, thiết bị không có Face ID mà sử dụng Touch ID tích hợp ở nút bên cạnh. Một số chuyên gia nhận xét thao tác mở khóa có thể chậm hơn, trong khi vị trí nút cũng gây bất tiện cho người thuận tay trái.

Hệ thống camera của máy thiếu ống kính tele chuyên dụng, được đánh giá là một điểm trừ so với các mẫu iPhone 18 Pro. Thiết kế khi mở rộng cũng có thể khiến việc cầm máy chụp ảnh kém thuận tiện.

Màn hình trong có lớp phủ hạn chế phản chiếu, giúp giảm chói và làm nếp gập bớt lộ rõ. Tuy nhiên, một số bài đánh giá cho rằng hình ảnh khi xem video chưa đạt độ tương phản, độ sâu màu đen và độ sắc nét như trên các mẫu iPhone cao cấp không gập.

Trọng lượng 254 g cũng khiến iPhone Duo nặng hơn một số đối thủ. Ngoài ra, thiết bị được ghi nhận có thể nóng lên khi chụp ảnh, gọi video hoặc chạy một số ứng dụng trong thời gian sử dụng.

Một hạn chế khác nằm ở khả năng tương thích ứng dụng. Các ứng dụng do Apple phát triển được tối ưu tốt hơn cho màn hình lớn, trong khi một số ứng dụng bên thứ ba vẫn hiển thị chưa hợp lý, xuất hiện khoảng đen ở hai bên hoặc bố cục thiếu cân đối. Giới đánh giá cho rằng đây là vấn đề có thể cải thiện thông qua các bản cập nhật phần mềm và việc nhà phát triển tối ưu ứng dụng.