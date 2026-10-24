1. iPhone Duo bị phản ánh nứt màn hình sau chưa đầy 20 lần gập

Một người mua iPhone Duo tại Australia cho biết màn hình trong của máy bị nứt sau chưa đầy 20 lần đóng mở, khoảng 6 giờ sử dụng. Theo MacRumors, sự cố xảy ra trong lúc người này mở điện thoại để giới thiệu với bạn bè.

Một người dùng tại Australia chia sẻ hình ảnh iPhone Duo bị nứt màn hình trong ngày đầu mở bán. Ảnh: Reddit.

Người dùng kể đã cảm thấy bất thường gần bản lề rồi nghe tiếng nứt khi tiếp tục mở máy. Màn hình xuất hiện vết hỏng dọc theo nếp gập, dù bên ngoài không có dấu hiệu va đập. Sau khi mang điện thoại tới Apple Store, người này được đổi ngay một chiếc mới.

Một số hình ảnh iPhone Duo nứt màn hình ở vị trí tương tự cũng xuất hiện trên Reddit và diễn đàn MacRumors, trong đó có máy trưng bày tại Trung Quốc. Hiện chưa rõ nguyên nhân và phạm vi ảnh hưởng của sự cố. Apple cũng chưa công bố số lượng thiết bị gặp vấn đề.

2. Cách mở 2 ứng dụng cùng lúc trên iPhone Duo

iPhone Duo cho phép sử dụng 2 ứng dụng cùng lúc trên màn hình gập 7,6 inch, chẳng hạn vừa xem bản đồ vừa nhắn tin. Theo MacRumors, người dùng chỉ cần mở điện thoại theo chiều ngang để sử dụng chế độ chia đôi màn hình có tên Split View.

Cách thiết lập chế độ xem 2 ứng dụng cùng lúc trên iPhone Duo. Ảnh: Apple.

Để thực hiện, người dùng nhấn giữ biểu tượng một ứng dụng trên màn hình chính, chọn Open in Split View rồi chọn ứng dụng thứ hai. Một cách khác là vuốt từ cạnh dưới lên, dừng giữa chừng và kéo ứng dụng đang mở sang một bên màn hình.

Đáng chú ý, người dùng có thể ghép 2 ứng dụng thường xuyên sử dụng thành một cặp bằng cách chạm vào đường phân cách ở giữa khi cả hai đang mở. Từ lần sau, chỉ cần mở một ứng dụng, ứng dụng còn lại cũng tự xuất hiện.

3. Robot biết bơi nhờ tế bào cơ sống

Các kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vừa chế tạo một robot siêu mỏng có thể bơi và đổi hướng nhờ tế bào cơ sống. Theo ScienceDaily, thiết bị không sử dụng động cơ điện để chuyển động mà tận dụng khả năng co giãn của mô cơ khi được chiếu ánh sáng.

Robot siêu mỏng của MIT sử dụng tế bào cơ sống để di chuyển trong nước. Ảnh: Melanie Gonick/MIT.

Robot có bộ khung bằng gel, kích thước tương đương một miếng kẹo cao su, với hai vây được phủ lớp tế bào cơ mỏng hơn sợi tóc. Các tế bào này được điều chỉnh để co lại khi có ánh sáng, giúp hai vây chuyển động và đẩy robot đi trong nước.

Trong thử nghiệm, robot có thể bơi qua một mê cung nhỏ bằng cách thay đổi hướng chiếu sáng vào từng vây. Tốc độ cao nhất đạt khoảng 4 lần chiều dài thân mỗi phút. Nhóm nghiên cứu muốn tiếp tục cải tiến thiết kế, hướng tới ứng dụng giám sát môi trường dưới nước và những khu vực khó tiếp cận.

4. Vận động giúp làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ ở người bệnh Parkinson

Những người mắc bệnh Parkinson vận động hơn 8 giờ mỗi tuần được ghi nhận có tốc độ suy giảm trí nhớ và khả năng tư duy chậm hơn nhóm ít hoạt động. Theo ScienceDaily, kết quả đến từ nghiên cứu theo dõi 294 bệnh nhân trong thời gian 7 năm.

Nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và tốc độ suy giảm trí nhớ ở người mắc Parkinson. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Các nhà khoa học chia người tham gia thành 3 nhóm theo thời gian vận động hằng tuần. Nhóm hoạt động hơn 8 giờ chỉ giảm trung bình 0,007 điểm mỗi năm trong bài kiểm tra nhận thức 30 điểm, trong khi nhóm vận động không quá 4 giờ giảm 0,478 điểm.

Những hoạt động được ghi nhận gồm đi bộ nhanh, bơi lội, chơi thể thao và làm việc nhà. Ngoài trí nhớ, khả năng vận động của nhóm hoạt động nhiều cũng suy giảm chậm hơn so với những người ít tập luyện.

Theo MacRumors, ScienceDaily