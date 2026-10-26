iPhone Duo bị đẩy giá lên 80 triệu đồng

Theo giá công bố tại TopZone, iPhone Duo bản 256GB có giá 64,99 triệu đồng. Các phiên bản 512GB, 1TB và 2TB lần lượt được niêm yết ở mức 71,49 triệu đồng, 84,49 triệu đồng và 103,99 triệu đồng.

iPhone Duo bắt đầu có hàng tại Việt Nam từ ngày 23/10/2026. Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận, một số hệ thống bán lẻ như TopZone, FPT Shop và CellphoneS hiện không còn suất đặt mua iPhone Duo trên website. Tình trạng khan hàng khiến người mua khó tiếp cận sản phẩm theo giá niêm yết, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường mua bán sang tay đẩy giá lên cao.

Trên các hội nhóm Facebook, iPhone Duo được rao bán với giá cao hơn đáng kể so với giá niêm yết chính hãng. Bản 256GB có giá 74-80 triệu đồng, chênh khoảng 9-15 triệu đồng so với giá bán tại hệ thống phân phối chính hãng.

Các phiên bản 512GB và 1TB được rao bán với giá 88-105 triệu đồng, cao hơn giá chính hãng khoảng 16-20 triệu đồng.

Đáng chú ý, bản 2TB màu Trời Đêm (Night Sky) có giá rao bán lên tới 125-135 triệu đồng, chênh 20-31 triệu đồng so với giá niêm yết 103,99 triệu đồng.

Các đơn vị bán lẻ báo chờ hàng về.

Nguyên nhân chính khiến iPhone Duo bị đội giá là nguồn cung đợt đầu hạn chế so với nhu cầu thị trường. Theo thông tin được ghi nhận, Việt Nam chỉ được cung ứng khoảng 5.000 chiếc trong đợt mở bán đầu tiên.

Một số người mua muốn nhận máy ngay thay vì chờ đợt hàng tiếp theo, tạo điều kiện cho người có sẵn thiết bị hoặc suất mua sớm chào bán với giá cao hơn.

Trên các hội nhóm, người bán chào hàng xách tay từ Singapore và Thái Lan. Một số người chuyển nhượng suất đặt cọc hoặc lịch hẹn nhận máy sớm tại các hệ thống như TopZone, FPT Shop và CellphoneS.

Ngoài ra, máy có sẵn cũng được rao bán với mức giá cao hơn niêm yết. Hình thức này hướng đến khách muốn nhận hàng ngay mà không phải chờ các đợt hàng tiếp theo, dự kiến vào tháng 1-2/2027.

Một số tin đăng cũng chào bán máy nguyên seal, chưa kích hoạt. Có người rao iPhone Duo với giá 79 triệu đồng; người khác đưa ra mức giá tương tự cho cùng phiên bản.

Với bản 512GB màu trắng, một tài khoản đăng lịch hàng dự kiến về vào các ngày 23/10, 28/11 và 5/12, đồng thời yêu cầu trả thêm 8 triệu đồng đối với máy đợt đầu và 5 triệu đồng đối với máy đợt sau.

Ông Đỗ Thành Nam, kỹ sư công nghệ thông tin, khuyến cáo người mua iPhone Duo qua các hội nhóm Facebook cần thận trọng với nguy cơ lừa đảo đặt cọc. Một số tài khoản có thể sử dụng hình ảnh máy hoặc hóa đơn lấy từ Internet để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền giữ hàng hoặc nhận chuyển nhượng suất mua.

Để hạn chế rủi ro, người mua nên xác minh danh tính và lịch sử giao dịch của người bán, kiểm tra hóa đơn và thông tin đơn hàng, đồng thời ưu tiên giao dịch trực tiếp và chỉ thanh toán sau khi đã xác nhận được sản phẩm. Không nên chuyển khoản chỉ dựa trên ảnh chụp hóa đơn hoặc lời hứa giao máy.

Với iPhone Duo xách tay, người mua cũng cần tìm hiểu kỹ chính sách bảo hành. Các thiết bị không phải phiên bản phân phối chính hãng tại Việt Nam có thể phát sinh chi phí khi cần gửi bảo hành ở nước ngoài. Việc sửa chữa các bộ phận như màn hình gập hoặc bản lề cũng có thể gặp khó khăn nếu thiếu linh kiện phù hợp.

Mức chênh lệch 10-30 triệu đồng so với giá niêm yết khiến chi phí sở hữu iPhone Duo tăng đáng kể. Nếu không có nhu cầu sử dụng ngay, người mua có thể chờ các đợt hàng tiếp theo từ đại lý chính hãng để hạn chế rủi ro và tránh phải trả thêm tiền mua máy.