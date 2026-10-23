iPhone Duo bị đẩy giá lên 130 triệu đồng, người mua phải đặt cọc 30 triệu đồng

Sáng 23/10, iPhone Duo chính thức mở bán tại nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple được nhiều người có suất nhận máy sớm rao bán lại với mức giá cao hơn đáng kể so với niêm yết.

Theo khảo sát của VietTimes trên các hội nhóm Facebook, iPhone Duo bản 256 GB được chào giá từ 78 đến 92 triệu đồng, trong khi bản 2 TB có nơi lên tới 130 triệu đồng.

Cụ thể, một người bán rao iPhone Duo 256 GB màu đen giá 88 triệu đồng, màu trắng 92 triệu đồng và bản 1 TB giá 125 triệu đồng.

Ở một bài đăng khác, iPhone Duo được chào giá từ 78,6 triệu đồng cho bản 256 GB đến 125,8 triệu đồng cho bản 2 TB.

Bài đăng rao bán iPhone Duo với giá cao hơn niêm yết hàng chục triệu đồng trong sáng 23/10. Ảnh chụp màn hình.

Theo giá niêm yết chính hãng, iPhone Duo có giá 65 triệu đồng cho bản 256 GB, 71,5 triệu đồng cho bản 512 GB, 84,5 triệu đồng cho bản 1 TB và 104 triệu đồng cho bản 2 TB. Như vậy, các mức giá rao bán lại cao hơn từ khoảng 13 đến hơn 40 triệu đồng so với giá chính hãng.

Ngoài mức chênh lệch hàng chục triệu đồng, nhiều người bán còn yêu cầu khách đặt cọc từ 10 đến 30 triệu đồng mỗi máy để giữ suất nhận hàng sớm. Một số người cam kết giao máy ngay trong ngày 23/10, thậm chí đền cọc gấp đôi nếu không có hàng.

Trước đó, iPhone Duo nhanh chóng hết suất đặt cọc tại một số hệ thống bán lẻ trong ngày 16/10. Theo ghi nhận của VietTimes ngày 17/10, khách đặt mua mới trên Apple Store Việt Nam được hẹn nhận máy vào tháng 1/2027, trễ hơn 3 tháng so với đợt mở bán đầu tiên.

iPhone Duo được giao đến những khách hàng đầu tiên vào sáng 23/10. Ảnh: Minh Tuấn Mobile.

Lịch giao hàng kéo dài khiến những khách muốn nhận iPhone Duo ngay trong đợt đầu phải tìm mua lại từ người có suất đặt trước. Đây cũng là cơ hội để người bán đẩy giá lên cao - thông lệ thường thấy trong ngày mở bán iPhone trước đây.