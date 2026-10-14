iPhone Duo: Apple có động thái bất ngờ trước thời điểm mở bán

Apple được cho là đã tăng 30% đơn đặt hàng iPhone Duo trong chuỗi cung ứng, cho thấy hãng kỳ vọng nhu cầu đối với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ cao hơn đáng kể so với dự tính ban đầu.

Trong khi đó, đơn hàng iPhone 18 Pro Max cũng tăng lên, còn iPhone 18 Pro ghi nhận chiều hướng ngược lại.

Ảnh: Eric Zeman/ PCmag

Nguồn cung iPhone Duo năm 2026 có thể tiến sát 10 triệu máy

Theo báo cáo của Securities Times (Trung Quốc), Apple đã tăng mạnh đơn đặt hàng iPhone Duo trong chuỗi cung ứng thêm 30%.

Động thái này cho thấy hãng đang điều chỉnh kỳ vọng về sức mua đối với mẫu điện thoại gập mới, ngay cả khi chương trình đặt hàng trước chưa chính thức bắt đầu.

Apple dự kiến mở đặt hàng trước iPhone Duo vào ngày 16/10. Người dùng cũng có thể chuẩn bị trước quy trình đặt hàng để rút ngắn thời gian thanh toán khi chương trình chính thức mở cửa.

Điểm đáng chú ý là Apple đưa ra quyết định tăng đơn hàng trước khi có dữ liệu thực tế từ đợt đặt trước.

Điều này cho thấy hãng có thể đã nhận được những tín hiệu tích cực từ thị trường sau khi giới thiệu iPhone Duo vào tháng trước.

Theo Securities Times, tổng nguồn cung iPhone Duo dự kiến dành cho phần còn lại của năm 2026 vẫn không vượt quá 10 triệu chiếc.

Tuy nhiên, nếu so sánh với những ước tính trước đó về sản lượng khoảng 6-7 triệu máy, mục tiêu mới của Apple có thể đã tiến sát ngưỡng 10 triệu chiếc.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là sự điều chỉnh đáng kể đối với một dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

iPhone Duo không chỉ đánh dấu bước tiến của Apple vào thị trường điện thoại màn hình gập mà còn mở ra hướng phát triển khác biệt so với thiết kế iPhone truyền thống.

Dù vậy, cần lưu ý rằng các số liệu nói trên xuất phát từ báo cáo chuỗi cung ứng, chưa phải dữ liệu bán hàng chính thức do Apple công bố.

Sản lượng dự kiến cũng không đồng nghĩa với số máy thực tế được tiêu thụ trên thị trường.

Khả năng đa nhiệm có thể trở thành lợi thế lớn của iPhone Duo

Sức hấp dẫn của iPhone Duo có thể không chỉ đến từ thiết kế màn hình gập hay yếu tố mới lạ. Trải nghiệm sử dụng trên màn hình lớn, đặc biệt là khả năng chạy nhiều ứng dụng cùng lúc, cũng có thể trở thành lý do quan trọng khiến người dùng cân nhắc nâng cấp.

Một độc giả công nghệ nhận xét rằng khả năng đa nhiệm có thể đủ sức thuyết phục họ mua iPhone Duo ngay trong thế hệ đầu tiên.

Người này thường xuyên nhắn tin kèm hình ảnh và phải liên tục chuyển đổi giữa ứng dụng Tin nhắn với ứng dụng Ảnh trên iPhone hiện tại.

Với một thiết bị có màn hình gập rộng hơn, người dùng có thể mở Tin nhắn ở một bên và Ảnh ở bên còn lại, sau đó kéo thả hình ảnh trực tiếp vào cuộc trò chuyện.

Đây là thao tác đơn giản nhưng có thể giúp tiết kiệm đáng kể thời gian trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ví dụ này cho thấy giá trị của điện thoại màn hình gập không nhất thiết phải nằm ở những tính năng quá phức tạp.

Khả năng tận dụng không gian hiển thị để xử lý công việc thuận tiện hơn cũng có thể tạo ra khác biệt rõ rệt so với smartphone truyền thống.

Tuy nhiên, mức độ thành công của iPhone Duo vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giá bán, độ bền của màn hình, phần mềm tối ưu cho thiết kế gập và khả năng đáp ứng nguồn cung.

Sự quan tâm ban đầu cũng chưa đủ để khẳng định sức mua sẽ duy trì ở mức cao sau khi sản phẩm chính thức lên kệ.

iPhone 18 Pro Max tăng đơn hàng, iPhone 18 Pro đi ngược xu hướng

Bên cạnh iPhone Duo, báo cáo của Securities Times còn tiết lộ những điều chỉnh đáng chú ý trong kế hoạch sản xuất dòng iPhone 18 Pro.

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, đơn đặt hàng iPhone 18 Pro Max đã tăng khoảng 10-15%. Ngược lại, đơn hàng iPhone 18 Pro được cho là đã giảm với tỷ lệ tương đương.

Sự khác biệt này cho thấy Apple có thể đang điều chỉnh cơ cấu sản phẩm để đáp ứng nhu cầu dự kiến của người dùng.

Nếu khách hàng ưu tiên những mẫu điện thoại có màn hình lớn và thời lượng pin tốt hơn, iPhone 18 Pro Max có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn phiên bản Pro nhỏ gọn.

Dù vậy, báo cáo không cho biết cụ thể nguyên nhân khiến đơn hàng giữa hai phiên bản thay đổi theo hai hướng trái ngược.

Vì thế, chưa thể kết luận rằng nhu cầu thực tế đối với iPhone 18 Pro đang suy yếu hoặc người dùng đồng loạt chuyển sang phiên bản Pro Max.

Đáng chú ý, tổng mục tiêu nguồn cung của toàn bộ dòng iPhone 18 Pro được cho là vẫn không thay đổi.

Điều này có nghĩa Apple chủ yếu điều chỉnh tỷ trọng giữa hai phiên bản thay vì cắt giảm hoặc mở rộng đáng kể kế hoạch cung ứng chung.

Thông tin trên cũng trái ngược với một báo cáo gần đây của Nikkei Asia về kế hoạch sản xuất của Apple.

Sự khác biệt giữa các nguồn tin cho thấy triển vọng sản xuất iPhone thế hệ mới vẫn cần được theo dõi thêm, đặc biệt khi các nhà cung cấp tiếp tục cập nhật kế hoạch theo diễn biến thị trường.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)