iPhone Duo 2 đứng trước bài toán giải quyết loạt điểm yếu cố hữu trên smartphone gập Apple

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo đã chính thức gia nhập thị trường với mức giá khởi điểm 1.999 USD, song sản phẩm này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn. Nhà sáng lập kiêm CEO của Nothing – Carl Pei nhận định thiết bị là một sự lãng phí tiền bạc, trong khi nhà đánh giá công nghệ Marques Brownlee (MKBHD) thẳng thắn cho rằng sản phẩm không dành cho số đông người dùng phổ thông.

iPhone Duo đang thiếu nhiều tính năng của một iPhone cao cấp. Ảnh: 9to5mac

Rào cản phần cứng trên thiết bị gập giá 1.999 USD

Dù sở hữu mức giá đắt đỏ hàng đầu thị trường, iPhone Duo lại thiếu vắng nhiều tính năng vốn đã quen thuộc trên các phiên bản Pro truyền thống, tiêu biểu như cụm camera telephoto chụp xa, công nghệ bảo mật Face ID và nút tác vụ Action vật lý. Đáng lưu ý, bộ ba trang bị này từng được thương hiệu giới thiệu đầy đủ ngay từ thế hệ iPhone 15 Pro ra mắt trước đó.

Sự thiếu hụt các linh kiện cao cấp khiến người dùng đặt dấu hỏi về tỷ lệ giá thành so với trải nghiệm thực tế. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh ở phân khúc điện thoại màn hình gập liên tục tối ưu hóa độ mỏng cũng như khả năng nhiếp ảnh, những áp lực nâng cấp đặt lên vai các thế hệ tiếp theo như iPhone Duo 2 ngày càng trở nên rõ nét.

Thử nghiệm Face ID ẩn dưới màn hình trên iPhone Duo 2

Ở phiên bản đầu tiên, người dùng iPhone Duo chỉ có thể bảo mật sinh trắc học thông qua cảm biến vân tay Touch ID tích hợp ở cạnh bên. Việc loại bỏ hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D vốn gắn bó nhiều năm qua trên dòng iPhone cao cấp đã tạo ra sự bất tiện không nhỏ trong thói quen sử dụng hàng ngày.

iPhone Duo chưa có Face ID, một trong những tính năng người dùng đã quá quen khi sử dụng iPhone cao cấp. Ảnh: 9to5mac

Nguyên nhân sâu xa của việc thiếu vắng Face ID bắt nguồn từ độ mỏng giới hạn của thân máy gập. Cấu trúc viền mỏng và không gian bo mạch chật hẹp khiến cụm cảm biến TrueDepth khó có thể tích hợp nguyên vẹn. Theo nhà báo Mark Gurman từ Bloomberg, các kỹ sư phần cứng đang tích cực phát triển nguyên mẫu iPhone Duo 2 trang bị hệ thống Face ID đặt ẩn hoàn toàn dưới tấm nền màn hình ngoài, mở ra giải pháp tối ưu không gian mà vẫn duy trì độ mỏng của máy.

Thách thức tích hợp camera telephoto và nút Action

Camera telephoto hỗ trợ zoom quang học giữ trọn độ chi tiết là nhu cầu cơ bản ở phân khúc smartphone nghìn đô. Tuy nhiên, việc đặt hệ thống thấu kính quang học có chiều sâu lớn vào một chiếc điện thoại gập vốn đã tiêu tốn diện tích cho cơ chế bản lề và hai nửa màn hình là bài toán vật lý phức tạp.

iPhone Duo hiện chưa có camera telephoto. Ảnh: 9to5mac

Bên cạnh cụm quang học, việc bổ sung phím bấm Action vật lý cũng đang được cân nhắc nhằm giúp người thao tác gán nhanh các lệnh như khởi động camera hay ghi chú. Dẫu vậy, các phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng mọi sự thay đổi vị trí phím bấm hoặc linh kiện phụ trợ đều đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về độ bền khung vỏ kim loại cũng như cân bằng trọng lượng của thiết bị khi gập mở.

Lộ trình màn hình lớn hơn cho thế hệ iPhone Duo 3

Không chỉ dừng lại ở thế hệ kế tiếp, kế hoạch dài hạn của các dòng sản phẩm gập còn mở rộng đến phiên bản iPhone Duo 3, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Các báo cáo chuyên ngành ghi nhận kích thước màn hình trong của thiết bị có thể tăng thêm 0,5 inch, nhằm mở rộng không gian đa nhiệm và hiển thị văn bản.

Dù có những đồn đoán về việc xuất hiện một biến thể cao cấp hơn mang tên iPhone Duo Max hay Duo Pro, nguồn tin uy tín khẳng định hãng sẽ tập trung hoàn thiện chính dòng sản phẩm cốt lõi hiện có qua từng chu kỳ nâng cấp thay vì phân mảnh thị trường quá sớm.