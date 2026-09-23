iPhone có thể tự khóa khi phát hiện bị giật khỏi tay

Tập đoàn Apple giới thiệu mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng iPhone Duo tại trụ sở Apple Park ở Cupertino, bang California, Mỹ, ngày 9/9/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo 9to5Mac, tính năng có tên nội bộ AutoLock được phát hiện trong mã của phiên bản thử nghiệm iOS 27.2 beta 2 và hiện chưa được Apple công bố chính thức. AutoLock được thiết kế để kết hợp nhiều tín hiệu nhằm xác định khả năng iPhone vừa bị đánh cắp. Một trong những dấu hiệu là chuyển động hoặc gia tốc đột ngột, có thể xảy ra khi thiết bị bị giật khỏi tay. Hệ thống cũng có thể theo dõi kết nối với Apple Watch đã ghép nối, tình trạng mất kết nối mạng trong thời gian dài và việc iPhone tiếp tục ở trạng thái mở khóa quá lâu.

Đáng chú ý, AutoLock dường như không kích hoạt chỉ dựa trên một tín hiệu bất thường mà sử dụng cơ chế đánh giá tổng hợp. Các dấu hiệu cho thấy khả năng bị trộm có thể yêu cầu khóa máy, trong khi những yếu tố an toàn như xác thực Face ID hoặc Touch ID thành công, iPhone đang ở địa điểm quen thuộc hoặc một số hoạt động ứng dụng có thể ngăn lệnh khóa được thực hiện. Apple cũng được cho là thử nghiệm cơ chế hạn chế việc khóa lặp lại khi liên tiếp phát hiện các sự kiện tương tự.

Hiện AutoLock mới hoạt động ở chế độ nền để thu thập và đánh giá các tín hiệu, trong khi thành phần thực hiện lệnh khóa iPhone vẫn bị vô hiệu hóa. Do đó, người dùng iOS 27.2 beta 2 chưa thể kích hoạt tính năng này và Apple chưa công bố thời điểm đưa AutoLock vào phiên bản iOS chính thức.

AutoLock được phát triển nhằm bổ sung cho Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp (Stolen Device Protection), được Apple giới thiệu từ iOS 17.3. Tính năng này yêu cầu xác thực Face ID hoặc Touch ID đối với một số thao tác nhạy cảm và có thể áp dụng thời gian trì hoãn bảo mật 1 giờ khi iPhone ở ngoài các địa điểm quen thuộc.

Nếu được triển khai, AutoLock sẽ bổ sung một lớp bảo vệ ngay sau thời điểm điện thoại bị giật, trước khi kẻ trộm có thể khai thác trạng thái đang mở khóa của thiết bị. Tuy nhiên, do vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, Apple có thể tiếp tục thay đổi, trì hoãn hoặc không đưa tính năng này vào phiên bản iOS chính thức.